RLC - Global Dynamic: Die besten Aktien stehen langfristig ganz oben

Andreas Langer: Der RLC – Global Dynamic hat als dynamischer Fonds das übergeordnete Ziel, den MSCI World langfristig zu übertreffen, und das mit einem angemessenen Chancen- und Risikoprofil. Um dieses Ziel zu erreichen, bildet der Fonds als Kerninvestment mit mindestens 70% die Rendite des Nasdaq-100-Indexes nach. Zur Vermeidung übergroßer Drawdowns werden Derivate als Absicherungsinstrumente für Kurs- und Währungsrisiken eingesetzt. Während die Werte des Nasdaq-100 Performancestabilität bringen sollen, greift das Global Dynamic Momentum-Konzept auf ein Anlageuniversum von circa 2.000 Titeln aus Unternehmen zurück, welche die Megatrends der Zukunft und deren Subtrends prägen und beeinflussen. Der Fonds strebt eine langfristige Rendite von 8-12% p.a. an, bei einer zu erwartenden Volatilität von ca. 15-20%.Marcus Mößinger: Das ist sehr gut zusammengefasst und trifft es sehr gut. Ist das Global Dynamic Momentum-Konzept nicht investiert, dient das Anleiheportfolio lediglich als Liquiditätsersatz.Andreas Langer: Wir verfolgen einen regelbasierten Ansatz. Für die Allokation bzw. die Absicherung des Fondsportfolios nutzen wir Signale der technischen Analyse. Als Absicherungsinstrumente dienen hierbei Futures auf den Nasdaq-100. Da unser Ziel die Vermeidung großer Abschwünge ist, kann die Aktienquote in Phasen fallender Märkte auf bis zu 0% reduziert werden, während in Phasen steigender Märkte mit mindestens 70% investiert wird. Geht es der globalen Wirtschaft gut, greift zusätzlich unser regebasiertes Global Dynamik - Momentkonzept als Performancetreiber. Hierbei werden Aktien dotiert, die in der Vergangenheit eine starke Performance aufwiesen und dies auch voraussichtlich in Zukunft tun werden. Die Aktienquote kann hier bis zu 30% betragen. Als Entscheidungsgrundlage für die Allokation dienen auch hier ausschließlich technische Indikatoren.Marcus Mößinger: Das ist schwer zu sagen, da dies von den Märkten abhängig ist und wir entsprechend regelbasiert handeln. Grundsätzlich aber nutzen wir einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont bei unserer Analyse. Das Kerninvestment ist immer investiert und wird, wie bereits erwähnt, lediglich mit Derivaten abgesichert. Beim Global Dynamic Momentum-Konzept wird die Aktienquote in einem zweistufigen Verfahren - also einmal auf Portfolio- sowie auf Einzeltitelebene - dynamisch gesteuert. Auf Portfolioebene erhalten wir das generelle Signal, ob in das Global Dynamik Momentum-Konzept investiert wird. Auf Einzeltitelebene wird dann lediglich untersucht, ob der Wert noch ausreichend Momentum besitzt, um investiert zu bleiben, oder ob er durch einen Stärkeren ersetzt wird. Dies schauen wir uns in einem festgelegten Zyklus regelmäßig an.Andreas Langer: Zum 1. Oktober 2019 wurde die Strategie des Fonds auf ein reines Momentum-Konzept umgestellt. Dies führte 2020 zu einer starken Outperformance, bedingt durch u.a. niedrige Zinsen, Subventionen der Staaten und eine starke Marktbreite. 2021 kam es jedoch zu einem hohen Drawdown von ca. 30% im Fonds. Grund dafür waren unter anderem erste Hinweise auf eine Wende in der Zinspolitik und damit einhergehend der Abkehr von negativen Zinsen. Aufgrund des sich ändernden Marktumfeldes und der Tatsache, als Vermögensverwaltung Portfoliorisiken zu managen, haben wir im Jahr 2021 das beschriebene Kerninvestment aufgenommen, um in einem angespannten Marktumfeld für Stabilität im Portfolio zu sorgen. Der Nasdaq-100 wies in der Vergangenheit eine sehr starke Performance auf und besitzt aufgrund seiner besonderen Struktur unseres Erachtens auch weiterhin die nötigen Voraussetzungen, um diesen Trend fortzuführen. Denn der Nasdaq-100 ist unseres Erachtens kein reines passives Instrument, sondern folgt einem regelbasierten Auswahlprozess. Die Werte im Index vor zehn Jahren sind nicht mehr identisch mit denen von heute. Durch die marktkapitalisierende Gewichtungsmethode scheiden schwache Werte automatisch aus dem Index aus, und neue, stärkere finden durch das regelmäßige Rebalancing den Weg in den Index – also vergleichbar wie bei einem Momentum-Ansatz.Sie haben auch die Vergangenheit seit 2014 angesprochen. Die damals verfolgte Strategie führte lediglich zu einer Seitwärtsbewegung, sodass diese gänzlich zum 1. Oktober 2019 umgestellt wurde. Ziel ist es, global und dynamisch in Zukunftswerte zu investieren. Dies führte zum aktuellen Namen RLC – Global Dynamic.Marcus Mößinger: Das Thema der Nachhaltigkeit wird in der Finanzbranche weiter an Bedeutung gewinnen. Unseres Erachtens ist es bereits jetzt eine Grundvoraussetzung für den Vertrieb und auch für die Endkunden, um in einen als nachhaltig qualifizierten Fonds zu investieren. Der Fonds ist als Artikel 8-Produkt der EU-Offenlegungsverordnung (englisch: Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) klassifiziert. Das heißt, er berücksichtigt nachhaltige ökologische oder soziale Merkmale, strebt aber nicht speziell nachhaltige Ziele an. Er berücksichtigt zudem bei seinen Investitionen bestimmte Ausschlusskriterien. Mindestens 51 Prozent fließen in ESG-konforme Investments, welche durch die Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. ESG steht für die Nachhaltigkeitsbereiche Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance).Andreas Langer: Rosenberger, Langer & Cie. wurde im Jahr 2005 gegründet und ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung, die über die Erlaubnis als Wertpapierinstitut nach Paragraf 15 Wertpapierinstitutsgesetz verfügt und damit eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung anbietet. Gründer sowie weiterhin geschäftsführende Gesellschafter sind Michael Rosenberger und mein Vater Hans-Jürgen Langer. Nach dem Motto „gemeinsam Mehrwert schaffen“ schauen wir über den Tellerrand hinaus und bieten durch ein weitreichendes Netzwerk weitere Leistungen rund um die private Vermögensberatung.Marcus Mößinger: Die Zinssenkungsfantasien der Marktteilnehmer, insbesondere in den USA, sorgten für steigende Kurse im letzten Quartal 2023. Diese Euphorie schwand jedoch bereits Anfang dieses Jahres etwas. Ob und wie schnell die Zinsen gesenkt werden, hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Klar ist, dass u.a. die Kerninflation eine entscheidende Rolle spielen wird, die sich, wie erwähnt, als sehr zäh erweist. Bisher hat die Wirtschaft die Zinssteigerungen gut überstanden. Es ist immer schwierig vorherzusagen, ob und wann eine Rezession erfolgt. Wir gehen aber davon aus, dass gerade der Bereich der Künstlichen Intelligenz in den nächsten Jahren die Prozesse in Unternehmen nachhaltig verändern wird, da sie in der Lage ist, große Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen, die von Menschen nicht erkannt werden. KI kann auch dazu beitragen, die Effizienz von Geschäftsprozessen zu verbessern, indem sie sich wiederholende Aufgaben automatisiert und so Zeit und Ressourcen spart. Als Anleger sollte man diese Entwicklung im Portfolio entsprechend berücksichtigen.LU1011986939Flexibler globaler Mischfonds4,00% (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Ausschüttend2,35 % (inkl. Transaktionskosten)15 % (High-Water-Mark)26.02.201427,74 Mio. EUR (per 12.01.2024)+81,06 % (per 12.01.2024)5 von 7Rosenberger, Langer & Cie. wurde im Jahr 2005 gegründet und ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Bad Soden am Taunus. Gründer und Partner sowie weiterhin geschäftsführende Gesellschafter sind Michael Rosenberger und Hans-Jürgen Langer. Seit Januar dieses Jahres ist auch Andreas Langer mit in die Geschäftsführung aufgenommen worden, um den Staffelstab vom Vater, Hans-Jürgen Langer, allmählich an den Sohn zu übergeben. Inklusive Geschäftsführung verfügt das Unternehmen aktuell über neun Mitarbeiter. Neben der klassischen Vermögensverwaltung und dem RLC Global Dynamik Fonds managt das Unternehmen einen weiteren Publikumsfonds, den RLC – OneWorld Multi-Asset. Dieser investiert größtenteils in ETFs unterschiedlicher Anlageklassen und wird ebenfalls aktiv gemanagt.