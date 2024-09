ISD richtet renommiertes AMIS Honor Jazz Festival aus: Ein Meilenstein in der internationalen Musikausbildung

In diesem Jahr ist die International School of Düsseldorf (ISD) stolz darauf, Gastgeber des AMIS Honor Jazz Festivals zu sein und talentierte Schüler aus internationalen Schulen weltweit zu empfangen. Als einzige internationale Schule der Region, die an diesem prestigeträchtigen Event teilnimmt, setzt ISD seine Tradition in Musik und Kunst fort und bietet Schülern, die eine erstklassige internationale Bildung anstreben, außergewöhnliche Möglichkeiten.



Das Festival vereint junge Musiker aus Städten wie Hongkong, Dubai, Bangkok, Abu Dhabi, Tokio, Seoul, Singapur, Brüssel, Mailand, Basel, Zürich, Frankfurt, Den Haag, Bangalore, Dhahran, Taipeh und Warschau. Dieses besondere Ereignis markiert das erste internationale Honor Festival, das seit 2018 an der ISD ausgerichtet wird.



Die Teilnehmer des AMIS Honor Jazz Festivals werden durch ein anspruchsvolles Auswahlverfahren in die Big Band oder das Vocal Jazz Ensemble aufgenommen. In diesem Jahr erweitert ISD das Festival um einen innovativen **Vocal Jazz Workshop**, der den bestehenden Instrumental-Workshop ergänzt. Zum ersten Mal wird ein solcher Workshop weltweit im Rahmen von AMIS angeboten, was die Vorreiterrolle der ISD im Bereich der Musikausbildung verdeutlicht. Diese Initiative wird das Verständnis von Jazz sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern fördern.



Jazz, insbesondere der dynamische Swing-Stil, begeistert die Schüler durch seine Lebendigkeit, die ständige Herausforderung und den Spaß, den er in das musikalische Erlebnis bringt. Das Festival bietet außerdem speziell kuratierte Jazz-Workshops, sowohl instrumental als auch vokal, für Schüler, die ihr Wissen in diesem lebhaften Genre vertiefen möchten.



Renommierte Gastdirigenten aus aller Welt werden anwesend sein, um ihre Expertise zu teilen und die Schüler direkt zu unterstützen. Diese Begegnung mit internationalen Musikexperten bietet jungen Musikern eine unschätzbare Gelegenheit, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und neue Perspektiven auf Jazz zu gewinnen.

(lifePR) (