Honda EU32i – Weltweit einzigartiger Inverter Stromerzeuger

Er ist eine kleine Revolution im Handy-Generator-Segment: der neue EU32i-Stromerzeuger von Honda. Das ultrakompakte Gerät bringt eine Leistung von 3,2 kVA – bei einem Leergewicht von gerade mal 26,5 kg. Weltweit gibt es derzeit keinen zweiten Inverter-Stromerzeuger, der so viel Leistung bei so kleinen Abmessungen und einem so geringen Gewicht erbringt. Um diese Werte zu erreichen, hat sich Honda für diesen Premium-Stromerzeuger einiges einfallen lassen. Dazu gehören ein komplett neu entwickelter Motor mit neuartigem Hauptlager und batterieloser Kraftstoffeinspritzung FI, ein hocheffizienter Generator mit Neodym Magnet und ein kompaktes, gewichtsreduziertes Monocoque-Gehäuse.Mit 3,2 kVA Leistung und seinem funktionalen Kofferdesign hat der mobile EU32i die perfekte Größe für eine Vielzahl von Einsatzbereichen – etwa im Feuerwehr- und Rettungseinsatz, im Katastrophenschutz, zur Notstromversorgung, im mobilen Handwerks- und Notdienst, auf der Baustelle, in der Eventgastronomie und -technik, zur mobilen Stromversorgung von Koch- oder Kühleinrichtungen in Imbisswagen, zum Betrieb von Klimaanlagen und zur Stromversorgung auf dem Boot, im Garten und beim Camping.Herzstück des EU32i ist der neue energieeffiziente GX130-OHC-4-Takt-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung, Lambdaregelung und einer elektrischen Drosselklappe – ein absolutes Novum im Bereich der tragbaren Inverter-Generatoren. Die Lambda-Sonde misst den Restsauerstoff im Abgas und passt das Verbrennungsluftverhältnis automatisch an die anliegende Last an. Um die Leistung von 3,2 kVA zu erbringen, läuft der Motor mit einer leicht erhöhten Drehzahl. Trotzdem verbraucht er im Vergleich zum Vorgängermodell bis zu 35 Prozent weniger Kraftstoff.Die Einspritzanlage funktioniert ohne Batterie. Ein Zug am Startseil reicht aus, um das Gerät in Gang zu setzen und den für die Kraftstoff-Einspritzanlage benötigten Druck zu erzeugen. Der Einspritzer ist nicht nur effizienter als ein Vergasermotor. Er läuft auch in höheren Lagen einwandfrei, ohne dass das Luft-/ Kraftstoffgemisch in der Werkstatt angepasst werden muss. Da das Kraftstoffsystem komplett geschlossen ist, bleibt zudem kein Kraftstoff im Vergaser zurück und es gasen keine Benzindämpfe aus, wenn der Motor ausgeschaltet wird.Für eine möglichst hohe Stromausbeute verbaut Honda im Generator des EU32i erstmals Neodym-Magnete. Diese Supermagnete verfügen über eine enorme Magnetkraft und sind dabei leicht und kompakt, was im Dauerbetrieb dazu beiträgt, den Kraftstoffverbrauch gering zu halten. Das macht sich auch in der Betriebsdauer pro Tankfüllung bemerkbar: In Kombination mit der sparsamen Ökoschaltung erzielt dieser Handy-Generator mit einer Tankfüllung von 4,7 Litern die beeindruckend lange Laufzeit von 3,3 Stunden im Vollast- und 8,6 Stunden im Ökobetrieb (1/4 Last).Für einen handlichen und sicheren Transport hat der Stromerzeuger einen ergonomischen Handgriff an der Oberseite und zwei eingelassene Griffe am Boden des Geräts. Der Handgriff oben ist so dimensioniert, dass man das Gerät mit den stoßsicher abgerundeten Ecken auch zu zweit tragen kann. Via Bluetooth kann der Generator über eine eigens entwickelte Smartphone-App ferngesteuert und überwacht werden. Die Anwendung gibt technische Informationen zum Betriebszustand, der Ausgangsleistung sowie zum Reststoffkraftstoff und der verbleibenden Betriebszeit aus. Auch Sicherheitsfeatures wie eine Motorstopp- sowie Fehler- und Wartungsfunktionen sind integriert.Weitere Informationen über Gartengeräte von Honda finden Sie unter: https://www.honda.de/...