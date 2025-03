Unter der gemeinsamen Federführung des Ministeriums des Innern NRW und des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW sowie unter Beteiligung des Ministeriums für Schule und Bildung NRW und des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW sind mit der NRW-Initiative die landesweit größten Player der Verkehrssicherheitsarbeit vereint. Das Präventionsnetzwerk bündelt Synergien, dient dem unkomplizierten Austausch unter den Partnern und entwickelt gemeinsame landesweite Präventions- und Informationskampagnen. Dabei steht die Reduzierung der Verkehrsunfälle im Straßenverkehr immer im Fokus.Für den intensiven Blick auf die Gruppe der Motorradfahrenden ist seit Kurzem auch das Institut für Zweiradsicherheit Teil der Initiative und damit starker Partner dieses wichtigen Netzwerks. Hier in seinem Element kann es im Rahmen der ersten Aktion der NRW-Initiative im Jahr 2025 gleich losgehen. Am 6. April 2025 findet nämlich der „Start der Motorradsaison und Aktionstag Motorradsicherheit“ in Rurberg (Gemeinde Simmerath) statt. Am Ufer des Rursees dreht sich an diesem Tag alles um die Sicherheit von Motorradfahrenden. Eröffnet wird die Aktion von Innenminister Herbert Reul und Verkehrsminister Oliver Krischer. Weiter geht es dann mit einem Fahrparcours, der Möglichkeit eines Maschinen-Checks, einer gemeinsamen Ausfahrt und jeder Menge Informationen für sicheres Motorradfahren, nicht zuletzt vom ifz. Mehr zur Veranstaltung gibt es hier Foto im Anhang:Überreichung der Beitrittsurkunde von der Projektleitung Markus Szech (2. v. r.) und Lea Blank (r.) an Matthias Haasper (2. v. l.) und André Lang (l.) vom ifz