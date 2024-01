International School of Düsseldorf setzt auf Coaching for a Greater Purpose

Die Coaching for a Greater Purpose (CGP) Konferenz, eine bahnbrechende Initiative zur Verbesserung der Coaching-Standards an internationalen Schulen, fand am Wochenende erfolgreich an der Internationalen Schule Düsseldorf (ISD) statt und brachte 110 internationale Schulsport Trainer, Sportdirektoren und Geschäftspartner aus ganz Europa zusammen.



In ihrem zweiten Jahr zielt die Konferenz darauf ab, Schulsport Trainern die Möglichkeit zu geben, sich darüber zu informieren, wie sie einen positiven Einfluss auf ihre Schüler, Teams, Kollegen und darüber hinaus ausüben können. Das Konzept des "höheren Ziels" unterstreicht den Fokus der Konferenz auf die Nutzung des Sports für positive Veränderungen.



Die Konferenz wird von der Coaching for a Greater Purpose Alliance organisiert, einer Organisation, die sich dafür einsetzt, die Coaching-Standards an internationalen Schulen zu verbessern und die Beziehungen zwischen Trainern zu fördern. Die 2019 gegründete Allianz umfasst fünf internationale Schulen - die International School of Brussels, die Copenhagen International School, die International School of Düsseldorf, die Frankfurt International School und die American School in London - und wurde vom ehemaligen ISD Direktor für Sport und Aktivitäten, James Cochran, ins Leben gerufen.



Die Pläne der Gruppe für die erste Konferenz wurden durch die weltweite Covid-19-Pandemie über den Haufen geworfen, und die International School of Brussels konnte schließlich die erste Konferenz im Jahr 2022 ausrichten. Fünf Jahre nach der ersten Idee kehrte die Konferenz in diesem Jahr endlich in die ISD zurück.



Im Gegensatz zu traditionellen sportartspezifischen Konferenzen deckt die CGP-Konferenz eine Reihe von Themen ab, die für Trainer verschiedener Sportarten relevant sind. Sie befasst sich mit Aspekten wie Teamkommunikation, Trainerphilosophie und organisatorischen Werten, aber auch mit der Frage, wie man mit Sportschüler/-innen über Ernährung spricht, wie man mit Leistungsangst umgeht und wie man effektive Beziehungen zu seinen Spielern, Trainerkollegen und Verwaltungsangestellten aufbaut.



Die Delegierten wurden nicht nur von einem, sondern gleich drei renommierten Hauptrednern angesprochen: dem weltweit bekannten Motivationsredner David Nurse, dem Direktor für internationale Entwicklung des 3D Institute, Mark Hull, und dem Assistenztrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, Leiter der DFB-Pro-Lizenz und ehemaligen ISD-U12-Trainer, Daniel Niedzkowski.



Die Trainer kamen auch in den Genuss einer Reihe interaktiver Sitzungen, die auf Engagement ausgerichtet waren, darunter Frage-und-Antwort-Runden, Diskussionen am runden Tisch und der Austausch von bewährten Verfahren.



Die Ausrichtung der gemeinnützigen Konferenz wechselt alle achtzehn Monate zwischen den Gründerschulen, um eine neue Perspektive sowie eine gerechte Verteilung der Kosten und Reisekosten zu gewährleisten.



Die diesjährige Veranstaltung in Düsseldorf ermöglichte es der gastgebenden Schule auch, das lokale Angebot zu präsentieren, und die Teilnehmer konnten alles genießen, was die Stadt am Rhein zu bieten hat.



Im Rückblick auf das Wochenende zeigte sich der ISD Direktor und ehemalige Trainer Frank Tschan begeistert von der Konferenz. "Die Energie und Verbundenheit, die während der gesamten Konferenz zu spüren war, bestätigte einmal mehr den großen Wunsch der Trainer, zusammenzukommen, ihre Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen, um die Jugendsportlandschaft kontinuierlich zu verbessern.



Für internationale Schulsport Trainer, die eine Plattform suchen, um Kontakte zu knüpfen, zu lernen und einen Beitrag zum höheren Ziels des Sports zu leisten, war die CGP-Konferenz an der ISD ein durchschlagender Erfolg. "Es war ein Privileg, Gastgeber dieser Konferenz zu sein und den Enthusiasmus und das Fachwissen aller Referenten und Teilnehmer aus ganz Europa zu teilen, und wir freuen uns auf die dritte CGP-Konferenz im August 2025 in Frankfurt", sagte Gil Grant, Direktor für Sport und Aktivitäten an der ISD.