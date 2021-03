Motorrad- und Rollerfahren zu Ostern: Was Besonderes ins Nest legen

Ostern steht vor der Tür. Mit Blick auf das Pandemiegeschehen wird das Fest erneut anders stattfinden, als gewohnt. Dennoch werden Angehörige und Freunde zu Ostern nach wie vor oftmals mit Geschenken bedacht, was gerne mit der traditionellen Suche nach versteckten Ostereiern verbunden wird.Für alle, die noch nach einem passenden Geschenk für die Lieben Ausschau halten, hat das Institut für Zweiradsicherheit (ifz) einen Tipp parat – jedenfalls dann, wenn die Tochter, der Sohn, der Neffe oder die Enkelin kürzlich einen Motorrad- oder Rollerführerschein absolviert hat, oder auch schon länger auf einem motorisierten Zweirad unterwegs ist. Warum nicht in die Sicherheit des Nachwuchses investieren und ihr oder ihm mit einem Trainingsgutschein für die Teilnahme an einem Motorrad-Sicherheitstraining ein ganz spezielles Präsent ins Nest legen?Die Gelegenheit könnte besser nicht sein, denn Ostern ist schließlich auch das Fest, das den Frühling willkommen heißt. Den wiederum heißen Motorradfahrer willkommen als Auftakt zur Motorradsaison. Und wie könnte der Einstieg besser gelingen als mit einem Sicherheitstraining? Der Spaß kommt dabei garantiert nicht zu kurz.Für das ifz, die Experten in Sachen Zweiradsicherheit, steht jedenfalls außer Frage, dass Motorradtrainings einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, indem sie den TrainingsteilnehmerInnen eine bessere Fahrzeugbeherrschung vermitteln, deren Kompetenzen steigern und sie vor allem für die vielfältigen Gefahren sensibilisieren. Dies ist gerade zu Saisonbeginn, wenn die über den Winter eingerosteten Fahrfertigkeiten erst wieder aktiviert und neu eingeübt werden müssen, besonders wichtig, für Fahranfänger allemal.Der Weg zum Trainingsgutschein ist kurz und schnell beschritten. Einfach das Online-Trainingsportal besuchen, das das ifz in Kooperation mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) und dem ADAC organisiert. Dort durch Klick auf den Button „Gutscheinvorlage“ eine pdf-Datei herunterladen, anschließend ausdrucken und ab damit in den Ostereierkorb.Egal, ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder alter (Oster-) Hase: Der bzw. die so Beschenkte kann in besagter Datenbank unter dem breiten Angebot qualifizierter Trainings mit wenigen Mausklicks das gewünschte und seinem Fahrlevel entsprechende Kursangebot heraussuchen. Mit Spaß und Sicherheit in die neue Saison – quasi das Ei des Kolumbus. Weiteres Bildmaterial finden Sie im Online-Pressebereich des ifz.