Schutzschalter einfach erklärt: ELEKTRO+ gibt einen Überblick

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihre Elektroinstallation zu sanieren? Wahrscheinlich nicht und damit sind Sie nicht allein. Denn zahlreiche Elektroanlagen in deutschen Wohnungen und Häusern sind schon 30 Jahre und länger im Einsatz. Auf den ersten Blick scheinen diese noch sicher und funktionstüchtig. Daher erschließt sich Hausbesitzern auch nicht, warum eine Überprüfung oder Modernisierung der Elektroinstallation notwendig ist.Aber auch Elektroinstallationen unterliegen einem natürlichen Verschleiß und Kabel können altern oder Steckdosen durch die häufige Nutzung beschädigt werden. Eine Überprüfung der Elektroinstallation ist damit nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Denn von einer schadhaften Elektroinstallation gehen große Gefahren für Mensch und Gebäude aus (z.B. elektrischer Schlag oder Brandgefahr).ELEKTRO+ zeigt Ihnen, welche Schutzschalter für Ihre Elektroinstallation besonders wichtig sind.Der Leitungsschutzschalter schützt Kabel, Leitungen und die angeschlossenen Geräte vor den Folgen einer Überlastung. Er unterbricht die Stromzufuhr, bevor ein eventuell zu hoher Strom Schäden anrichten kann.Sind elektrische Geräte oder Leitungen beschädigt, besteht die Gefahr, dass sich der Strom eigene Wege sucht und nicht durch die Leitung zurückfließt. Dieser sogenannte Fehlerstrom wird vom Fehlerstromschutzschalter erkannt, der den Stromkreis innerhalb von Millisekunden abschaltet und so im Ernstfall Leben rettet.Der FI/LS-Schalter ist eine Kombination aus Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter. Mit diesem wird bei einem Fehlerstrom nur der betroffene Stromkreis unterbrochen, was zu einer erhöhten Verfügbarkeit der Elektroinstallation beitragen kann.An lockeren Kontaktstellen von Klemmen oder Schadstellen von Leitungen können gefährliche Fehlerlichtbögen entstehen. Durch die punktuelle Hitzeentwicklung kann im schlimmsten Fall ein Brand ausgelöst werden. Der AFDD oder auch Fehlerlichtbogen-Schutzschalter schützt vor diesen, indem er kontinuierlich das Frequenzbild des Stromes analysiert.Überspannungs-Schutzeinrichtungen sorgen dafür, dass an sensiblen elektrischen Verbrauchsgeräten (z.B. Computer oder Haushaltsgeräte) keine Überspannungsschäden verursacht werden und somit auch keine Folgeschäden entstehen.Sie möchten mehr über Schutzeinrichtungen für Ihre Elektroinstallation erfahren? Das Infoblatt der Initiative ELEKTRO+ „Elektrische Schutzgeräte“ steht unter https://www.elektro-plus.com/sicherheit/elektrische-schutzgeraete zum kostenlosen Download zur Verfügung. In diesem finden Sie praktische Tipps und hilfreiche Informationen zu elektrischen Schutzgeräten.Für die Prüfung Ihrer elektrischen Anlage, die Planung und den fachgerechten Einbau der Schutzgeräte sollten Sie sich in jedem Fall an eine qualifizierte Fachkraft wenden. Diese finden Sie unter https://www.elektro-plus.com/ Die Standards der Elektroausstattung in Wohngebäuden zu verbessern und Bauherr:innen, Modernisierer:innen und Architekt:innen herstellerübergreifend über die Vorteile einer zukunftssicheren Elektroinstallation aufzuklären, ist zentrales Anliegen der Initiative ELEKTRO+ ( www.elektro-plus.com ). Die Initiative vereint die Fachkompetenz führender Markenhersteller und Verbände der Elektrobranche.