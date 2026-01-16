International School of Düsseldorf tritt dem Düsseldorfer Klimapakt bei und bekennt sich klar zu nachhaltigem Handeln

Die International School of Düsseldorf (Kaiserswerth) ist ab sofort offizieller Partner der Wirtschaft im Düsseldorfer Klimapakt. Mit diesem Schritt unterstreicht die Schule ihr langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln. Der Beitritt ist ein zentraler Bestandteil der strategischen Ausrichtung der ISD und Ausdruck eines Anspruchs, der bereits heute fest im Schulalltag verankert ist.



Der Düsseldorfer Klimapakt



Der Düsseldorfer Klimapakt ist eine gemeinsame Initiative der Landeshauptstadt Düsseldorf mit Unternehmen und Institutionen aus der Region. Ziel ist es, den Weg der Stadt zur Klimaneutralität bis 2035 aktiv zu unterstützen. Als Klimapartner wird die ISD Teil eines starken Netzwerks von Organisationen, die gemeinsam Verantwortung übernehmen, Emissionen reduzieren und nachhaltiges Handeln systematisch vorantreiben.



Mit der Unterzeichnung der freiwilligen Klimaschutzvereinbarung verpflichtet sich die ISD zu klar definierten und überprüfbaren Maßnahmen. Dazu gehören die kontinuierliche Reduzierung von Treibhausgasemissionen sowie des Energie- und Ressourcenverbrauchs bis 2035. Entsprechend dem Territorialitätsprinzip des Klimapakts liegt der Fokus dabei auf Emissionen, die innerhalb der Stadtgrenzen Düsseldorfs entstehen. Die ISD wird zudem ein grundlegendes Carbon-Audit durchführen und ihre Fortschritte mindestens alle fünf Jahre transparent dokumentieren.



Nachhaltigkeit als gelebte Praxis an der ISD



Viele der im Rahmen des Klimapakts vorgeschlagenen Maßnahmen setzt die International School of Düsseldorf bereits heute um. Nachhaltigkeit wird an der ISD nicht als Zukunftsprojekt verstanden, sondern als laufende Verantwortung. Die Schule verfolgt den Anspruch, Best Practice für verantwortungsvolles Handeln im Bildungsbereich sichtbar zu machen und weiterzuentwickeln.



Ein zentraler Bestandteil dieses Ansatzes ist die aktive Einbindung der Schulgemeinschaft. Mehrere Schülergruppen und Elterninitiativen befassen sich kontinuierlich mit Nachhaltigkeitsthemen und werden dabei gezielt von Expertinnen und Experten aus relevanten Branchen begleitet. Ergänzt wird dieses Engagement durch ein schulweites Green Team, das Projekte koordiniert, Impulse setzt und konkrete Maßnahmen in den Schulalltag integriert.



Darüber hinaus baut die ISD ihre externen Partnerschaften gezielt aus. Ein Beispiel ist die wachsende Zusammenarbeit mit Janado im Bereich des verantwortungsvollen Recyclings und der Wiederverwendung von technischen Geräten. Solche Kooperationen stellen sicher, dass ökologische Verantwortung auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt wird.



Warum dieser Schritt für die ISD von Bedeutung ist



Der Beitritt zum Düsseldorfer Klimapakt bietet der ISD einen strukturierten Rahmen, um bestehende Aktivitäten strategisch zu bündeln, messbar weiterzuentwickeln und langfristig abzusichern. Als Teil des Netzwerks profitiert die Schule vom Zugang zu Fachwissen, Beratungsangeboten und Fördermöglichkeiten der Stadt Düsseldorf und ihrer Partner, darunter die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer.



Der regelmäßige Austausch mit anderen Klimapartnern ermöglicht es der ISD, wirksame Lösungen zu teilen und neue Ansätze kritisch zu prüfen. Gleichzeitig schafft die Partnerschaft die Grundlage dafür, Nachhaltigkeitsinvestitionen datenbasiert zu steuern und sinnvoll in städtische Initiativen, etwa in den Bereichen Mobilität oder erneuerbare Energien, einzubetten.



Ausblick



Das Engagement der ISD im Düsseldorfer Klimapakt ist langfristig angelegt und orientiert sich am Ziel der Stadt Düsseldorf, bis 2035 klimaneutral zu werden. Die Schule versteht ihre Rolle dabei nicht nur als Mitwirkende, sondern als aktive Gestalterin innerhalb der Bildungslandschaft.



An der International School of Düsseldorf sind Bildung und verantwortungsvolles Handeln untrennbar miteinander verbunden. Mit dem Beitritt zum Düsseldorfer Klimapakt setzt die ISD ein klares Zeichen für ihre Verantwortung gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern sowie gegenüber der Gesellschaft, in der sie wirkt.

