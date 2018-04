Neue IT-Bestenliste 2018 ist online

Die Siegerbekanntgabe des INNOVATIONSPREIS-IT war dieses Jahr sowohl für den deutschen Mittelstand, die zahlreichen Bewerberunternehmen sowie für die Initiative Mittelstand ausgesprochen spannend. Die unabhängige Fachjury des INNOVATIONSPREIS-IT hatte die schwere Aufgabe, aus den vielen eingereichten Produkten und Lösungen in insgesamt 38 Kategorien und den 16 deutschen Bundesländern sowie für Österreich und die Schweiz jeweils einen Sieger zu wählen. Mit dem INNOVATIONSPREIS-IT 2018 brachte die Initiative Mittelstand die herausragenden Lösungen der Sieger ans Licht und machte diese somit auch dem deutschen Mittelstand zugänglich.Neben den Produkten und Lösungen der Sieger wurden jedoch noch zahlreiche weitere ausgesprochen fortschrittlichen Produkten und Lösungen eingereicht, die dem deutschen Mittelstand einen großen Mehrwert bieten können. In der übersichtlichen und informativen IT-Bestenliste präsentieren alle Sieger, Finalisten und Best-Of-Unternehmen ihre fortschrittlichen Innovationen. Mittelständische Unternehmen können sich hier schnell und einfach einen guten Überblick über die für sie nützliche Produkte und Lösungen verschaffen. Mit einem Klick gelangen Nutzer auf wichtige Zusatzinformationen, die sie als roter Faden bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.In 38 verschiedenen Kategorien – von Apps über Green-IT bis hin zu Wissensmanagement – sind die besten Produkte und Lösungen mit Eignung für den Mittelstand übersichtlich und zielführend zusammengefasst.„Aufgrund der hohen Anzahl an Bewerbungen, die dieses Jahr bei der Initiative Mittelstand eingegangen sind, hatten es die einzelnen Bewerber des INNOVATIONSPREIS-IT 2018 besonders schwer. Dennoch konnten die Sieger, Finalisten sowie zahlreiche weitere Unternehmen (Best-Of-Unternehmen) ihre Innovationskraft unter Beweis stellen. Die herausragenden Innovationen können den deutschen Mittelstand stärken und fördern“, erklärt die Initiative Mittelstand. Schon seit vielen Jahren nutzen zahlreiche Entscheider mittelständischer Unternehmen die IT-Bestenliste als Navigator für neue Lösungen und fundierte Entscheidungen mit denen die Herausforderungen in ihrem Unternehmen noch besser bewältigt werden können. Hier geht es zur IT-Bestenliste.