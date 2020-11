Mit dem StreckenHeld gut und sicher Motorradfahren

Was haben Batman, Supergirl und Spiderman gemeinsam? Richtig, sie setzen sich für das Wohlergehen anderer ein. Und genau darum geht es auch beim StreckenHeld. Du kennst Stellen in deiner Nähe, die für die Fahrerinnen und Fahrer motorisierter Zweiräder riskant sein können? Beispielsweise schlecht einsehbare Kreuzungen, Sichtbehinderungen beim Abbiegen, Rollsplitt in der Kurve? Dann zeig sie uns auf StreckenHeld.de! Du kennst tolle Aussichtspunkte, besondere Strecken, gute Plätze für die nächste Pause sowie weitere POIs für Motorradfahrer? Platziere sie! Du kennst bikerfreundliche Imbisse und Restaurants, dann teile dein Wissen mit Gleichgesinnten! Andersherum kannst du genau diese Dinge, die andere für dich platziert haben, auf StreckenHeld.de finden!„Der Clou am StreckenHeld ist, dass jeder mitmachen und auf gefährliche Situationen im Straßenverkehr aufmerksam machen kann. „Wir Motorradfahrer grüßen uns unterwegs und helfen einander. Warum sollten wir uns nicht schon vor der Fahrt gegenseitig unterstützen? Mit unserem Online-Netzwerk stellen wir dafür jetzt das geeignete Tool zur Verfügung“, erklärt Matthias Haasper, Forschungsleiter des ifz.Darüber hinaus platziert das ifz „motorradnützliche“ Hot-Spots wie Biker-Treffs sowie Standorte und Anbieter von Motorradtrainings, damit jeder schnell und einfach das passende Motorrad- oder Rollertraining in der Nähe finden kann.„Werde auch du zum StreckenHelden, indem du anderen Roller- und Motorradfahrerinnen und -fahrern sicherheitsrelevante Infos lieferst“, so Haasper. Jeder Motorradfahrende kann die klar und übersichtlich strukturierte Karte also ergänzen und aktiv mitgestalten. Intuitiv bedienbar ist die nächste hilfreiche „Meldung“ schnell platziert und vergrößert das stetig wachsende Netzwerk für einen sicheren Motorradalltag.Auf www.streckenheld.de kann es losgehen. Ebenso natürlich mit der entsprechenden ifz-App, die es kostenlos über den Google Play Store für Android sowie im App Store (iTunes) für iOS gibt.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es HIER