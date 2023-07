UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation: Dicht am "Schnittpunkt säkularer Nachfragetreiber"

Quelle: UBS Asset Management, Globales Health Care Team, Juni 2023

Quelle: UBS Asset Management, Global Composite Tool, per 30.Juni 2023

Florian Töpfl: Das Global Healthcare Team bei UBS Asset Management ist der festen Überzeugung, dass die Zukunft unseres Gesundheitssystems von der erfolgreichen Bewältigung dreier kritischer Herausforderungen abhängt: Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Fragmentierung der Gesundheitsversorgung.Neben der Tatsache, dass die Ausgaben für das Gesundheitswesen weltweit kontinuierlich steigen, [1] wirken Nachfragefaktoren wie der demographische Wandel, eine Veränderung des Lebensstils und das Wachstum der Nachfrage nach Gesundheitslösungen in Schwellenländern als unterstützende Treiber des Sektors. Aus unserer Sicht werden die zukünftigen Marktführer im Gesundheitswesen diejenigen sein, die in der Lage sind, diese drei Schlüsselherausforderungen effizient auf sozial verantwortliche Weise anzugehen.Florian Töpfl: Wir weichen von den traditionellen Investitionsansätzen ab, die rein auf der Marktkapitalisierung oder dem Entwicklungsstadium der Unternehmen basieren. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, die innovativsten Unternehmen im gesamten Gesundheitswesen zu identifizieren, die in der Lage zu sein scheinen, die Probleme der Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Fragmentierung der Gesundheitsversorgung wirksam zu adressieren.Durch den Fokus auf die führenden Unternehmen im Bereich der Gesundheitstransformation, über das gesamte Größenspektrum von Small bis hin zu Mega Caps, passt sich unser Ansatz an die sich entwickelnden Bedürfnisse der Gesundheitsbranche an und fördert ein nachhaltiges und effizientes Gesundheitssystem für die Zukunft.Florian Töpfl: Unser Anlageprozess ist bottom-up getrieben und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren. Das Team stützt sich auf die langjährige Branchenerfahrung seiner Mitglieder sowie auf die robuste globale Analystenplattform, die firmeneigenen Bewertungs- und Risikomanagementsysteme und die proprietäre ESG-Methodik. Neben unseren Standardausschlüssen und klar definierten Nachhaltigkeitszielen für das Portfolio helfen im Rahmen der ESG Methodik speziell die internen und externen ESG Daten dabei, potentielle Risiken frühzeitig zu identifizieren, bevor diese in den Finanzdaten eines Unternehmens ersichtlich werden.Die spezialisierten Portfoliomanager und Analysten führen fundamentales Research auf Aktienebene durch, wobei der Schwerpunkt auf der Suche nach unkonventionellen Datenquellen, dem weltweiten Austausch und der Bestätigung von Informationen liegt. Dank unserer Präsenz in den wichtigsten Standorten weltweit genießen wir einen erstklassigen Zugang zu den für uns relevanten Unternehmen für das Portfolio. Die Unternehmensmodelle werden von Grund auf neu erstellt und bilden die Grundlage für die Auswahl der aus unserer Sicht vielversprechendsten Unternehmen mit Blick auf die Transformation des Gesundheitssektors.Florian Töpfl: Der Fonds wird gemeinsam mit UBS Global Wealth Management (GWM) verwaltet. Das UBS Global Healthcare Team hat in Zusammenarbeit mit GWM sieben langfristige Anlagethemen identifiziert: Altern mit Komfort, Gesundheitsversorgung in Schwellenländern, Gentherapie, Gesundheitstechnologie, medizinische Geräte, Fettleibigkeit und Onkologie. Mindestens 75 % des Fonds werden sich an diesem Themenuniversum orientieren, das von Natur aus dynamisch ist und neue Marktteilnehmer umfassen kann, wenn sich die Marktchancen ändern. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung tätigen wir keine neuen Investitionen in Unternehmen, die eine Größe von weniger als $300 Millionen aufweisen.Die Gewichtung der einzelnen Titel im Portfolio hängt davon ab, wie sehr der leitende Portfoliomanager von der Anlagethese der einzelnen Unternehmen überzeugt ist.Florian Töpfl: Obwohl der Fonds derzeit hauptsächlich in Industrieländer investiert, ist UBS Sustainable Health Transformation auch in Schwellenländern engagiert. Die Schwellenländer spielen nach wie vor eine wichtige Rolle in der Produktion und im Vertrieb größerer BioPharma-Unternehmen und bieten interessante Wachstumschancen aufgrund steigender Bevölkerungszahlen, einer wachsenden Mittelschicht und zunehmend komplexer Herausforderungen im Gesundheitswesen.Unser Health Care Team für die Schwellenländer ist an den wichtigsten Standorten weltweit vor Ort, und die aktuelle taktische Untergewichtung des Fonds basiert auf seiner aktuellen Einschätzung, dass regulatorische und politische Unsicherheiten das Risiko-Rendite-Verhältnis in diesen Märkten ungünstig beeinflussen.Wir betonen, dass es sich hierbei um eine taktische und nicht um eine strukturelle Einschätzung handelt, und werden weiterhin versuchen, Kapital dort einzusetzen, wo das Risiko-Ertrags-Verhältnis in diesem sich ständig erweiternden Chancenbereich günstig ist.Florian Töpfl: Mit der Neupositionierung der Strategie zum 27. Oktober 2021 orientiert sich das Produkt an Artikel 8 der EU-Verordnung (EU) 2019/2088. Bei UBS Asset Management sind wir davon überzeugt, dass Sustainable and Impact Investing ("SI") zu besseren risikoadjustierten Gesamtergebnissen für Kunden führen kann, vor allem durch den Schutz vor Abwärtsrisiken und die Identifizierung von Chancen im Zusammenhang mit Themen zur Umwelt, zu Sozialem und der Unternehmensführung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage: https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html Wir verwenden eine hauseigene Plattform (UBS ESG Risk Dashboard), um mit Hilfe von internen und externen Nachhaltigkeitsdaten sowohl aktuelle als auch potenzielle Beteiligungen aktiv auf bestehende oder aufkommende ESG-Probleme zu überprüfen. Neben der Anwendung der Standard-Ausschlusskriterien gemäß unserer Policy besitzt das Portfolio das Ziel, mindestens zwei Drittel des Portfolios ausgerichtet auf das UN Sustainable Development Goal Nr. 3 Gesundheit und Wohlergehen zu investieren. Darüber hinaus zählt das Erreichen einer niedrigen absoluten Kohlenstoffintensität sowie die Vermeidung hoher und schwerwiegender ESG-Risiken im Portfolio als Zielvorgabe.Florian Töpfl: Die Covid-Pandemie hat viele bestehende Trends im Gesundheitssektor deutlich beschleunigt. Dazu zählen beispielsweise die Verlagerung der Gesundheitsversorgung weg vom Krankenhaus, die wachsende Nachfrage nach technologiegestützten Gesundheitslösungen und die Fernüberwachung von Patienten, sowie eine stärkere Konzentration auf Gesundheit und Wohlbefinden.Die Beschleunigung dieser Trends begünstigte die Marktführer im Bereich Health Transformation. Ein Teil dieser Outperformance wurde im Laufe des Jahres 2022 wieder abgegeben, da Makrofaktoren wie Inflation, steigende Zinsen und Russlands Einmarsch in der Ukraine in den Mittelpunkt rückten und zu einer deutlichen Outperformance in den defensivsten Bereichen des Gesundheitswesens führten, insbesondere bei den größeren, weniger innovativen Biopharma- und Medizintechnikunternehmen, die wir strukturell untergewichtet halten.Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Portfolio per Ende Juni 2023 deutlich vor seiner Benchmark und weist auch im relativen Peervergleich einen erfolgreichen Leistungsnachweis auf. [2] Florian Töpfl: Der Gesundheitssektor hat sich in der Tat langfristig besser entwickelt als der breite Markt und ist auf risikobereinigter Basis besonders vorteilhaft. Unserer Ansicht nach befindet sich das Gesundheitswesen im Schnittpunkt starker säkularer Nachfragetreiber, darunter eine alternde Bevölkerung, Veränderungen im sozialen und ökologischen Lebensstil und die Bedrohung durch neuartige Krankheiten. Jeder dieser Trends führt zu einem Anstieg der Nachfrage nach Gesundheitsversorgung, Gesundheitsdienstleistungen und Medizintechnik - und diese Nachfrage spiegelt sich im Renditeprofil des Sektors wider.In jüngster Zeit blieb die Performance des Gesundheitssektors hinter der des breiten Aktienmarktes zurück. Grund dafür sind primär die Bedenken der Anleger in Bezug auf politische und makroökonomische Risiken in Bezug auf Inflation und künftige Zinssätze, welche die Aufmerksamkeit der Anleger von den zugrundeliegenden Fundamentaldaten abgelenkt haben, die ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis für längerfristige Anleger bieten.Florian Töpfl: Anleger betrachten den Gesundheitssektor häufig aus einer defensiven Perspektive und investieren in Zeiten von Marktturbulenzen (wie 2022) taktisch in diesen Bereich, um dann ihre Positionen taktisch zu reduzieren, wenn sich die Märkte erholen (wie 2023). Der Konsens hat lange Zeit die Dauerhaftigkeit und das Ausmaß der säkularen Nachfragetreiber unterschätzt, insbesondere im innovativeren Bereich der kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Letzteres ist zum Teil auf minderwertige Informationen, Fehlinterpretationen der Wissenschaft oder eine Überreaktion auf kurzfristiges Marktrauschen zurückzuführen.Dank unseres disziplinierten Research-Ansatzes und unseres Engagements für den intrinsischen Wert können wir Chancen nutzen, die außerhalb des Konsenses liegen, bevor der Markt den Wert vollständig eingepreist hat. Der Sustainable Health Transformation Lux-Fonds verfügt über ein Vermögen von rund 200 Mio. USD. Weitere 200 Mio. USD verwaltet das Team in Form eines separat verwalteten Portfolios. Insgesamt verwaltet das zuständige Portfoliomanagementteam ein Vermögen von rund 1 Mrd. USD im Gesundheitswesen (Health Care und Biotech Fonds).Florian Töpfl: Makroökonomische Ängste und die Zinspolitik werden wahrscheinlich weiterhin die kurzfristigen Renditen bestimmen. Trotz des kurzfristig etwas unsicheren Marktausblicks sind wir weiterhin der Meinung, dass über einen vollen Marktzyklus von 3 bis 5 Jahren führende Unternehmen im Bereich der Gesundheitstransformation mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung schrittweise Marktanteile gegenüber ihren Konkurrenten mit größerer Marktkapitalisierung und begrenzterem organischen Wachstumspotenzial gewinnen werden. Folgerichtig bleiben wir unserem Investmentansatz treu und glauben, dass die Kombination aus strukturellem Nachfragewachstum und disruptiver Innovation im Gesundheitswesen die Grundlage für eine langfristige Outperformance gelegt hat.LU0085953304Aktien Global Gesundheit5,00 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Thesaurierend1,79 %Keine27.05.1998204.86 Mio. USD (04.07.2023)Alle Angaben per 30. Juni 2023 (gross, in USD):1Y: 6.89 %3Y: 9.78 % p.a.5Y: 10.99 % p.a.10Y: 11.75 % p.a.Seit Lancierung: 7.82 % p.a.4 von 7Wir unterstützen Sie bei der Bewältigung Ihrer globalen AnlageherausforderungenMit UBS Asset Management haben Sie einen globalen Partner an Ihrer Seite, der sich auf die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse konzentriert.Wir verfolgen einen koordinierten Ansatz und beziehen die unterschiedlichen Sichtweisen und Philosophien unserer Anlageteams ein, um unsere besten Ideen mit Ihnen zu teilen. In einer zunehmend komplexen und vernetzten Welt stellen sich den Anlegern viele Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind. Dank unserer umfassenden Anlagekompetenz und unserer globalen Reichweite gepaart mit lokalem Know-how verwandeln wir Herausforderungen in Chancen. Bei UBS Asset Management Deutschland helfen wir unseren Kunden, gemeinsam die passenden Lösungen zu finden. Wir gehören zu den führenden Fondshäusern Europas und Asiens ( www.ubs.com/de/de/asset-management/distribution-partners/insights/asia-now.html ) sowie zu den weltweit größten Verwaltern von Dachhedgefonds und Immobilienanlagen ( https://www.ubs.com/de/de/asset-management/distribution-partners/investment-themes/real-estate.html ) und sind der größte Fondsanbieter in der Schweiz. Rund 3.600 Mitarbeitende in 23 Ländern verwalten wir rund 1.100 Billionen USD für unsere Kunden.* Unser breit gefächertes Angebot hält Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte bereit: aktiv und passiv verwaltete Anlagestrategien, traditionelle und alternative Anlageklassen – über alle wichtigen Märkte hinweg. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedgefonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen. Alle Strategien lassen sich zu Multi-Asset- oder maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.*Stand: 31.03.2023