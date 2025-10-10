Raiffeisen Global Income: Auf der Suche nach regelmäßigen Anlegererträgen

Josef Wolfesberger: Der Raiffeisen Global Income zielt darauf ab, durch die Anlage in verschiedene Assetklassen mit attraktiver laufender Rendite einen kontinuierlichen Ertragsstrom zu generieren, der dann regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet werden kann. Anlageklassen, die diese Vorgaben erfüllen, sind insbesondere Dividendenaktien sowie im Anleihenbereich Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging-Markets-Anleihen.Durch die gezielte Auswahl dieser Investments können wir stabile und attraktive Erträge erzielen, die den Anlegerinnen und Anlegern regelmäßig zugutekommen. Darüber hinaus beobachten wir, dass der Fonds auch in seiner thesaurierenden Variante für Investoren interessant ist, die die Ergebnisse unseres Investmentprozesses schätzen und die Erträge lieber reinvestieren möchten, um langfristig von einem Zinseszinseffekt zu profitieren.Josef Wolfesberger: Die wichtigsten Portfoliobausteine des Raiffeisen Global Income sind Dividendenaktien sowie verschiedene Anleihenbereiche, darunter Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging-Markets-Anleihen. Diese Bausteine ermöglichen es uns, einen stabilen und attraktiven Ertragsstrom zu generieren, der regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet werden kann.Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Raiffeisen Global Income und dem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix liegt in der Flexibilität der Allokation. Der Raiffeisen Global Income ist sehr flexibel in der Gewichtung der verschiedenen Assetklassen, während der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix eine fixe Gewichtung der Aktien- und Anleihenkomponente hat.Seit der Auflage des Raiffeisen Global Income hat sich die Aktienquote zwischen 4 % und 40 % bewegt, wobei der Durchschnitt bei etwa 25 % liegt. Dies ist deutlich niedriger als im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. Im Raiffeisen Global Income liegt der Fokus bei den Aktien auf Dividendenaktien, die stabile Erträge bieten. Im Anleihensegment wird ein stärkeres Gewicht auf Anleihen mit deutlichen Renditeaufschlägen gelegt, um attraktive laufende Erträge zu erzielen.Josef Wolfesberger: Im Raiffeisen Global Income verfolgen wir eine ausgewogene Strategie, die sowohl Unternehmen mit hoher Dividendenausschüttung als auch solche berücksichtigt, die ihre Nettogewinne in das operative Geschäft oder in Aktienrückkäufe reinvestieren. Dabei bauen wir auf drei zentrale Kategorien von Aktien, die das Fundament des Fonds bilden:Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein eher niedriges aktuelles Ausschüttungsverhältnis aus. Sie bieten Raum für signifikantes Gewinn- und Dividendenwachstum. Sie haben eine sehr gute Marktposition und eine hohe Innovationskraft.Diese Unternehmen haben eine gute Erfolgsbilanz für langfristiges Dividendenwachstum. Sie verfügen über die Kapazität und Bereitschaft, zukünftige Dividenden kontinuierlich zu erhöhen. Sie bieten attraktive Reinvestitionsmöglichkeiten für das Wachstum der zugrunde liegenden Erträge.Diese Unternehmen bieten nachhaltig hohe Ausschüttungen. Sie haben die Fähigkeit und Stärke, hohe freie Cashflows zu generieren. Sie verfügen über ein robustes Geschäfts- und Finanzmodell. Durch diese Diversifikation können wir sicherstellen, dass der Fonds sowohl stabile und hohe Ausschüttungen als auch langfristiges Wachstumspotenzial bietet.Josef Wolfesberger: Im Raiffeisen Global Income betrachten wir die Segmente Aktien und Unternehmensanleihen jeweils getrennt und beginnen dabei stets mit einer Top-Down-Perspektive. Wie bei allen Anlageentscheidungen im Fonds legen wir großen Wert auf fundamentale Bewertungskriterien.Zunächst analysieren wir die allgemeinen Marktbedingungen und die Renditeaufschläge von Unternehmensanleihen im Zyklus. Wenn diese Renditeaufschläge überdurchschnittlich sind, nehmen wir mehr Exposure in diesem Segment.Genauso verfahren wir bei Aktien. Auch hier wird die Gewichtung zunächst aus einer Top-Down-Perspektive festgelegt, basierend auf der Bewertung.Die Auswahl der spezifischen Emittenten, sei es bei Aktien oder Anleihen, obliegt dann unseren Bottom-Up-Experten im jeweiligen Bereich. Diese Experten analysieren die einzelnen Unternehmen detailliert und treffen fundierte Entscheidungen, basierend auf den fundamentalen Daten und der langfristigen Perspektive des Unternehmens.Josef Wolfesberger: Im Raiffeisen Global Income haben wir immer wieder auch Anleihen aus den Emerging Markets in Lokalwährung berücksichtigt. Aktuell sind wir jedoch auf Hartwährungsanleihen fokussiert. Diese Entscheidung basiert auf einer sorgfältigen Analyse der aktuellen Marktbedingungen und der Bewertung der Risiken und Chancen.Hartwährungsanleihen, insbesondere in US-Dollar, bieten uns mehrere Vorteile. Neben den attraktiven Renditeaufschlägen können wir auch die USD-Zinskurve mitveranlagen, die wir derzeit als besonders attraktiv und werthaltig einschätzen. Dies ermöglicht es uns, stabile und vorhersehbare Erträge zu generieren. Sollten sich Opportunitäten ergeben, dass eine EM-Währung stark abverkauft wurde und fundamental günstig erscheint, werden wir hier ebenso wieder Positionen eingehen.Josef Wolfesberger: Im Raiffeisen Global Income verfolgen wir keine taktischen Positionen. Unser Investmentprozess ist langfristig, fundamental und antizyklisch ausgerichtet. Der Einsatz von Derivaten, insbesondere Optionen, erfolgt strategisch und gezielt, um zusätzliche Ertragsquellen zu erschließen und das Risiko zu steuern.Optionen werden immer wieder eingesetzt, insbesondere nach starken Abverkäufen, wenn die implizite Volatilität hoch ist und damit einhergehend hohe Prämien verfügbar sind. In solchen Phasen vereinnahmen wir Prämien durch den Verkauf von Optionen und kaufen gleichzeitig langlaufende Call-Optionen. Dies ermöglicht es uns, von den hohen Prämien zu profitieren und gleichzeitig eine Position für zukünftige Kursgewinne aufzubauen.Zum anderen setzen wir in Phasen besonders starker Anstiege über Covered Calls auf Indexebene eine Prämieneinnahme um. Durch den Verkauf von Call-Optionen auf bestehende Positionen können wir zusätzliche Erträge generieren.Diese strategische Nutzung von Derivaten unterstützt unsere langfristige und fundamentale Anlagepolitik und hilft uns, die Ertragsziele des Fonds zu erreichen.Josef Wolfesberger: Der Blick auf die durchschnittliche Laufzeit des Anleiheportfolios allein ist sehr verkürzt. Im Raiffeisen Global Income steuern wir die Gesamtduration des Fonds und konzentrieren uns nicht ausschließlich auf das Anleihesegment. Die Gesamtduration des Fonds liegt bei leicht über 5 Jahren. Dies sollte in einem gemischten Fonds mit einer Aktienquote von durchschnittlich um die 25 % nicht verwundern und zeigt unseren flexiblen Ansatz: Denn in Zeiten der Negativ- oder Nullzinsphase hatten wir eine deutlich kürzere Duration von nur 1,6 Jahren, weil Anleihen aus unserem Analyseset heraus viel zu teuer waren. Der Grund, warum wir jetzt eine Duration von über 5 Jahren haben, liegt in unserer fundamentalen Bewertung der Renditen: Betrachtet man die Renditen aus einer fundamentalen Perspektive, die Faktoren wie Potenzialwachstum, langfristigen Inflationstrend und Verschuldung berücksichtigt, befinden sich die Renditeniveaus derzeit auf fairen bis leicht attraktiven Niveaus. Daher sollte das Risiko im Fonds auch entsprechend abgebildet sein.Wir nehmen eine Bewertungsanalyse und eine Portfoliokonstruktionsperspektive ein und bilden nicht einfach Erwartungen ab. Unser Ansatz ist langfristig und basiert auf fundierten Analysen, um die besten Chancen für unsere Anleger zu nutzen und gleichzeitig die Risiken zu kontrollieren.Josef Wolfesberger: Wie bereits in einer früheren Frage ausgeführt, gehen wir im Management des Raiffeisen Global Income von Bewertungsüberlegungen aus, die sehr stark zu antizyklischen Entscheidungen führen und Diversifikation in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen. Daher nehmen taktische Einschätzungen im Management des Fonds keinen Raum ein. Aus einer Bewertungsanalyse können wir jedoch sagen, dass wir bei Anleihen mit Renditeaufschlägen derzeit sehr teure Bewertungen vorfinden und uns hier zunehmend konservativer aufstellen. Dies geschieht unter anderem durch eine Verkürzung der Spread-Duration und eine Reduktion der riskanteren Ratingsegmente wie Hochzinsanleihen. Auch im Aktienbereich sind wir dabei, Positionen zu reduzieren. Dadurch verfügen wir im Fonds über eine Cash-Position, die mehr als 10 % des Fondsvermögens beträgt und über Bills veranlagt ist.Josef Wolfesberger: Wie zuvor immer wieder betont, liegt die Aktienquote im Durchschnitt im Bereich von 25 % und entspricht damit genau der Klassifizierung. Dennoch sind wir sehr flexibel und steuern unter anderem die Aktienquote nach fundamentalen Kriterien sehr aktiv. In Zeiten von starken Abverkäufen, wie während der Covid-Krise oder im Jahr 2022 mit Krieg und Inflation, werden attraktive Bewertungsniveaus erreicht, in denen wir die Gewichtung deutlich hochfahren. Dahingegen reduzieren wir die Aktienquote bei unattraktiven Bewertungen deutlich. Diese Flexibilität und aktive Steuerung der Aktienquote nach fundamentalen Kriterien ermöglicht es uns, auf Marktveränderungen schnell zu reagieren und die besten Chancen für unsere Anleger zu nutzen. Dadurch konnte der Fonds Erträge erzielen, die gemischten Fonds mit deutlich höherer Aktienquote entsprechen. Unsere Strategie ist darauf ausgerichtet, sowohl stabile Erträge als auch langfristiges Wachstum zu erzielen, indem wir flexibel und antizyklisch auf Marktbedingungen reagieren. Dies ermöglicht es uns, ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu gewährleisten und die Ertragsziele unserer Anleger zu erreichen.Josef Wolfesberger: Trotz der Umbenennung des Fonds (von Raiffeisen-ESG-Income) am 16.9.2025 bleibt der Fonds weiterhin als Artikel 8-Fonds (SFDR) klassifiziert. Die Einzeltitelanlage des Fonds berücksichtigt daher die Negativkriterien gemäß EU-Verordnung für Paris-abgestimmte Benchmarken (PAB).Ziel dieser Umbenennung war es, uns weiterhin die uneingeschränkte Umsetzung des bewährten Investmentprozesses zu ermöglichen – ein Prozess, der sich durch starke absolute Performance und ein Top-Ranking innerhalb der Peergroup auszeichnet.AT0000A1JU25Ausgewogener Mischfonds0,00 %Ausschüttend1,56 % (15.07.2025)Keine30.05.2016515,82 Mio. AT0000A1JU25Ausgewogener Mischfonds0,00 %Ausschüttend1,56 % (15.07.2025)Keine30.05.2016515,82 Mio. EUR (30.09.2025)3,14 % durchschnittlich pro Jahr (30.05.2016 – 30.09.2025)3 von 7