Sicher unterwegs auf Roller und Co – Mobil ab 15

Sechs YouTube-Clips mit den beiden frisch gebackenen Rollerfahrenden Lena und Tom stehen im Mittelpunkt der Kampagne. Die beiden wenden sich im Comic-Stil an ihr im Wesentlichen gleichaltriges Publikum und vermitteln auf unterhaltsame und lustige Weise sicherheitsrelevante Botschaften zu verschiedenen Bereichen des Kleinkraftradfahrens. Klar geht es in den Videos dabei hier und da auch ein wenig verrückt zu, wenn die zwei Teenager auf alterstypische Art und Weise Gleichgesinnten Tipps für sicheres Rollerfahren liefern.Eine themenbegleitende Broschüre ergänzt und vertieft die filmischen Motive. Damit können die zentralen Aussagen der Clips in dem 32-Seiter verdichtet und auf den Punkt nachgelesen werden. Weiter Wissenswertes rund um die Kampagne liefert ifz.de.Mit dem Titel „“ greift Erklärvideo Nummer 1 gleich bei der Premiere in die Vollen. Da wird auf dem Roller getanzt und Autos mutieren „Transformern“ gleich zu Monstern. Auch Superman und Wonder Woman erhalten eine Nebenrolle. Doch im Mittelpunkt steht das Miteinander im Straßenverkehr und die zentrale Gefahr des Übersehenwerdens. Gerade die motorisierten Zweiräder werden aufgrund ihrer schmalen Silhouette oftmals nicht wahrgenommen. Bruchteile von Sekunden sind es meist, die im Straßenverkehr entscheiden, und motorisierte Zweiräder sind für andere den zentralen Augenblick lang oft wie unsichtbar. Genau dieses Wissen muss sich bei den jungen Fahrerinnen und Fahrern verankern, um immer sicher anzukommen.Bei Clip Nummer 2 geht es um „“. Eine Astronautin in Shorts, ein Eishockeyspieler in Badehose? Undenkbar. Dass ein Fahren ohne die sichere Ausrüstung auf dem Roller ebenfalls unlogisch ist, wird in diesem animierten Clip auf Trickfilmbasis bestätigt. Ein Hai und der Yeti helfen zu demonstrieren, dass die richtigen Klamotten als Schutz vor Regen und Kälte wichtig sind. Auch für eine bessere Wahrnehmung sowie natürlich als Schutz bei einem Sturz wird der Nutzen von Motorradbekleidung auf dem Roller unter die Lupe genommen.„Die an Emotionen gekoppelte Umsetzung, vor allem der Video-Inhalte, soll bei jungen Fahrenden der Klasse AM nicht belehrend, sondern auf Augenhöhe ein Bewusstsein für sicheres Fahren, aber auch die notwendige Verantwortung erzeugen“, fasst es Matthias Haasper, der Leiter des ifz, zusammen. Ohne lange Dialoge werden die zentralen Sicherheitsbotschaften auf unterhaltsame Weise verdichtet. „Mit Spaß und Wissen bei der Sache sein, damit der Einstieg in die neue Mobilität sicher gelingen kann“, das wünscht Haasper allen jungen Rollerfahrenden mit Blick auf die neue Kampagne und Saison.Gefährliche BegegnungenDie richtigen KlamottenWeitere Infos über die Kampagne, zur Broschüre und natürlich auch zu den weiteren Videoclips liefern DVR und ifz auf ifz.de . Die Broschüre steht hier als kostenfreier Download zur Verfügung. Natürlich kann diese auch als Einzelexemplar oder in größeren Mengen, beispielsweise von Fahrschulen, bestellt werden.