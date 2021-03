Matthias Pucklitzsch ist neuer Direktor für Finanzen und Verwaltung

Die ISD freut sich über die Ernennung von Matthias Pucklitzsch zum Direktor für Finanzen und Verwaltung. Matthias Pucklitzsch ist ein internationaler Finanz- und Verwaltungsexperte mit umfassender Erfahrung im öffentlichen Dienst und privaten Bildungssektor.



Nach seinem Abitur im Jahr 1997 wurde Matthias Pucklitzsch Verwaltungsangestellter in seinem Heimatland Thüringen, wo er fünf Jahre lang in verschiedenen Positionen und Kommunen tätig war. Zur Vertiefung seiner Kenntnisse und mit Blick auf eine Karriere außerhalb des öffentlichen Sektors studierte er in Frankfurt a. M. Betriebswirtschaftslehre, welches er 2007 mit dem Diplom (Dipl. BW (FH)) abschloss.



Mit einem Sinn für Abenteuer und einer Liebe für alles Asiatische zog Matthias 2007 auf die Philippinen, wo er in verschiedenen Führungspositionen arbeitete. Während mehr als sieben seiner 10 Jahre in Asien war er Direktor für Verwaltung & Finanzen an der Deutschen Europäischen Schule in Manila, wo er alle nicht-akademischen Bereiche der Schule leitete. Während dieser Zeit verbesserte er den organisatorischen und rechtlichen Rahmen der Schule und trug dazu bei, die Zahl der Einschreibungen von Schülern fast zu verdoppeln. Darüber hinaus war er einer der Hauptverantwortlichen für die umfangreiche Modernisierung und Renovierung des Campus.



Um seine Karriere voranzutreiben und seine Familie mehr in sein deutsches Erbe eintauchen zu lassen, kehrte Matthias 2017 in sein Heimatland zurück, um als Controller EMEA und HR Manager für ein US-amerikanisches Unternehmen in Freiburg (Baden-Württemberg) zu arbeiten. Wir freuen uns, Matthias, seine Frau und drei Töchter in Düsseldorf willkommen zu heißen, um Teil der ISD-Familie zu werden.

