Digitalisierung und KI in der Verlagsbranche – wie verlagseigene Lese- und Wissensplattformen neue Perspektiven bieten

In einer Zeit, in der Digitalisierung, Sicherung von Wirtschaftsfähigkeit und Nachhaltigkeit für Verlage zu zentralen Themen werden, kündigt die deutsche INNOLIBRO GmbH den Launch ihrer zukunftsträchtigen Lese- und Wissensplattform „INNOLIBRY“ (White Label) an. Mit Blick auf die sich dynamisch entwickelnde Medienlandschaft stellt diese innovative Plattform eine Antwort auf vielfältige Herausforderungen dar: von der besseren Vermittlung von Wissen, der effektiven Monetarisierung von Verlags-Content, der Bindung von Lesenden an die Verlagsmarke bis hin zur Reduktion des CO2-Fußabdruckes.Verlage werden INNOLIBRY nutzen, um Leser:innen eine nahtlose und digitale Bucherfahrung zu bieten. Diese Plattform kann das gesamte digitale Buchangebot eines Verlages bündeln, welches direkt von den Lesenden individuell und innovativ genutzt werden kann. Besonders außergewöhnliche Features sind der integrierte „(KI-basierte) Wissens-Assistent“, Text-to-Speech-Funktionen oder die Volltextsuche, die alle Inhalte durchsucht, wodurch die Plattform zu einer umfassenden Wissensdatenbank wird.Durch die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) im Publishing-Prozess und im Leseerlebnis selbst, ebnet die Plattform den Weg für Verlage, das Vermitteln von Inhalten effektiver und individualisierter zu gestalten.Innovative Erlösmodelle, wie Direktverkäufe oder Abos und die Möglichkeit, Vertriebs- und Marketingprozesse zu automatisieren, unterstützen Publizierende dabei, neue Umsatzpotenziale zu erschließen.Das Besondere an INNOLIBRY ist, dass Bücher im einzigartigen APPBOOK-Format publiziert werden, welches über die Möglichkeiten traditioneller E-Books und E-Paper weit hinausgeht: APPBOOKs bieten ein multimediales und interaktives Leseerlebnis. Verlage profitieren überdies von der Möglichkeit, ihre Titel jederzeit aktualisieren oder erweitern zu können. Dies ist nicht nur nachhaltig (und spart gedruckte Neuauflagen), es mach Bücher auch attraktiver und bindet Lesende.Mit dem Fokus auf Barrierefreiheit und einer benutzerfreundlichen Navigation legt INNOLIBRY den Grundstein für einen uneingeschränkten Zugang zu Fachwissen. Ob das Lesen auf verschiedenen Endgeräten, die Nutzung von integrierten Zusatzmaterialien (ohne externe Downloads) oder das Bereitstellen verschiedene Abo-Modelle (z.B. Pay-per-Chapter) – die verlagseigene Lese- und Wissensplattform INNOLIBRY (White Label) bietet personalisierte Lese- und Zahlungserfahrungen.Für Fach-, Sach- und Ratgeberverlage ist diese Plattform mehr als nur ein Vertriebskanal – sie ist ein umfassendes Werkzeug für Vertrieb, Marketing und Audience Development. Bietet ein Verlag zum Beispiel in seinem Shop "Bundle-Publikationen“ – also den gleichzeitigen Erwerb einer Print- und Digital-Version eines Titels – so kann der digitale Titel direkt in INNOLIBRY gelesen werden, wodurch sich direkt weitere Monetarisierungschancen eröffnen: z.B. durch Cross-Sellings, Abo-Abschlüsse, etc.Gleiches wäre möglich, wenn Printbücher im Handel z.B. per integriertem QR-Code auf den digitalen Titel im verlagseigenen Reader verweisen.Die bevorstehende Markteinführung von INNOLIBRY im Sommer 2024 ist ein weiterer wichtiger Impuls für die digitale Transformation im Verlagswesen. Mit INNOLIBRO und ihrer White-Label-Plattform INNOLIBRY stehen Verlage an der Schwelle zu einer Zeit, in der Wissen nicht nur vermittelt, sondern durch Spitzentechnologie individuell, barrierefrei und nachhaltig rezipierbar wird.Für weiterführende Informationen und erste Einblicke in die bald verfügbare Plattform lädt INNOLIBRO schon heute Verantwortliche von Fach-, Sach- und Ratgeberverlag ein, frühzeitig mit dem Team von INNOLIBRO (und seinem Kooperationspartner, der NEWBOOKS SOLUTIONS GmbH ), in den Dialog zu starten. Ein frühzeitiger Austausch sichert die Möglichkeit im Verlag, personelle und finanzielle Weichen rechtzeitig zu stellen, um die verlagseigene Lese- und Wissensplattform bestmöglich in die eigene Plattform- und Unternehmensstrategie zu integrieren.Gregor Pchalek, CEO der INNOLIBRO GmbH, steht für eine persönliche Beratung gerne unter +49 661 86 200 68 oder gregor.pchalek@innolibro.com zur Verfügung.