5 Minuten für Ihre Sicherheit

06.11.18

Über zwei Drittel der knapp 4.000 befragten Motorradfahrerinnen und – fahrer in Deutschland geben an, in regelmäßigen Abständen bzw. gelegentlich ihr Motorrad hinsichtlich sicherheitsrelevanter Dinge zu prüfen. Knapp ein Drittel tut dies vor jeder Fahrt. Dies ist eines der vorläufigen Ergebnisse aus der Online-Umfrage des ifz. Glücklicherweise sind es nur 0,3 Prozent, die gar nicht auf die Idee kommen, ihr Motorrad hinsichtlich der Sicherheit zu kontrollieren.Nutzen Sie also die nächste Gelegenheit und nehmen Sie sich 5 Minuten, um einen prüfenden Blick vor allem auf die sicherheitsrelevanten Teile Ihrer Maschine zu werfen. Die zentralen Bereiche dabei sind:Luftdruck korrekt? Schäden erkennbar? Profiltiefe ok (gesetzlich vorgeschrieben: 1,6 mm; besser nicht unter zwei Millimeter sinken lassen!)?Funktionieren alle Lampen, insbesondere Blinker und Bremslicht?Leitungen dicht? Hebel und Pedale funktionstüchtig? Bremsflüssigkeit ok? Bremsbeläge und Bremsscheiben ok?Darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche weitere wichtige Bauteile und „Zustände“, die geprüft sein wollen. Detaillierte Infos dazu gibt es in unserer Checkliste, die mit Blick auf ihren Namen nicht nur im Frühjahr hilfreich ist: https://www.ifz.de/publikationen/flyer/