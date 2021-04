7 nützliche Tipps für die E-Bike-Reise nach dem Lockdown

PROTECTONAUT/assona GmbH

PROTECTONAUT ist die Digitalmarke des Berliner Versicherungsdienstleisters assona. „Weg von starren Versicherungen hin zu flexiblen Produkten“, lautet die Devise des 2019 gegründeten PROTECTONAUT-Teams. Und so bietet die Marke modulare Versicherungslösungen wie PROTECTONAUT E-Bike, die es den Kunden erlauben, das abzusichern, was wirklich zu ihnen passt – vom Einzelbaustein bis hin zum Komplettpaket für den Rundumschutz. Mehr Infos unter protectonaut.com.



Über Susanne Brüsch

Pedelec-Expertin Susanne Brüsch ist seit über 20 Jahren in der Branche aktiv. Mit ihrer Diplomarbeit hat sie 1999 den Begriff „Pedelec“ geprägt und als Medienschaffende international eingeführt. Seit zehn Jahren bereist sie unter ihrem Label Pedelec Adventures die Welt und berichtet in Vorträgen über ihre spannenden Erfahrungen.