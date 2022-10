„Mit dem Nachwuchs auf zwei Rädern“: Umfassender Ratgeber von GTÜ und ifz

Ab welchem Alter ist die Mitnahme eines Kindes auf einem Roller oder Motorrad in Deutschland eigentlich erlaubt, lautet eine typische Frage vieler Eltern. Kurz: Es bleibt der Verantwortung der Eltern überlassen, wann sie den Nachwuchs auf dem motorisierten Zweirad mitnehmen möchten. Voraus­gesetzt, sie halten die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen ein – ein Haltesystem etwa muss vorhanden sein. Was noch verlangt wird und vieles mehr listet die Broschüre von GTÜ und ifz in allen Details.Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ihre spezielle Anatomie und Wahrnehmung spielen auf dem motorisierten Zweirad eine besondere Rolle, wodurch für sie in mancher Hinsicht andere Regeln gelten als bei Erwachsenen. Vielleicht haben einige bereits in dieser Saison die erste kleine Ausfahrt mit Kind genossen, dabei aber Unsicherheiten festgestellt. Dadurch ergeben sich Fragen, die wichtig sind und mit Hilfe der Broschüre geklärt werden können. So zum Beispiel: Ist der kleine Passagier überhaupt schon reif genug für eine Mitfahrt, wie sitzt sie oder er richtig oder wo hält man sich sicher fest? Wie steht es um die Aus­rüstung, war die Fahrt vielleicht zu lang, wie kommuniziert man unterwegs und wie sollte die Fahrweise angepasst werden? Das sind genau die Themen, um die es sich in dem speziellen Ratgeber dreht.Um also in der nächsten Motorradsaison alles richtig zu machen, ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, die kühleren Jahreszeiten zu nutzen, um sich und den Nachwuchs fit zu machen.Unter www.ifz.de steht die kostenlose Broschüre zum Download zur Verfügung oder kann hier als Printexemplar (auch in größeren Mengen, z. B. von Fahrschulen) mit wenigen Klicks bestellt werden.