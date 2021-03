Frank Tschan ist neuer Schulleiter an der ISD

Der Vorstand der International School of Düsseldorf (ISD) e. V. freut sich, Frank Tschan zum neuen Schulleiter zu ernennen. Frank Tschan ist seit langem mit der ISD verbunden, sowohl als Lehrer als auch in Führungspositionen. Zwischen 2001 und 2016 war er als Fußballtrainer, Sportvereinsmanager, Direktor für Sport und Aktivitäten und als Abteilungsleiter für Sport- und Gesundheitserziehung tätig.



Im Jahr 2016 kehrte Frank in die Vereinigten Staaten zurück, um die Rolle des Direktors für Trainerausbildung beim US-Fußballverband zu übernehmen, bevor er 2019 als Direktor für Community Relations zur ISD zurückkehrte. Im Dezember desselben Jahres wurde er zum Acting Director ernannt.



Frank hat einen Master of Science in Education von der Cortland State University (New York), wo er auch Mitglied des pädagogischen Lehrteams war. 1999 zog er nach Deutschland und wurde Mitglied des Lehrkörpers an der nationalen Deutschen Sporthochschule Köln. Seine Leidenschaft für Bildung hat ihn dazu gebracht, viele verwandte Ämter zu übernehmen, wie z. B. Technischer Direktor für die U.S. National Soccer Coaches Association in Europa und Lehrerausbilder sowohl an der Nationalen Sporthochschule Köln als auch an der Cortland State University (New York).



Als lebenslanger Lernender hat Frank an zahlreichen Workshops des Principals’ Training Centre teilgenommen, welche die Bereiche Führung, Finanzen, Verhaltensmanagement, Teamdynamik sowie Sport-, Bewegungs- und Gesundheitswissenschaften abdecken. Die Begeisterung für Management hat Frank auch zu seiner jetzigen Rolle geführt.



Frank liegt der Erfolg der ISD sehr am Herzen - egal, ob es sich um die aktuelle Gemeinschaft, das umfangreiche Alumni-Netzwerk der Schule oder diejenigen handelt, die ihre Reise an dieser fantastischen Schule noch nicht begonnen haben. Jeder verdient die Möglichkeit zu lernen, teilzunehmen und dazuzugehören. Das, sagt Frank, ist die Essenz der ISD-Erfahrung; eine Erfahrung, die als Startrampe für den zukünftigen Erfolg eines jeden ISD-Schülers dienen sollte.



An der ISD geht es um die einzigartige Lernreise eines jeden Einzelnen. Ganz gleich, welche Talente und Leidenschaften unsere ISD-Lions haben oder wohin ihre Reise geht, unsere internationale Gemeinschaft schafft die Voraussetzungen für den Erfolg.



Franks Perspektive basiert nicht nur auf seinen fast 20 Jahren an der ISD, sondern auch auf seinen eigenen internationalen Umzug 2016 nach Chicago, zusammen mit seiner Frau Catharina, den Töchtern Emma und Sophia und dem Golden Retriever Bella. Der Vorstandsvorsitzende Andreas Collor beschreibt Frank als “eine vertrauenswürdige Führungspersönlichkeit, die von der ISD-Gemeinschaft sehr geschätzt wird und sich leidenschaftlich dafür einsetzt, ISD in eine nachhaltige und spannende Zukunft zu führen”. Er ist der festen Überzeugung, dass Frank “die bewährten Fähigkeiten und das Talent hat, die ISD durch den Übergang und darüber hinaus zu führen”.





