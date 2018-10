Erfolgsgeschichte Wundexperte ICW

29.10.18

Am 28.09.2018 wurde von der Leiterin der Zertifizierungsstelle der medizinischen Fachgesellschaft Initiative Chronischen Wunden (ICW), Frau Ida Verheyen-Cronau, das 40.000ste Zertifikat zum Basisseminar Wundexperte ICW® im Rahmen eines Festaktes in Aachen vergeben. Geehrt wurde die Absolventin Frau Gisa Blum-Bauer, die ihre Ausbildung am Institut für Bildung (IfB) in Niederzier absolviert hat. Sie hatte die Kosten der Bildungsmaßnahme selbst übernommen, was ihr persönliches Engagement für das Thema Wunde und ihre positive Einstellung zum Beruf widerspiegelt. Der Geschäftsführer des IfB, Herr vom Kolke, zeigte sich sehr erfreut, dass seine Bildungseinrichtung die „Nr. 40.000“ zum Wundexperten weitergebildet hat und meinte, „das Bildungskonzept hat sich in über zehn Jahren in der ganzen Republik etabliert, was ein Zeichen dafür ist, dass die Initiative Chronische Wunden ein sehr tragfähiges Konzept entwickelt hat, Menschen in Gesundheitsfachberufen für die Wundversorgung zu qualifizieren“. Frau Blum-Bauer erhielt als Anerkennung einen Gutschein für die Teilnahme am nächsten Deutschen Wundkongress in Bremen 2019 inklusive Übernachtung. Herr vom Kolke überreichte ihr im Namen des IfB noch eine aktuelle Ausgabe des Nachschlagewerks „Wundauflagen für die Kitteltasche“.



Nach dem Basisseminar Wundexperte ICW® oder dem Ärztlichen Wundexperten ICW® bietet das Bildungskonzept der ICW noch die Möglichkeit, den Fachtherapeuten Wunde ICW® zu absolvieren. Für examinierte Pflegekräfte endet das dreistufige ICW-Bildungskonzept mit dem Pflegetherapeuten, der den Fokus auf die Inhalte Qualitätssicherung, Überleitung und Fall- bzw. Casemanagement, Selbstmanagement und Projektentwicklung legt.



Ca. 150 zugelassene Bildungsträger in allen Bundesländern bieten die Seminare nach den Curricula der Initiative Chronische Wunden an.



Ein Schwerpunkt im Qualitätsmanagement der ICW sind die regelmäßigen Schulungen für die fachlichen sowie pädagogischen Leitungen der Seminaranbieter. Diese Veranstaltungen sind dahin ausgerichtet, sich den organisatorischen, curricularen und inhaltlichen Strukturen der Wundseminare intensiver zu widmen. Der Fokus liegt hier in der vertiefenden Reflexion. Diese Schulungen sind verpflichtend und müssen alle drei Jahre absolviert werden. Die ICW hat ihr Angebot auch an Dozenten gerichtet, um diese in fachlichen sowie pädagogischen Aspekten zu schulen.

