Die Zukunft im Visier: Riding together to the Future

Das lebendige und vielseitige Konferenzprogramm für die zwei Konferenztage sieht neben 21 hoch interessanten Fachbeiträgen aus der Welt der Roller- und Motorradsicherheit auch eine „Special-Session“ über die Rolle des motorisierten Zweirads im vernetzten Verkehr der Zukunft vor. „Riding together to the Future“ lautet der Titel dieser zukunftsweisenden Talk- und Vortragsrunde. Mehr dazu verrät André Lang, Forschungsleiter im ifz: „Der zukünftig mehr und mehr vernetzte Verkehr bietet großes Potenzial, um klassische Kollisionen zwischen Motorrädern und anderen Verkehrsteilnehmern langfristig zu verhindern“. Dies ist auch der Ansatz des „Connected Motorcycle Consortiums (CMC)“, in dem sich seit 2015 Hersteller, Zulieferer, Forscher und Verbände zusammengetan haben, um das motorisierte Zweirad zum Teil der zukünftigen vernetzten Mobilität zu machen. „Drei spannende Vorträge zu dieser Thematik und zum CMC dienen als Grundlage für ein Expertengespräch am ersten Konferenztag“ verrät Lang weiter. Federführend organisiert und moderiert wird die Special-Session vom europäischen Motorradherstellerverband ACEM.Um diesen umfassenden internationalen Wissensaustausch vor dem Hintergrund der Reduzierung der Unfallzahlen motorisierter Zweiräder zu bewältigen, darf das ifz auf die Unterstützung starker Partner zählen. Neben dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) sind das die Motorcycle Safety Foundation (MSF, USA), der europäische (ACEM) und der deutsche Industrie-Verband Motorrad (IVM) sowie die Koelnmesse.Die bevorstehende ifz-Konferenz verspricht Vielfalt, Internationalität und Dynamik. Wir dürfen gespannt sein.Weitere Inhalte und das Programm können auf der Konferenz-Webseite angeschaut werden. Wir freuen uns, Sie hier über die Vorträge der 15. Internationalen Motorradkonferenz informieren zu können.