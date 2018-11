Ab 2019 neuer Dienstleistungsbereich beim IBU

20.11.18

Auf den Erfolg der letzten Jahre aufbauend, wird das Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) seinen Dienstleistungsbereich 2019 erweitern. Neben dem etablierten und international erfolgreichen EPD-System für baubezogene Produkte werden zukünftig produktbezogene Nachhaltigkeitsinformationen entsprechend den Anforderungen nationaler wie internationaler Gebäudebewertungssysteme vorbereitet.



Mit EPD-Online stellt das IBU bisher detaillierte Umwelt- und Gesundheitsinformationen von Bauprodukten und Bauelementen sowie Grundstoffen und Vorprodukten in Form von Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) zur Verfügung. Diese Deklarationen bilden die Grundlage für die „ökologische Säule“ der Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden. Eine detaillierte Auswertung der Angaben oder gar eine Bewertung bzw. Zertifizierung der Produkte nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten findet im EPD-Online-Tool nicht statt.



Mit dem neuen Produktinformationssystem sollen Angaben zu Produkten erfasst werden, die anschließend von Systemen zur Nachhaltigkeitsbewertung im Rahmen einer Prüfung nach deren Kriterienkatalog hin untersucht werden können. Die Daten der Bauprodukte-Hersteller dienen der Erfassung, Auswertung und Zertifizierung die von den verschiedenen Bewertungs- bzw. Zertifizierungssystemen für nachhaltiges Bauen wie z.B. DGNB, BNB oder LEED vorgegeben werden. Damit wird das IBU zukünftig eine Plattform für produktbezogene Daten zur Verfügung stellen.



Der bisherige Erfolg des IBU und die Erweiterung seines Dienstleistungsbereichs spiegeln sich auch in der Messepräsenz auf der BAU 2019 wieder. So wird der IBU-Messestand auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme 25 Prozent mehr Fläche haben als in den Jahren zuvor. Auf seinem erweiterten Messestand wird das IBU, neben der Vorstellung des neuen Produktinformationssystems, Mitgliedsunternehmen, -verbände und Interessierte zu Vorträgen, EPD-Übergaben und individuellen Fachgesprächen einladen und willkommen heißen. Das Institut Bauen und Umwelt e.V. ist in der Halle B0 „Investieren in die Zukunft“, Stand 205, zu finden.

