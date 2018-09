Mit dem Kompass S zur Strategie einer systemisch nachhaltigen Unternehmensführung

Folgen wie der Klimawandel, die aus einer nicht nachhaltigen Lebensweise resultieren, sind aktueller denn je und geben Anlass für Befürchtungen, Warnungen und heftige Konflikte. Die Interessen wirtschaftlich agierender Institutionen oder Personen werden nur selten mit Maßnahmen kombiniert, die zu einer nachhaltigen Gesamtentwicklung beitragen. Viele Unternehmen kommunizieren nach außen, dass sie „Verantwortung“ tragen, eine „grüne Wirtschaftsweise“ verfolgen oder sich sozial engagieren. Obwohl manche Unternehmen sicher ein solches Ziel verfolgen, fehlen vielfach die längere Sicht und die Integration aller für eine nachhaltige Zukunft wichtigen Faktoren und Fähigkeiten. Dadurch schaden Unternehmen bewusst oder unbewusst nicht nur anderen, sondern auch sich selbst. Sobald Teilbereiche außer Acht gelassen werden, kann das System als Ganzes nicht funktionieren. Tückisch ist, dass in der Komplexität der Lebensbedingungen, ihres schnellen Wandels mit ständig neuen Anforderungen viele Entwicklungen im Verborgenen ablaufen, sich vernetzen und in ihren Wirkungen verstärken. Neben veralteten oder fehlenden Technologien, auch Digitalisierung und kontinuierliche Innovation, sind nicht selten etwa unzufriedene Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten die Ursache für eine nicht nachhaltige Entwicklungen und mithin Existenzgefahren. Von Fehlstellungen in der Grundstrategie und Anlage des Geschäftsmodells ganz abgesehen.Nicht-Nachhaltigkeit ist kein Resultat des Zufalls. Genauso wenig entwickelt sich Nachhaltigkeit durch zufällige Gegebenheiten. Für eine Führung heißt das, dass Früherkennung und Anpassungsfähigkeit hier und die richtige Strategie und Vorsorge dort sich eng verbinden. Mit dem Kompass S haben Unternehmen die Möglichkeit, sich für eine nachhaltige Wirtschaftsweise aufzustellen, die den Klimawandel und jegliche andere Risiken abwendet und die Chancen des Unternehmens in allen Feldern seiner Aktivitäten offensiv nutzt.Der vom Institut für Zukunftsmanagement (IFZM) entwickelte Kompass S steht für eine systemische Strategie und Synergie, Stimmigkeit, Selbstsicherheit und Stärke. Der Kompass S beschreibt, dass kein Akteur über alle für eine nachhaltige Entwicklung benötigten Kompetenzen alleine verfügt. Die Kompetenzen aller Akteure sollen zusammengeführt werden, denn nur gemeinschaftlich und partnerschaftlich im Ganzen ihrer Zukunftsaufgabe können sie ihr Potential und ihre Talente entfalten.Am Beginn jeder tragfähigen Entwicklung steht eine gründliche Unternehmensanalyse. Ein Firmenchef oder ein Leitungsteam muss genau wissen, wie es situativ, ursächlich und perspektivisch um die Gesamtverfassung ihres Unternehmens steht. Mit der im Kompass S integrierten systemischen Gegenwartsdiagnose und der strategischen Pfadfindung für die Zukunft erfahren Unternehmen detailliert, in welchen Teilgebieten neue Wege eingeschlagen werden müssen und wie diese und die bestehenden miteinander vernetzt werden können.Das Werkzeug beschreibt und definiert die relevanten Sachverhalte: Grundwerte, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, ihre Vernetzung und Synergien in einem gesamthaften System und Prozess, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise führen. Konkret ein in 14 Themen gebündeltes Know How eines Curriculum und Standards aus 30 Jahren dieser Projekte. Mittels dieser Prüfkriterien braucht es hier nicht mehr als eine kurze, konzentrierte Selbstreflexion und –analyse. Direkt im Anschluss folgt ein software-gestütztes Feedback, welches die Resultate bildhaft aufbereitet. Im Team ausgewertet, wird schlüssig klar, welche Maßnahmen künftig ergriffen werden müssen. Das Gesamtpaket der Auswertungen nebst Dokumenten aus der Klausurarbeit und ein Kommentar des Kompass S-Experten folgen binnen weniger Tage. Der Zeitgewinn ist enorm.Mit dem Kompass S entwickeln Unternehmen eine individuelle und im Zusammenhang mit dem Großen und Ganzen stehende Strategie. Jeder Mitarbeiter erkennt und erfährt sich dabei als wichtiger Teil und Mit-Unternehmer. Ein Zahnrad greift ins andere und jeder profitiert davon.Der Kompass S ist fortan der Leitstand im Alltag. Er treibt und vernetzt die Arbeiten jedes einzelnen miteinander. Es wachsen Synergien, Sicherheiten und Tempo. Gleichzeitig reduziert sich der Aufwand, den ein Unternehmen für seine Zukunftsfähigkeit betreiben muss signifikant.Zahlreiche Unternehmen haben bereits die Vorteile des Systems erkannt und bauen ihre Strategie auf die Ergebnisse des Kompass S. Gerade auch kleineren und mittleren Unternehmen eröffnen sich Zugänge, die sonst für große Unternehmen verfügbar sind.Weitere Informationen zum Kompass S und zum Institut für Zukunftsmanagement (IFZM) finden Interessierte hier