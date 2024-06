Schroder ISF EURO Corporate Bond: Attraktive Renditen, gute Bewertungen, längerfristiges Kurspotenzial

Schroder ISF steht im gesamten Text für Schroder International Selection Fund.

Patrick Vogel: Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert schwerpunktmäßig in Unternehmensanleihen mit guter Bonität, kann allerdings auch zur effektiven Portfoliosteuerung andere Wertpapiere, wie Staatanleihen und Quasi-Staatsanleihen, beimischen. Zudem kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.Patrick Vogel: Nach Jahren des Niedrigzinsumfelds bieten Unternehmensanleihen aktuell wieder attraktive Renditen und einen Puffer gegen Volatilität. Zudem sind europäische Unternehmensanleihen auch im globalen Vergleich attraktiv bewertet, was positive Kapitalflüsse begünstigt. Weiterhin ist der Markt für europäische Unternehmensanleihen sehr heterogen und bietet attraktive Selektionsmöglichkeiten für aktive Manager wie uns. Hier haben wir eine große Auswahl und bekommen wieder attraktive Zinsen / Kupons von ca. 4 % im Durchschnitt. Und das dann auf die nächsten 4-5 Jahre. Dazu könnten wir in der Zukunft von Zinssenkungen profitieren.Patrick Vogel: Dahinter steht beispielsweise der Transportsektor. Und hier haben wir in Fraport oder auch Mautbetreiber in Südeuropa investiert. Ebenfalls der Immobiliensektor, den wir gerade im Logistikbereich attraktiv finden. Ein Untergewicht haben wir beim Telekomsektor. Auch wenn die Umsätze im Telekomsektor ordentlich sind, führen die Investitionen in den Ausbau der Netze dazu, dass die Unternehmen nur wenig Cashflow erwirtschaften.Patrick Vogel: Das liegt im Grundsatz am Ansatz und der Ausrichtung des Fonds. Wir suchen nach Unternehmen, die für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt sind. Wenn es zu Korrekturen am Markt kommt, werden meist alle Sektoren gleich verkauft ohne Blick auf die Details. Gerade nach diesen Phasen erholt sich der Fonds auch überproportional positiv, da der Markt sich dann wieder auf die fundamentale Stärke der Unternehmen fokussiert. Außerdem sehen wir das Managen des Fonds eher als Marathon, nicht als Sprint.Patrick Vogel: Das ist vollkommen richtig. Wir finden derzeit auch im Bereich der gut gewerteten Anleihen genügend Möglichkeiten zu investieren. So müssen wir nicht auf die Hochzinsanleihen ausweichen. Allerdings sehen wir im Bereich der Hochzinsanleihen keine erhöhten Ausfallrisiken. Die Wirtschaftsdynamik in Europe stabilisiert sich auf niedrigem Niveau, und es kann gut sein, dass die Ausfallrisiken wieder sinken.Patrick Vogel: Wir betreiben kein aktives Durationsmanagement, sondern passen uns dem Index an. Wir sind gut darin, die richtigen Branchen und entsprechend die Unternehmen zu finden und dann noch die aus unserer Sicht jeweils attraktivsten Anleihen. Das ist unsere Stärke.Patrick Vogel: Wir kaufen meist nur festverzinsliche Anleihen. Somit ist die Berechnung sehr klar und man weiß genau, was man bekommt. Der Schlüssel ist die fundamentale Analyse der Unternehmen und breite Diversifikation.Patrick Vogel: Zum einen ist der Markt von Anleihen sehr groß. Das hilft im Grundsatz schon einmal. Zum anderen ist Diversifikation sehr wichtig für uns. So hält man Verluste in Grenzen, falls man auch mal falsch liegt. Außerdem finden wir aktuell auch viele gute Unternehmensanleihen. Die 600 Positionen sind auf ca. 300 Unternehmen aufgeteilt. Klar ist auch, dass bei der Größe des Fondsvolumens nicht in jede kleine Emission investiert werden kann.Patrick Vogel: Bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit bzw. ESG im Prozess fest verankert, und wir haben diverse Ausschlusskriterien für Branchen. Beispielsweise Waffen, Kohle und Beschränkungen für Tabak. Wir nutzen hier unser auch unser eigenes Tool Namens SustainEx, welches wir ständig erweitern und verbessern.Patrick Vogel: Bei Schroders haben wir eines der größten Teams in der Branche und sind weltweit aufgeteilt. So haben wir Zugang zu allen relevanten Märkten, Neuemissionen und auch Daten. Die Größe ist hier ein klarer Vorteil, da wir noch tiefer in den Markt eintauchen können und so einige Perlen finden, die andere Gesellschaften nicht auf dem Schirm haben. Außerdem haben wir durch unsere Größe auch bei Neuemissionen besseren Zugang. Ich selbst bin seit 30 Jahren am Markt aktiv und manage seitdem Unternehmensanleihen-Strategien.ISIN LU0113257694WKN 577941 Fondskategorie Unternehmensanleihen EuroAusgabeaufschlag 3,00 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Ertragsverwendung ThesaurierendLaufende Kosten 1,03%Performancegebühr KeineAuflegung 30.06.2000Fondsvolumen 11.540,54 Mio. EUR (per 30.04.2024)Performance (10 Jahre, kumuliert) +18,1 % (per 30.04.2024)Risiko- und Ertragsprofil (SRI) 2 von 7Schroders ist eine im Jahr 1804 gegründete globale Fondsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 846,1 Mrd. Euro (per 30. Juni 2023). Mit über 6.100 Mitarbeitenden an 38 Standorten profitiert Schroders von einem nach Geografie, Anlageklasse und Kundentyp diversifizierten Geschäftsmodell. 