SAFETY IN MOTION: Weltkongress zur Zweiradsicherheit

Die Internationale Motorradkonferenz des ifz setzt seit Jahrzehnten Maßstäbe den internationalen Austausch von VerkehrssicherheitsexpertInnen und die Veröffentlichung neuer Forschungsergebnisse rund um das motorisierte Zweirad betreffend. Auch diesmal bieten die beiden Tage im Vorfeld der Internationalen Motorrad-, Roller- und E-Bike Messe INTERMOT Köln engagierten Experten aus Forschung und Praxis eine exzellente Gelegenheit, um sich über den neuesten Stand sicherheitsrelevanter Aspekte des Motorradfahrens auszutauschen.Die Konferenz bleibt auch in unsteten Zeiten eine Konstante. Am Puls der Zeit wird sie in diesem Jahr als „Hybrid“-Veranstaltung stattfinden. Somit steht jeder und jedem die Teilnahme offen. Ob vor Ort im Umfeld der INTERMOT Köln oder im Büro oder zu Hause. Das Motto „Safety in Motion“ steht hierbei im Mittelpunkt des Geschehens. Wie sieht die Zukunft des motorisierten Zweirades aus? Welche Potentiale, die Sicherheit zu verbessern, bietet die digitalisierte und vernetzte Welt für die Bereiche Fahrer, Fahrzeug und Umwelt?Für die Realisierung dieses außergewöhnlichen Get-Togethers, hat das ifz namhafte Partner an seiner Seite. Wir freuen uns über die Unterstützung der amerikanischen Motorcycle Safety Foundation (MSF, USA), des europäischen (ACEM) und deutschen Industrie-Verbands Motorrad (IVM), des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) und der Koelnmesse.Stets unter der Prämisse, die Sicherheit auf dem motorisierten Zweirad zu optimieren, freuen wir uns auf viele interessante Beiträge.Weitere Informationen zur Konferenz gibt es unter www.ifz.de