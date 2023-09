Ab 15 sicher mobil unterwegs, DVR und ifz helfen dabei

Insgesamt umfasst die Kampagne sechs Clips, von denen mit Nr. 3 und 4 nun zwei brandneue Videos veröffentlicht wurden. Mit Lena und Tom stehen dabei zwei jugendliche Hauptdarsteller im Mittelpunkt. Im Comic-Stil geben sie praxisrelevante Verhaltenstipps und liefern so auf humorvolle und unterhaltsame Weise alle Informationen, die für eine sichere Fahrt auf dem motorisierten Zweirad benötigt werden.Selbstverständlich gibt es auch eine passende Broschüre, in der alle wichtigen Informationen kompakt und prägnant zusammengefasst sind. Auf 32 Seiten kann wertvolles Wissen für sicheres Rollerfahren erlangt werden. Alle Informationen rund um die Kampagne, zur Broschüre und natürlich auch zu den Videos finden Sie auf der Website ifz.de Nach der Veröffentlichung der ersten beiden Videos zu den Themen „Gefährliche Begegnungen“ und „Die richtigen Klamotten“ werden jetzt die Clips 3 und 4 der Serie veröffentlicht: Im dritten Teil der Clip-Serie, „Der Helm", erläutern Lena und Tom, worauf es bei dem so wichtigen Ausrüstungsteil ankommt und liefern jede Menge Tipps; „Dos and Don’ts“. Das hilft nicht nur bei der Entscheidung für den richtigen Helm, sondern auch beim richtigen Umgang mit dem wichtigen Kopfschutz.Des Weiteren erfahren wir in Clip Nummer 4, wie man das "Fahren zu zweit" angeht. Der Motorroller eignet sich nämlich auch dazu, eine Sozia oder einen Sozius mitzunehmen. Dabei geht es vor allem darum, diese neue Herausforderung möglichst sicher und verantwortungsvoll anzugehen, denn das Fahren zu zweit birgt Besonderheiten, die es unbedingt zu berücksichtigen gilt. In kurzen Sequenzen werden viele Dinge prägnant auf den Punkt gebracht, damit schnell klar wird, worauf es ankommt.Die Clips können unter folgenden Links abgerufen werden:Und natürlich direkt auf der Kampagnenseite auf www.ifz.de Dort findet man auch alle weiteren Informationen rund um die Kampagne, die Broschüre und natürlich auch zu den weiteren Videoclips.Die Broschüre steht als kostenloser Download zur Verfügung und kann selbstverständlich auch einzeln oder in größeren Mengen, beispielsweise von Fahrschulen, im ifz-Onlineshop bestellt werden.