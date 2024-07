Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien: Die großen Gesellschaftsthemen in einem Fonds

Marc Caretti: Neben den klassischen Themen der Infrastruktur, wie Telekommunikation, Energie (Raffinerien, Pipelines…), Versorger (Wasser, Gas, Elektrizität...) oder Transport (Schienenverkehr, Autobahnen, Flughäfen…), haben wir verschiedene Zukunfts-Themen identifiziert, die Schwerpunkte umfassen wie die Energiewende, Digitalisierung, neue Mobilität, Urbanisierung und demografische Veränderungen. Der Fonds ist hauptsächlich in Aktien investiert, die mit diesen Themen verbunden sind. Das Anlageuniversum konzentriert sich zudem auf alle Unternehmen, die von verschiedenen Infrastrukturprojekten profitieren werden, wie zum Beispiel das dänische Unternehmen NKT, ein Hersteller von Nieder-, Mittel- und Hochspannungskabeln, das besonders bekannt ist für seine Offshore-Hochspannungs-Gleichstromkabel, die Offshore-Windparks mit Onshore-Netzen verbinden.Das Hauptmerkmal des Fondsmanagements ist der Bottom-up-Ansatz, der es uns ermöglicht, uns auf die Suche nach unterbewerteten Unternehmen zu konzentrieren, die mittel- bis langfristig ein großes Potenzial bieten. Auf sekundärer Ebene hilft der Top-down-Ansatz, Grenzen für den Anteil abweichender Aktien an klassischen Infrastrukturaktien zu setzen.Ohne näher ins Detail zu gehen, die wichtigsten Kriterien, auf die wir uns konzentrieren, sind die folgenden: Leverage, Interest cover, EV/EBITDA, Dividend und Payout ratio.Marc Caretti: Die Auswirkungen steigender Zinssätze sollten negativ sein, da diese die Diskontsätze und die Refinanzierungskosten belasten, aber theoretisch dürften steigende Zinsen und die damit einhergehende Inflation mittel- und langfristig nur geringe Auswirkungen auf die Bewertung regulierter Infrastrukturen haben, da es fast immer möglich ist, diese Inflation direkt oder indirekt an die Verbraucher weiterzugeben.Allerdings ist zu beachten, dass die Infrastruktur empfindlich auf die Höhe und die Entwicklung der Realzinsen reagiert, während der Zeitraum von 2012 bis 2017 durch eine höhere Bewertung der Infrastruktur aufgrund negativer Realzinsen gekennzeichnet war.Einige Unternehmen leiden aufgrund ihrer Verschuldung stärker als andere unter den höheren Zinsen. Dies könnte Chancen für kapitalstarke Unternehmen eröffnen und die Übernahme kleinerer Unternehmen fördern.Marc Caretti: Die Bewertung der Unternehmen ist ein grundlegendes Element für den Fonds, der in Unternehmen investiert, die ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial haben. In der aktuellen Marktphase, in der wir uns befinden, konzentriert sich der Markt jedoch auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen und scheint eine wachsende Anzahl von Unternehmen mit interessantem Potenzial völlig außer Acht zu lassen. Der Infrastruktursektor, der derzeit mit einem Abschlag gegenüber dem Gesamtmarkt gehandelt wird, der in den letzten Jahren seinen Höchststand erreicht hat, ist ein gutes Beispiel für diese Werte, die vom Markt ein wenig vergessen werden, da sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Technologiewerte konzentriert. Der Technologie- und der Versorgungssektor haben unterschiedliche Bewertungen und ein unterschiedliches Wachstum, allerdings gibt es einige Titel im Technologiebereich, die eine niedrigere Bewertung und ein höheres Wachstum bieten als einige Titel im Versorgungssektor. Oracle war ein prominentes Beispiel dafür.Im Bereich Technologie sind Unternehmen wie beispielsweise Oracle oder Cisco etwas aus dem Fokus der Investoren geraten, aber beide bieten in Bereichen wie künstliche Intelligenz oder Cybersicherheit günstige Bewertungen und somit auch Chancen, wobei Oracle für Investoren wieder zunehmend interessanter wurde.Marc Caretti: Unternehmen aus Schwellenländern stellen aktuell etwa 20 Prozent des Infrastruktur-Universums dar und sind somit deutlich stärker vertreten als in einem typischen globalen Portfolio. Dies verdeutlicht einerseits den großen Bedarf der Schwellenländer an Infrastrukturinvestitionen, andererseits haben einige dieser Länder mehrere Generationen von Infrastruktur übersprungen und sich zu Vorreitern in den Bereichen Telekommunikation und Digitalisierung entwickelt.Innerhalb der Schwellenländer haben sich daher deutliche Verschiebungen bei den Ländergewichten ergeben. Der bedeutendste Infrastrukturmarkt ist Indien mit einem Anteil von rund 25 %, wobei Bharti Airtel, ein Telekommunikationsunternehmen, das Schwergewicht darstellt. China liegt mit etwa 13,5 % nur auf dem zweiten Platz, wobei hier unter anderem Unternehmen aus dem Bildungssektor eine größere Rolle spielen als sonst üblich. Es ist jedoch zu bedenken, dass verschiedene Infrastrukturunternehmen aus China (z. B. China Mobile) von politischen Spannungen mit den USA betroffen sind. China liegt nur knapp vor Taiwan und Brasilien. In Brasilien dominieren Stromversorger, während in Saudi-Arabien Telekommunikationsunternehmen den Hauptsektor bilden.Darüber hinaus ist die relative Bewertung der Schwellenländermärkte im Vergleich zu den entwickelten Märkten auf einen jahrelang andauernden Tiefstand gesunken.Marc Caretti: Wahrscheinlich aus zwei Hauptgründen, zum einen haben wir das Thema digitale Infrastruktur zu Beginn der Covid-Pandemie identifiziert und einen kleinen Teil des Fonds in diesen Bereich investiert, zum anderen hat uns unser Bottom-up-Ansatz ermöglicht, unterbewertete Aktien auszuwählen, von denen einige Gegenstand von M&A-Transaktionen waren.Marc Caretti: Wahrscheinlich haben nur wenige andere Fonds in das Thema digitale Infrastruktur investiert, was zu höherer Volatilität führen kann. Außerdem ist der Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG Fonds stark in den europäischen Markt und in kleine und mittlere Werte investiert, was ebenfalls zu einer höheren Volatilität führen kann.Marc Caretti: Bereits vor der Umstellung hatte der Fonds einen starken Nachhaltigkeitsaspekt, da Infrastruktur entscheidend für eine nachhaltigere, umweltfreundlichere und gesündere Welt ist. Aber nicht alle Infrastrukturprojekte und -investitionen sind automatisch nachhaltig – man denke etwa an Autobahnen mit Benzintankstellen oder Ölpipelines. Zudem ist der Bau nachhaltiger Infrastruktur derzeit kaum ohne die Beteiligung weniger nachhaltiger Unternehmen und Branchen wie Öl- und Kohlelieferanten, Kupfer- und Eisenerzminen oder Stahl- und Zementwerke möglich. Selbst die als nachhaltig betrachtete Infrastruktur, wie Windräder, sind in ihrer Herstellung und Entsorgung noch nicht so ressourcenschonend und umweltverträglich, wie es wünschenswert wäre. Verantwortungsvolles Wirtschaften ist ein Prozess, der sich nicht sofort umsetzen lässt.Der Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktienfonds setzt daher auf eine Kombination aus Negativkriterien (Ausschluss bestimmter Branchen und Unternehmen, wie etwa Kohle oder Unternehmen, die Menschen- und Arbeitsrechte verletzen), ESG-Mindest-Ratings für die im Fonds enthaltenen Aktien sowie aktive Einflussnahme und Kommunikation des Fondsmanagements mit den Unternehmen im Portfolio. Dabei können wir auf unsere langjährige Expertise im nachhaltigen Investieren und im aktiven Dialog mit Unternehmen zurückgreifen.Die Umstellung hatte nur geringe Auswirkungen auf den Fonds, etwa 10% der Wertpapiere im Portfolio mussten verkauft werden.Marc Caretti: Der Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Fonds bietet eine attraktive Kombination aus der Stabilität der klassischen Infrastruktur und dem Wachstumspotenzial neuer Themen, wie zum Beispiel der digitalen Infrastruktur.Nach einer Phase, in der Anleger sich über Monate (oder Jahre) hinweg auf eine begrenzte Anzahl von Aktien konzentriert haben, beginnen sie langsam wieder zu erkennen, dass einige Unternehmen derzeit besonders niedrig bewertet sind und langfristig betrachtet attraktiv sein könnten. Ein solches Beispiel ist der Infrastruktursektor, der aktuell mit einem Abschlag im Vergleich zum Gesamtmarkt, der in den letzten Jahren seinen Höchststand erreicht hat, gehandelt wird.Beispielweise konzentriert sich der Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Fonds derzeit auf den europäischen Markt und auf kleine und mittlere Unternehmen, deren relative Bewertung sowohl im Vergleich zum US-Markt als auch im Vergleich zu Large Caps seit Jahren auf einem Tiefpunkt angelangt ist. Infrastrukturaktien gelten als vergleichsweise stabil, insbesondere in konjunkturell schwierigen Zeiten, da sie weniger volatil sind und somit eine gute Diversifizierung für ein Portfolio bieten. Durch ihre stabilen und vorhersehbaren Cashflows sind diese Unternehmen oft in der Lage, attraktive Dividendenrenditen anzubieten.Grundsätzlich wird Infrastruktur immer benötigt, da sie grundlegende Dienstleistungen bereitstellt und relativ unabhängig von kurzfristigen Marktzyklen ist. Die Nachfrage nach Bereichen wie Wasser- und Stromversorgung, dem Bau und der Instandhaltung von Verkehrswegen oder Telekommunikationsdiensten bleibt in der Regel konstant.Seit Anfang 2023 haben Infrastrukturaktien gegenüber dem allgemeinen Markt um mehr als 25 % schlechter abschnitten, obwohl das durchschnittliche zweistellige Gewinnwachstum bei Infrastrukturaktien gut war. Der Markt hat sich auf andere Sektoren konzentriert, und das Aufholpotenzial von Infrastrukturaktien ist sehr attraktiv, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Risiko-Rendite-Verhältnisses.AT0000A09ZL0Globaler Aktien-Themenfonds anhand nachhaltiger KriterienThesaurierend2,43 % | 2,00 %Keine05.08.200868,9 Mio. EUR (28.06.2024)5,15 % durchschnittlich pro Jahr (27.06.2021 – 27.06.2024)*4 von 7 