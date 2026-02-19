IQWiG-Vorbericht zur Fundusfotografie für die Diagnostik von diabetischer Retinopathie
Interessierte können bis zum 19.03.2026 Stellung nehmen.
Die vorläufigen Bewertungsergebnisse veröffentlicht das IQWiG nun mit dem Ziel, wichtige Argumente oder Hinweise aus der Fachöffentlichkeit und von allen Interessierten miteinzubeziehen. Stellungnahmen zum Vorbericht sind möglich bis zum 19.03.2026. Nähere Informationen finden sich auf der Webseite des IQWiG.
Zum Ablauf der Berichterstattung
Den Berichtsplan für dieses Projekt hatte das IQWiG am 05.11.2025 veröffentlicht. Schriftliche Stellungnahmen zum Vorbericht können bis 19.03.2026 eingereicht werden. Sofern diese Fragen offenlassen, werden die Stellungnehmenden zu einer mündlichen Erörterung voraussichtlich am 21.04.2026 eingeladen. Im Anschluss wird der Abschlussbericht zum Projekt erstellt.