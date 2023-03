Dein erstes Motorradtraining!

Nur zu menschlich ist es, Dinge aufzuschieben. So geht es vielen beim Gedanken an ein Motorradtraining. Man wollte es doch schon immer gerne machen, allein oder mit Freunden, aber … Und dann die spannende Frage: Wo und bei welchem Anbieter?ADAC, DVR und ifz haben die Lösung parat: Das Online-Trainingsportal, die Suchmaschine für Motorradtrainings deutschlandweit. Die Suche nach dem passenden Training war noch nie so einfach. Die ständig aktualisierte Datenbank befüttert das Portal fortlaufend mit neuen Terminen unterschiedlichster Art, damit jede und jeder schnell das passende Training in der Nähe finden kann. Sofortzugriff: Intuitiv und unkompliziert, ohne Anmeldung und lästige Passwörter.„Wer kein Training besucht, verschenkt wertvolles Sicherheitspotenzial“, weiß Lisa Falkenberg, Referatsleiterin des Bereichs Fahrpraktischer Programme beim DVR, als Kooperationspartner. Diese Einstellung teilen immer mehr Motorradfahrende und setzen ihre oftmals lang gehegten Pläne in die Tat um. „Hier lernst du besser zu bremsen, gekonnter Auszuweichen und vor allem riskante Situationen frühzeitiger zu erkennen“, fasst Falkenberg beispielsweise die Struktur der klassischen Basistrainings zusammen. Das Angebot an Trainingsvarianten ist vielfältig. Neben eintägigen Basistrainings gibt es unter anderem spezielle Wiedereinsteigerkurse, Enduro- oder Rollertrainings bis hin zu mehrtägigen Trainings, auch auf der Rennstrecke.Gerade nach der Winterpause bietet ein Training für jeden – egal, ob Anfänger oder Routinier – eine hervorragende Gelegenheit, „wieder reinzukommen“ und Neues dazuzulernen. Das dient natürlich der eigenen Sicherheit, ebenso der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer und dazu macht’s auch noch Spaß. Allein oder mit Gleichgesinnten aus dem Freundes- und Bekanntenkreis.Wer beizeiten aktiv wird, hat die besten Chancen, das Training der Wahl zum Wunschtermin zu finden. Und noch ein Tipp für Unentschlossene und Sparfüchse an dieser Stelle: Eine Reihe von Berufsgenossenschaften unterstützt die Trainingsteilnahme mit einem finanziellen Beitrag bis hin zur kompletten Erstattung der Kosten. Auch alle Infos dazu liefert das Portal über www.ifz.de