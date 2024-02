Die Motorradsaison beginnt in der Garage

Zahlreiche sicherheitsrelevante Kontrollen sind in Eigenregie möglich. Daher beginnt für viele Fahrerinnen und Fahrer die Motorradsaison oftmals in ihrer Garage. Wer bereits im Herbst fleißig war und schon so manche Wartungs-arbeit erledigt hat, braucht beim Frühjahrs-Check nur noch das Wichtigste zu kontrollieren. War keine Zeit für eine ausgiebige Kontrolle und Wartung im Winter vorhanden, so ist dies jetzt beim Frühjahrs-Check nachzuholen. Der Grund liegt auf der Hand: Die Fahrzeugkontrolle verschafft Gewissheit, dass alle sicherheitsrelevanten Bauteile, wie Bremsen, Fahrwerk, Reifen und Elektrik einwandfrei funktionieren.„Ohne den obligatorischen Sicherheits-Check des Fahrzeugs draufloszufahren wäre fahrlässig“, so ifz-Forschungsleiter André Lang.“ Aus seiner Sicht darf die so wichtige technische Kontrolle vor dem Wiederaufstieg auch gründlicher ausfallen. „Mit der »Frühjahrs-Checkliste Motorrad« bieten wir dafür eine umfassende Checkliste an, die Punkt für Punkt abgearbeitet werden kann“, erläutert Lang. Zu einigen Prüfpunkten liefern wir detailliertere Anleitungen und Erklärungen auf ifz.de unter „ 2Rad-Wissen “, denn nicht jede und jeder ist mit den technischen Einzelheiten vertraut.Über die technischen Kontrollen hinaus liefert die neue Checkliste aber auch Informationen zum Thema „Roller- und Motorradtraining“, denn das eigene Können auf dem motorisierten Zweirad sollte gerade zu Beginn der Saison hinterfragt und am besten per Training aufgefrischt bzw. optimiert werden. Mit seinen Partnern, dem ADAC und DVR liefert das ifz in der Checkliste zentrale Informationen darüber, wie und wo dies am besten gelingen kann. Tipp: Das Wunschtraining bereits vor der Saison oder zeitig zum Saisonstart buchen, denn die beliebtesten Plätze sind schnell belegt.