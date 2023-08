Patriarch Classic Dividende 4 Plus: Vier Ausschüttungen im Jahr geplant

Fabian Förtsch: Unser erster Ansatz besteht darin, nach trendstarken Aktien zu suchen, die eine hohe Relative Stärke aufweisen. Wir analysieren die Kursentwicklung der Aktien, um Unternehmen zu identifizieren, die sich in einem positiven Trend befinden und eine überdurchschnittliche Performance erzielen.Fabian Förtsch: Neben diesem technischen Ansatz verfolgen wir auch einen fundamentalen Ansatz. Wir untersuchen die Dividendenrendite der Unternehmen, ihre Dividendenhistorie und -prognose sowie andere fundamentale Kennzahlen. Hierbei achten wir darauf, Unternehmen mit soliden Dividendenzahlungen und einer nachhaltigen Fähigkeit zur Dividendenausschüttung auszuwählen.Fabian Förtsch: Meine Aufgabe ist, das System weiterzuentwickeln und sicherzustellen, dass es effektiv und effizient arbeitet. Ich überwache die Signale, die vom Algorithmus generiert werden, und werte sie sorgfältig aus. Dadurch kann ich potenzielle Anomalien oder Ausreißer erkennen und gegebenenfalls manuelle Anpassungen vornehmen.Die Kombination von menschlichem Fachwissen und quantitativer Analyse ermöglicht es uns, das Potenzial unseres Algorithmus optimal auszuschöpfen und die besten Anlageentscheidungen zu treffen. Mein Ziel ist es, durch eine kontinuierliche Überwachung und Analyse sicherzustellen, dass der Algorithmus den aktuellen Marktentwicklungen und den Bedürfnissen der Anleger gerecht wird.Fabian Förtsch: Die durchschnittliche Dividendenrendite beträgt derzeit 2 %. Diese Rendite kann jedoch aufgrund der hohen Anzahl an Transaktionen im Jahr stark variieren.Ich persönlich glaube, dass Dividenden in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen werden. Eine Dividende bietet den Vorteil konstanter Einnahmen. Und Unternehmen, die regelmäßig Dividenden ausschütten, sind in der Regel solide und finanziell gut aufgestellt. Dies kann für Anleger attraktiv sein, insbesondere wenn sie nach stabilen Erträgen streben.Fabian Förtsch: Die Diskrepanz zwischen der vierteljährlichen Ausschüttungsrendite von rund 4 % und der durchschnittlichen Wertentwicklung von 1,20 % pro Jahr seit Auflegung des Fonds lässt sich wie folgt einordnen:Wir haben es geschafft, jedes Jahr seit Auflegung 4 % an die Anleger auszuschütten. Allerdings war die Kursperformance nicht optimal. In den letzten Jahren waren besonders Technologie-Aktien sehr stark, was typischerweise zu einer schwächeren Performance von Dividendenfonds und Dividenden-ETFs führt. Wir haben jedoch an unseren Schwächen gearbeitet und konnten beispielsweise letztes Jahr ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Wir konnten große Verluste verhindern und dennoch Ausschüttungen an unsere Anleger leisten.Fabian Förtsch: Die Auswahl eines Unternehmens wie SMA Solar, das eher wachstumsorientiert ist und geringere Dividenden zahlt, basiert auf dem Spagat zwischen fundamentalen Daten und unserem TSI-Indikator. SMA Solar ist hierfür ein ausgezeichnetes Beispiel, dessen Wertentwicklung bereits eine Kursperformance von über 80 % erzielt hat. Darüber hinaus können Anleger im nächsten Jahr eventuell wieder mit einer Dividende rechnen.Fabian Förtsch: Die Entscheidung, in der Vergangenheit zeitweise Zinspapiere zu halten, erfolgte aufgrund unserer Anlagerichtlinien. Aktuell sind Anleihen keine Option für den Patriarch Classic Dividende 4 Plus Fonds. Unser Fonds ist auf Aktien spezialisiert und unser TSI-System funktioniert dort am besten.Unser automatisierter Ansatz bietet den Vorteil, dass wir ausreichend Daten im Backtest generieren können, um genau herauszufinden, wo und wie unser System am besten funktioniert. Dies hat uns gezeigt, dass unsere Stärken und Wettbewerbsvorteile im Bereich der Aktieninvestitionen liegen.Fabian Förtsch: Wir sind der Meinung, dass unser Fokus darauf liegt, das Beste für unsere Anleger zu erreichen und uns bei der Aktienauswahl nicht einzuschränken.Wir sind bestrebt, eine ausgewogene Mischung aus Dividendenrendite und Wachstumspotenzial zu bieten.Es ist wichtig anzumerken, dass nachhaltiges Investieren nicht einheitlich definiert ist und verschiedene Ansätze und Standards existieren. Unsere Priorität liegt derzeit auf anderen Faktoren bei der Aktienauswahl. Sollten sich jedoch die Rahmenbedingungen oder die Erwartungen der Anleger ändern, werden wir die Möglichkeit einer Integration nachhaltiger Kriterien erneut prüfen.Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus wurde vor fast 10 Jahren von den Frankfurter Produktkreateuren der Patriarch Multi-Manager GmbH aufgelegt. Das Fondsmanagement des Fonds liegt beim Kölner Vermögensverwalter Consortia AG, der den Ideen und Empfehlungen der PANTHERA CAPITAL AG folgt. Bei PANTHERA bin ich persönlich, unterstützt von meinem Team, für den Fonds verantwortlich.LU0967739193Globaler Aktienfonds2,00 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Ausschüttend2,07 % (31.12.2022)10 % des über 3 % liegenden Wertzuwachses (High-Watermark)24.01.20149,89 Mio. EUR (21.07.2023)11,5 % / 1,15 % durchschnittlich pro Jahr (24.01.2014 – 21.07.2023)4 von 7Die Patriarch Multi-Manager GmbH fokussiert sich als Investmentteam mit ihrer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds und Vermögensverwaltungsstrategien. Vor allem unabhängigen Finanzberatern liefert Patriarch wertvolle Bausteine für die Asset Allocation. Die Patriarch wurde im Jahr 2004 gegründet und verwaltet heute 215 Mio. Euro € AuM (Stand 30.6.2023). Für größere Partner legt Patriarch auch Dachfonds mit eigenem Label auf. Patriarch selektiert für seine Anleger dabei die besten Verwalter und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. Darüber hinaus ist Patriarch als Produktschmiede für diverse Aktienfonds und Labelpolicen (u.a. mit AXA oder Mediolanum International Life) bekannt. Für ausgewählte Premium-Partner, wie beispielsweise Mediolanum International Funds, übernimmt Patriarch daneben auch die Drittvertriebsbegleitung (650 Mio.€ AuC Stand 30.6.2023). Für extrem kostenbewusste Selbstentscheider hat Patriarch zu Beginn 2017 außerdem den Robo-Advisor „truevest“ ( www.truevest.de ) an den Markt gebracht.Mehr zur Patriarch Multi-Manager GmbH: www.patriarch-fonds.de