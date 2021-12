Der Weihnachtsmarkt der 3.Klasse findet für einen guten Zweck statt

International School of Düsseldorf e.V.

Die International School of Düsseldorf (ISD) e.V. wurde 1968 gegründet und ist eine gemeinnützige, unabhängige und koedukative Tagesschule im Herzen der internationalen Gemeinschaft von Düsseldorf.



Als eine der ältesten und größten internationalen Schulen in Deutschland bietet die ISD rund 1000 Schülerinnen und Schülern aus über 53 Ländern nationale und internationale Qualifikationen an. Alle Einnahmen werden in die Schule reinvestiert und kommen den Schülerinnen und Schülern zugute.



Die Schule kann auf eine stolze Geschichte zurückblicken, in der sie junge Menschen dabei unterstützt, ihre Träume und Ambitionen in allen Lebensbereichen zu verwirklichen. Die ISD bietet eine hervorragende Ausbildung, die die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet, erfolgreich zu sein und sie dazu inspiriert, etwas zu bewegen; eine Ausbildung, die sie mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten ausstattet, um globale Herausforderungen zu bewältigen.



Die ISD ist bestrebt, jeder Schülerin und jedem Schüler die individuelle Unterstützung zu geben, die benötigt wird, um sich zu entfalten, Freude am Lernen zu entdecken, unabhängig und motiviert zum Architekten seiner eigenen Zukunft zu werden.



Die International School of Düsseldorf e. V. ist sehr stolz darauf, die einzige Schule in der Metropolregion Rhein-Ruhr zu sein, die vom Council of International Schools (CIS), der New England Association of Schools and Colleges (NEASC) und der International Baccalaureate Organisation (IB) voll akkreditiert ist. Die ISD ist außerdem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Internationaler Schulen (AGIS) und des Educational Collaborative for International Schools (ECIS).

alles anzeigen