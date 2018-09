Kostenfreies Karriere Coaching für Akademiker/innen

28.09.18

Bietet der Träger ein zertifiziertes Curriculum an, das dem Umfang meines Gutscheines entspricht (z. B.: Coaching über 8 Wochen)?

Weist sich der Coaching-Anbieter als Spezialist für Coaching aus?

Liegt dem Coaching-Konzept ein überzeugendes Vorgehensdesign zugrunde?

Besteht die Möglichkeit, sich vorab über das Coaching-Konzept zu informieren?

Arbeitet der Coaching-Anbieter in Anlehnung der Leitlinien eines renommierten Coaching-Verbandes?

Wird der Coaching-Anbieter durch frühere Teilnehmende im Netz positiv bewertet?

Stehen auf der Webseite Informationen über die Coaches zur Verfügung?

Verfügt der/die Ihnen angebotene Coach über eine anerkannte Coaching-Ausbildung und über entsprechende Zusatzqualifikationen im Karriere-Coaching?

Erhalten Sie die Möglichkeit, mit Ihrem/r Job-Coach vorab zu sprechen?

Besteht das Angebot, im Falle eines Miss-Matching den Coach zu wechseln?

Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt Arbeitssuchende mit Maßnahmen bei der Jobsuche. Dabei geht der Trend in den letzten Jahren immer stärker von Gruppenkursen hin zur individuellen Einzelberatung in Form von Coaching. Hierzu werden sogenannte Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS) eingesetzt. Wer Arbeitslosengeld I oder II (auch Aufstockung) bezieht oder auch ohne Arbeitslosengeldbezug arbeitssuchend gemeldet ist, kann einen solchen Gutschein erhalten. Der/die zuständige Arbeitsvermittler/in entscheidet über die Vergabe. Mit einem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) der Bundesagentur für Arbeit oder des Jobcenters ist das Karriere-Coaching zu 100% kostenfrei. Das Gutscheinverfahren bietet den Vorteil, dass der/die Arbeitssuchende den Coach-Anbieter frei wählen kann. Voraussetzung ist, dass der Coach-Anbieter für solche „Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung“ nach § 45 SGB III zertifiziert ist.Wer nun einen solchen Gutschein erhalten hat und auf der Suche nach dem richtigen Anbieter ist, sollte sich bei der Recherche nach einer passenden Karriere-Beratung auf zertifizierte Träger konzentrieren und sich folgende Fragen stellen:Wenn Sie alle Fragen mit „ja“ beantworten, haben Sie vermutlich den richtigen Anbieter gefunden.Wo passe ich hin und wo will ich hin? Profit oder Nonprofit-Bereich? In einen großen Konzern oder in ein kleines Familienunternehmen? Was sind meine Werte und Erfahrungen, deren Bewusstmachung mir eine Entscheidung erst möglich machen? Welche Position kann ich erreichen? Mit welcher Strategie gehe ich vor? Wie funktioniert erfolgreiches Netzwerken? Wie sieht eine zeitgemäße Bewerbung aus? Wie lang oder kurz soll ein Lebenslauf sein? Wie gehe ich mit Lücken um? Auf was kommt es im Anschreiben an? Welche beruflichen Erfahrungen bringe ich mit? Mit welchen sozialen und fachlichen Kompetenzen kann ich im Bewerbungsprozess überzeugen? Wie behaupte ich mich im Vorstellungsgespräch und wie führe ich eine Gehaltsverhandlung?In einem gut strukturierten Karriere-Coaching erarbeiteten Sie sich gemeinsam mit Ihrem/Ihrer Coach systematisch Antworten auf diese Fragen. Im Coaching werden dafür Methoden zur Selbsthilfe vermittelt. Begleitet wird das Coaching durch Aufgaben, die zwischen den Sitzungen zu erledigen sind. Wer sich dafür die erforderliche Zeit nimmt, wird von der Teilnahme an einem solchen Coaching-Programm ganz sicher profitieren!Dr. Martin HertkornDer Autor ist Senior-Coach beim DBVC, Dozent an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena sowie Gründer und Leiter des INQUA-Instituts für Coaching.