Auch beim Motorrad fahren gilt: Visier runter

Wenn jemand offen und ohne Geheimnisse einem Kontrahenten gegenübertritt, sagt man, er kämpfe mit offenem Visier. Die Redewendung geht auf die Turnierkämpfe der mittelalterlichen Ritter zurück, die ihre Gesichter mit einem blechernen Helmvisier schützten.



Wenn Motorrad- und RollerfahrerInnen das Visier ihres Helms geschlossen halten, ist das jedoch kein Zeichen von Angriffslust oder Verschlagenheit, sondern eine gut begründete Vorsichtsmaßnahme gegen Einschläge von Fremdkörpern wie Steinchen oder Insekten, erläutert das "Institut für Zweiradsicherheit" (ifz). Schauen Sie nach einer Tour mal auf Ihr Visier, wie viele Tierchen es davon abgehalten hat, auf Ihrem Gesicht oder, schlimmer noch, in Ihren Augen zu landen.



„Landen“ ist dabei eigentlich zu harmlos ausgedrückt. „Aufzuprallen“ wäre das richtige Wort. Und das kann bereits bei Tempo 30 schmerzhaft und gefährlich werden. Schon die „Biene Maja“ ist mit flotten 13 km/h unterwegs. Eine Pferdebremse kommt uns mit satten 40 km/h entgegen. Aus dem kleinen Kerbtier wird regelrecht ein Projektil! Wenn das im Wortsinne ins Auge geht, kann dies zu fatalen Konsequenzen führen, denn auch im harmloseren Fall sind Sie in dem Moment abgelenkt und einige Sekunden im Blindflug unterwegs.



Halten Sie daher bei jeder Fahrt Ihr Visier so weit geschlossen, dass es Fremdkörpereinschläge verhindert. Wer einen Jet- oder Crosshelm trägt, sollte nicht auf die passende Brille verzichten.

