Auch ohne "Corona" liegt für die meisten Verkehrsteilnehmer der letzte (einzige?) Kurs ohnehin bereits weit in der Vergangenheit. Dabei sollte man stets in dem Bewusstsein leben, dass man jederzeit in die Situation geraten kann, Verletzten helfen zu wollen und auch helfen zu müssen. Denn zur Ersten Hilfe ist man verpflichtet. Viele haben große Angst, dabei möglicherweise etwas falsch zu machen. Der größte Fehler ist es jedoch, gar nicht zu helfen.Für eine kleine Auffrischung des Erste-Hilfe-Wissens können unser Film und unsere Broschüre zu dieser Thematik wichtige Dienste leisten. Ein Erste-Hilfe-Kurs kann damit natürlich nicht ersetzt werden. Aber sie können helfen, bereits Erlerntes noch tiefer zu verwurzeln oder sich die Empfehlungen und Abläufe in Erinnerung zu rufen.Ganz besonders beliebt und Bestandteil der Broschüre ist das praktische Schema "Die wichtigsten Schritte der Ersten Hilfe", anhand dessen man seine eigenen Kenntnisse auf den Prüfstand stellen kann.