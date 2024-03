Sicherheit mit Vergnügen: Motorradtraining 2024!

Seit Jahrzehnten stellen ADAC, DVR und ifz die deutschlandweiten Motorrad­trainings­termine zusammen, sodass jede und jeder Interessierte schnell das passende Training in der Nähe finden kann. Das geht seit einigen Jahren auch digital – mit der einzigartigen Such­maschine für Motorradtrainings, dem Online-Trainingsportal.Bei den Trainings erfahren die Teilnehmenden Dinge, mit denen sich die meisten sonst eher weniger beschäftigen. „Mal ehrlich, wer übt im Alltag schon Notbremsungen oder Blickführung, zudem dafür eine professionelle Anleitung ratsam ist“, weiß Lisa Falkenberg, Referatsleiterin des Bereichs Fahrpraktischer Programme beim DVR. „Außerdem setzt ein Training Impulse, Risiken im Straßenverkehr besser einschätzen und vermeiden zu können – und das für jede und jeden“, so Falkenberg.Das sieht auch Torsten Hohenadel, Leiter ADAC Fahrsicherheit und Verkehrserziehung, so: „Nicht nur Einsteiger und Wiedereinsteiger, sondern auch erfahrene Biker profitieren von einem Fahrsicherheitstraining. Neben dem gemeinsamen Erlebnis in der Gruppe können Fahrerinnen und Fahrer zum Saisonstart Erfahrungen austauschen und Routinen zur Fahrsicherheit wieder aktivieren. An über 40 ADAC Trainingsanlagen bundesweit geben erfahrene Trainer Anleitung in einem sicheren Umfeld ohne Gegenverkehr.“Das Online-Trainingsportal bietet hier viele verschiedene Möglichkeiten. Über Einsteiger- und Wiedereinsteigerkurse, Enduro- oder Rollertrainings bis hin zu mehrtägigen Events, auch auf der Rennstrecke. Einen finanz-praktischen Tipp liefern wir an dieser Stelle auch gleich mit: Eine Reihe von Berufsgenossenschaften unterstützt die Trainingsteilnahme mit einem finanziellen Beitrag bis hin zur kompletten Erstattung der Kosten. Alle Infos dazu liefert das Trainingsportal on top.Also, worauf noch warten? Los geht’s, Suchmaschine öffnen, Training finden, Spaß haben! Wer beizeiten aktiv wird, hat die besten Chancen, das Training der Wahl zum Wunschtermin zu finden.Hier geht’s zum nächsten Trainingsevent: https://www.ifz.de/motorradtraining/