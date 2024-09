iniuva und Enamine geben strategische Zusammenarbeit zur Entwicklung von Medikamenten gegen seltene genetische Erkrankungen bekannt

Die iniuva GmbH, ein in Hamburg ansässiges Biotech-Startup, das sich auf die KI-gestützte Entwicklung von Arznei­mitteln spezialisiert hat, und Enamine Ltd, ein in Kiew ansässiger führender Anbieter von hochwertigen Produkten und Dienst­leistungen für die Arzneimittelforschung, haben heute den Start eines gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprogramms bekanntgegeben.Die Zusammenarbeit hat zum Ziel, die Effizienz und Präzision der Entwicklung von Orphan Drugs zu revolutionieren – insbesondere im Bereich von Small Molecule Wirkstoffen und pharmakologi­schen Chaperonen. Enamine Ltd bringt dabei ihre umfangreichen sofort verfügbaren Substanz-Bibliotheken, mit REALden größten verfügbaren „Chemical Space“ zur bedarfsweisen Wirkstoffsynthese und ihre Expertise in Medizinalchemie in die Koope­ration ein. iniuvas innovative KI-Plattform und krankheitsspe­zifischen Testmodelle ermöglichen in dieser Partnerschaft, die Entwicklungszeit von Medikamenten deutlich zu verkürzen, die Kosten zu sen­ken und den gesamten Prozess der Medikamentenentwicklung zu verbessern. Die KI-Plattform von iniuva nutzt dabei einen durch Feedback-Loops unterstützten, selbstlernenden Prozess, um neue Industriestandards in der Modellpräzision zu setzen, die präklinische Entwicklungszeit von Medikamenten von Jahren auf Monate zu verkürzen und die Qualität und Kosten­effizienz der Wirkstoffsuche zu verbessern.„Proteinfehlfaltung ist ein grundlegender Mechanismus bei Hunderten von seltenen Erkrankungen, und unser KI-gesteuerter Ansatz bietet die Möglichkeit einer beispiellosen Skalierbarkeit bei der Bekämp­fung dieser Krank­heiten“, so, CEO von iniuva. „Die Zusammenarbeit mit Enamine wird nicht nur die Entwicklung wirksamer Behandlungen beschleunigen, sondern auch das transformative Potenzial hochwertiger Daten und der KI-Integration in der gesamten pharmazeutischen Wertschöp­fungskette demonstrieren.“„Enamine freut sich über die Zusammenarbeit mit iniuva bei diesem bahnbrechenden Projekt“, erklärtExecutive Vice President bei Enamine. „Unser gemeinsames Fachwissen wird die Entdeckung und Entwicklung neuer small-molecules-basierter Wirkstoffkandidaten verbessern. Für die Entwicklung überlegener KI-Modelle ist es entscheidend, den besten Zugang zu neuartigen und REAL-Chemikalien durch hochwertige chemische Biblio­theken und Labordaten zu gewährleisten. Wir hoffen, insbe­sondere Kindern mit seltenen genetischen Erkrankungen, für die es bisher keine Heilung gibt, zu helfen, um ihr junges Leben zu retten und zu verbessern.“Diese Zusammenarbeit ist ein Beispiel für das Potenzial synergistischer Partnerschaften, um technolo­gische Innovationen voranzutreiben und die Entdeckung wirksamer neuer Medikamente zu beschleuni­gen. Durch ihre Zusammenarbeit wollen iniuva und Enamine die Bedeutung hochwertiger Daten und künstlicher Intelligenz bei der Entwicklung von Arzneimitteln demonstrieren und letztlich Patien­tinnen und Patienten mit seltenen genetischen Erkrankungen schnelle und wirksame therapeutische Lösungen bieten. Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, dass Menschen mit seltenen Erkrankun­gen schnel­ler und effektiver geholfen werden kann, was dazu beiträgt, die Lebensqualität vieler Betroffener zu verbessern.Bitte besuchen Sie die Websites https://iniuva.com und https://enamine.net Über Enamine LtdDie Enamine Ltd ist ein globaler Anbieter von Screening-Verbindungen, Bausteinen und Fragmenten, um eine breite Palette von Forschungsprogrammen zu unterstützen, die von pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen, Arzneimittelforschungszentren, akademischen Institutionen und anderen Forschungsorganisationen weltweit durchgeführt werden. Enamine bietet als wissenschaftlich orientiertes Auftragsforschungsunternehmen einzigartige Partnerschaftsmöglichkeiten bei der Erkundung neuer chemischer Bereiche. Das Unternehmen kombiniert den Zugang zu intern hergestellten Screening-Substanzen (4,33 Mio. auf Lager) und Bausteinen (300.000 auf Lager) mit einer umfassenden Plattform integrierter Entwicklungsdienste, um die Arzneimittelerforschung voranzutreiben und zu beschleunigen.Über Enamine REAL®Der Enamine REAL® Chemical Space enthält 48 Milliarden Moleküle auf Abruf, die bei Enamine extrem schnell (3 bis 4 Wochen), mit hoher Machbarkeit (über 80%) und kostengünstig synthetisiert werden können. Die REAL®-Verbindungen werden mittels paralleler Chemie durch die Zusammenstellung von 143.000 Bausteinen mithilfe von mehr als 167 gut validierten parallelen Syn-theseprotokollen erstellt, die dem Ansatz von Enamine zugrunde liegen, Make-on-demand-Verbindungen zu entwickeln, um die Erfolgsrate der Synthese zu maximieren.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete AussagenDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse, einschließlich prognostizierter finanzieller Leis-tungen, zukünftiger Entwicklungen und Unternehmensstrategien. Solche Aussagen sind Vorhersagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf künftige Ereignisse beruhen, und sie unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind. Das Unternehmen bittet alle Empfänger dieses Dokuments, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da sie nur die Ansichten des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments widerspiegeln. Die in diesem Dokument enthaltenen Finanzzahlen und -prognosen dienen lediglich der Veranschaulichung und beruhen auf dem aktuellen Geschäftsplan der Unternehmensleitung. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Zahlen und Prognosen wesentlich abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.