PROTECTONAUT: Jetzt auch fürs iPhone!

PROTECTONAUT, der Smartphone-Schutz per App, landet jetzt auch auf dem iPhone und steht ab sofort im Apple Store zum Download bereit. Vor gut einem Monat hatte Insureabout seinen PROTECTONAUT Geräteschutz für neue und gebrauchte Smartphones bereits für Android-Geräte auf den Markt gebracht.Egal ob neu gekauft oder aus zweiter Hand: Besteht das Handy den Geräte-Check der App, gibt diese grünes Licht für den Versicherungsschutz. In weniger als zwei Minuten testet PROTECTONAUT, ob mit dem Smartphone alles in Ordnung ist und sämtliche Teile wie Display, Lautsprecher und Kamera einwandfrei funktionieren. Der Clou: Bis zu 24 Monate nach Kauf des brandneuen oder gebrauchten Geräts lässt sich die Versicherung noch abschließen.Die Palette der abgesicherten Schäden ist groß. Knallt das Handy auf den Boden? Bleibt es nach einem Kurzschluss stumm? Egal! Der PROTECTONAUT Smartphone-Schutz springt mit Reparatur oder einem Austauschgerät ein. Auch Schäden, die auf die Kappe Dritter gehen oder unter die Herstellergarantie fallen und nach Ablauf dieser eintreten, sind abgedeckt. Selbst Feuchtigkeitsschäden oder Defekte durch Bedienungsfehler sind im Versicherungspaket inbegriffen. Wahlweise gegen einen geringen Aufpreis dazu gibt es den Diebstahlschutz.Schon ab preiswerten 3,33 Euro pro Monat ist der PROTECTONAUT Smartphone-Schutz per App erhältlich. Versteckte Gebühren? Fehlanzeige! Die Versicherungssteuer ist im Betrag enthalten. Nervige Extrakosten fallen nicht an.Die PROTECTONAUT App steht im Apple Store und im Google Play Store zum Download bereit. Mehr Infos gibt es unter www.protectonaut.com