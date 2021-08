Motorradcommunity hilft Flutopfern

Dabei wüteten die Unwetter in einigen insbesondere bei Motorradfahrerinnen und -fahrern beliebten Regionen Deutschlands und durchzogen diese mit einer Schneise der Verwüstung. Die Motorradcommunity sieht sich in der Pflicht, ihren Teil dazu beizutragen, das entstandene Leid zumindest dort, wo dies überhaupt noch möglich ist, zu lindern. Viele Menschen haben Angehörige verloren, buchstäblich alles und benötigen Hilfe und Solidarität, um ihr Leben wieder aufzubauen.Die BAGMO ruft aus diesem Grunde dazu auf, die „Aktion Deutschland Hilft“ in Form von Geldspenden zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, die vor Ort den Menschen Hilfe leisten. Besagte Hilfe umfasst beispielsweise die Unterstützung bei Evakuierungen, die Organisation von Notunterkünften und die Betreuung traumatisierter Menschen.Weitere Informationen zur BAGMO finden Sie hier: www.ifz.de/bagmo/