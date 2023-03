Wenn der Osterhase „Zweiradsicherheit“ verschenkt

Ostern steht mal wieder vor der Tür und viele Osterhasen überlegen noch, was sie neben Eiern, ob vom Huhn oder aus Schokolade und weiteren Leckereien noch mit ins Osternest legen können. Da hilft das Verkehrs-Expertentrio gern allen weiter, die noch auf der Suche nach der perfekten Überraschung sind. Denn gerade erst hat sie begonnen, die Motorradsaison 2023, sodass jetzt der ideale Zeitpunkt ist, für die notwendige Sicherheit Ihrer Lieben auf zwei Rädern zu sorgen.Beispielsweise dann, wenn Tochter oder Sohn, der Ehepartner, Enkel oder auch die Nichte kürzlich einen Motorrad- oder Rollerführerschein absolviert haben. Aber auch für alle anderen, und natürlich auch diejenigen, die schon länger auf dem motorisierten Zweirad unterwegs sind, verschafft jedes der zahlreich angebotenen Trainings deutschlandweit mehr Können und vor allem mehr Kenntnisse darüber, wie man sicher unterwegs sein kann. Also, warum bringt der Osterhase in diesem Jahr nicht ein Event der besonderen Art, das Freude bereitet und wirklich nützlich ist. Damit Beschenkte sich später selbst einen passenden Termin und Anbieter aussuchen können, ist es praktisch einen Trainingsgutschein zu verschenken, den wir für Sie vorbereitet haben.Der Weg zum Trainingsgutschein ist kurz: Einfach das Online-Trainingsportal von ADAC, DVR und ifz besuchen, und dort die „Gutscheinvorlage“ herunterladen, ausdrucken und ab damit in den Ostereierkorb.Übrigens, ein Motorradtraining ist selbstverständlich auch für alle mehr als sinnvoll, die ihren Autoführerschein um die Schlüsselzahl 196 erweitert haben und zu den zahlreichen Pilotinnen und Piloten gehören, die neuerdings auf 125-cm3 starken Leichtkrafträdern Alltag und Freizeit bestreiten. Für Sie ist beispielsweise das gleiche Basistraining geeignet, wie für die „Kolleginnen und Kollegen“ mit mehr Hubraum.