Plutos – T-VEST Fund: Aktieninvestition ohne „Faktor Mensch“

Peter Meister: T-Vest steht für Trendfolge-Investment. Der Fonds verfolgt einen prognosefreien Ansatz, es werden keine fundamentalen oder makroökonomischen Ansätze berücksichtigt. Der Fonds selektiert durch seine Systematik aus einem großen Universum kaufbare Titel. Es handelt sich um einen reinen Trendfolgeansatz.Peter Meister: Zwischen den beiden Ereignissen gibt es keinen Zusammenhang. Zudem muss festgehalten werden, dass der damalige Fonds mit dem heutigen Ansatz und der Ausrichtung nichts mehr gemeinsam hat. Der Fonds wurde am 1. Januar 2020 auf den oben kurz angerissenen Trendfolgeansatz umgestellt.Peter Meister: Für den T-Vest haben wir einen klaren regelbasierten Trendfolgeansatz entwickelt, bei dem nur eine geringe Anzahl an Parametern verwendet werden. Da der Fonds auf einem Universum mit einer hohen Anzahl an Einzeltiteln basiert (ca. 1200), gibt es nahezu jederzeit Aktien, die einen Trend aufweisen oder dabei sind, einen neuen Trend auszubilden. Zur Anwendung kommt ein asymmetrisches Ein- und Ausstiegsmodell, welches einen zu früh gewählten Einstieg verhindert, aber auch vor einem zu späten Ausstieg und damit höheren Verlusten schützt. Der Ansatz wird schon seit Oktober 2012 an realen Portfolios praktiziert, somit konnte sich das Handelssystem bereits in diversen Krisen bewähren. Den aktuellen Salami-Crash des ersten Halbjahres konnte das System ebenfalls zufriedenstellend meistern.Peter Meister: Nein, der Fonds verfolgt einen Long-only-Ansatz. Es werden weder Absicherungen auf Portfolioebene vorgenommen, noch kommen Optionen auf Einzelwerte zum Einsatz. Der Fonds tätigt daher auch keine Hebelgeschäfte.Peter Meister: Ihre Aussage trifft zu, hier gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass nach der Umstellung am 1. Januar 2020 bis weit in den Mai hinein durch die Pandemie nur ein Reagieren auf die stetig nachgebenden Märkte möglich war. Das Jahr 2021 war das erste „normale“ Jahr nach Beginn der Umstellung. Hieran kann erkannt werden, welche Ruhe und Stärke sich im T-Vest verbirgt. Das Jahr 2022 ist aus unserer Sicht auch ein normales Jahr. Hier ist zu vermerken, dass der T-Vest mit einer Investitionsquote von ca. 98 % auch im Jahr 2022 gefahren wurde. Einzig im März 2022 waren wir kurzzeitig bei einer Kassenquote von 20,1 %. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass der Fonds, wie erwähnt, keine Termingeschäfte zur Kurssicherung einsetzt. Aktuell (per 29. August) ist der Fonds mit einer Investitionsquote von 98,33 % und einem Rückgang von 6,71 % im Jahr 2022 unterwegs. Als weiterer Punkt ist das Wachstum zu nennen: Der Fonds hatte im Januar 2021 ein Volumen von 12,4 Mio. Euro, aktuell bewegen wir uns bei 30,11 Mio. Euro. Hier können die Stärke und die Vorteile unseres Ansatzes erkannt werden. Das Volumen kann jederzeit in sinnvolle trendstarke Werte investiert werden, ohne die Wertentwicklung des Fonds zu unterbrechen oder mit ungenutzter Liquidität zu belasten.Peter Meister: Zurzeit besteht das Portfolio aus 16 % deutschen und 82,58 % ausländischen Aktien. Die Investitionsquote beträgt 98,6 %. Da für unseren Investmentansatz und die Trendfolge keine Kennzahlen relevant sind, erheben wir keine Informationen, die auf Käufe und Verkäufe Einfluss haben. Alleiniges Kauf- und Verkaufskriterium ist der Preis der Aktien.Peter Meister: Wir verfolgen einen rein systematischen Ansatz im T-Vest und handeln damit prognosefrei und ohne Emotionen. Stattdessen setzen wir weiterhin auf trendstarke Werte, die das Handelssystem liefert. Da der prognosefreie Ansatz bereits einen zehnjährigen Track-Record aufweist, werden wir keine Entwicklungserwartung für die weiteren Bewegungen an den Märkten geben. Die letzten zehn Jahre haben im Durchschnitt eine Performance von ca. 12 % p.a. erwirtschaftet.Peter Meister: Aktuell befinden wir uns in dem Prozess, den Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung umzustellen.Peter Meister: Seit 2012 bin ich für diverse Fonds bei verschiedenen Vermögensverwaltern zuständig gewesen. Seit mittlerweile über 27 Jahren bin ich im Wertpapiergeschäft und Portfoliomanagement tätig. Des Weiteren befinden sich in meinem Team bei der Plutos Vermögensverwaltung AG vier Kollegen, die mich tatkräftig unterstützen und für einen Ausbau unserer Expertise sorgen.Peter Meister: Der Anlagehorizont sollte bei mindestens drei Jahren liegen, besser wäre jedoch ein Zeitraum ab fünf Jahren aufwärts. Geeignet ist der Fonds für alle aktienaffinen Anleger, auch institutionelle Investoren und Stiftungen sind hier zu nennen. Da der T-Vest ein klares Regelwerk aufweist und rein systematisch investiert, wird bei den Anlageentscheidungen der Faktor Mensch nicht berücksichtigt und es kommt zu emotionsfreien und konkludenten Entscheidungen nach dem definierten Ansatz. Erfolge in der Geldanlage entstehen dann, wenn in Krisenzeiten Entscheidungsfreude gefragt ist und nicht in einer Art Schockstarre verharrt wird. Dies ist oft zu beobachten, wenn ohne Strategie an den Aktienmärkten agiert wird.LU0339449349Strategie Aktien globalBis zu 5 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Ausschüttend2,22 % (Stand: 31.01.2022)10% der Wertentwicklung (High Water Mark)07.04.200830,11 Mio. Euro (Stand: 29.08.2022)23,08 % kum. (Stand: 04.08.2022)5 von 7Bei der Plutos Vermögensverwaltung AG handelt es sich um einen inhabergeführten Asset-Manager, welcher seit über 25 Jahren Privatpersonen und Unternehmen am Kapitalmarkt begleitet. Das Unternehmen verwaltet Kundengelder von 600 Mio. Euro. Neben der individuellen Vermögensverwaltung, vier eigenen Hausfonds, die jeweils unterschiedliche Strategien und Branchen abdecken, bietet das Unternehmen seinen Kunden zusätzlich einen Finanzierungsservice für Immobilien an.