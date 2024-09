Ein Düsseldorfer in Köln: Hier hat alles angefangen

Die Internationale Schule Düsseldorf (ISD) bietet seit Jahren ein herausragendes Sportprogramm an. Mit erstklassigen Anlagen, exzellenten Trainern und engen Verbindungen bis in die Bundesliga und zum DFB bietet der Sportverein optimale Bedingungen, wie man sie sonst nur aus den USA kennt. Von Fußball über Basketball bis hin zu Volleyball, Leichtathletik und sogar Cricket – die ISD bietet ihren Schülern eine breite Palette an Sportarten. Einige prominente Sportler haben ihre Kinder an die ISD geschickt, um von diesen außergewöhnlichen Möglichkeiten zu profitieren.



Frank Tschan, der Schuldirektor und Geschäftsführer, hat selbst eine beeindruckende Fußballkarriere hinter sich. Als Trainer, Athletikdirektor und ehemaliger Jugenddirektor für US Soccer weiß Frank genau, was ein erfolgreiches Sportprogramm benötigt. Trotz der hohen Fluktuation durch die Expat-Rate an der Schule gelingt es dem ISD-Sportverein immer wieder, herausragende Leistungen zu erbringen.



Ein Beispiel für diesen Erfolg ist Julian Pauli – ein in London geborener Deutscher, der nun bei den Profis spielt. Seine Fußballreise begann bei der ISD als Jugendspieler, wo er schnell von Fortuna Düsseldorf entdeckt wurde. Dort wurde er gefördert und entwickelte sich zu einem talentierten Jugendspieler bei Borussia Dortmund. Schließlich wechselte er zum 1. FC Köln, wo er nun in die erste Mannschaft aufgestiegen ist.



ISD mischt weiterhin im Fußballgeschäft mit. Mit der Partnerschaft mit Fortuna Düsseldorf schließt sich der Kreis. “ Wir sehen Fortuna nicht nur als Partner für die 1. Herrenmannschaft. Wir wollen auch unsere Kontakte spielen lassen, um die Frauen- und Jugendmannschaften zu unterstützen, und freuen uns, auch vom Fortuna-Netzwerk zu profitieren," sagt Frank Tschan. "Wir teilen ja nicht nur die gleichen Trikotfarben, wir haben viel gemeinsam."

Julian ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Talent und Hingabe, unterstützt durch die richtige Förderung, zu großem Erfolg führen können. “Wir sind stolz darauf, dass die ISD eine so prägende Rolle in seiner Entwicklung hatte, nicht nur als Spieler, sondern auch als Schüler und Mensch” so Tschan.



Neben Julian sind auch ehemalige Rugby-Nationalspieler, U16-US-Soccer-Spieler, U15-Frauen- und Herren-Basketball-Nationalspieler sowie viele Athleten, die erfolgreich Sportstipendien an renommierten Universitäten weltweit erhalten haben, unter den Alumni der ISD. Durch die Schulsprache Englisch und das IB Curriculum, das weltweit anerkannt ist, können Absolventen der ISD oft sportlich, aber auch akademisch mit den Besten mithalten.



Die ISD bleibt somit eine bedeutende Institution für die sportliche und persönliche Entwicklung ihrer Schüler und beweist, dass durch gezielte Förderung und Unterstützung große Erfolge möglich sind.

