PRIMA – Nachhaltige Rendite: Strategieanpassung und Namensänderung

Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels

Erhalt der biologischen Vielfalt

Versorgung mit Trinkwasser

Schutz der Wälder und Vermeidung von Wüstenbildung

Gesundheitsförderung und medizinische Versorgung

Bekämpfung von Armut

umweltfreundliche Energiegewinnung und- nutzung

gesicherte Ernährung

ressourcenschonende Produktion und verantwortungsvoller Verbrauch

hochwertige Bildung

Gleichberechtigung der Geschlechter

Frieden und Sicherheit

Stand: 07.03.2025.

Jan-Peter Schott: Mit der Namensänderung ist eine Anpassung der Anlagestrategie verbunden. Bildete der Global Challenges Index bis dato die Benchmark, vor allem aber auch das Universum der Titel, die der Fonds auswählen konnte, wurde diese Beschränkung zu Jahresbeginn aufgehoben. Hintergrund war, dass der Global Challenges Index, der sich viele Jahre lang auf dem Niveau des breiten Weltaktienmarkts (Industrieländer) entwickelt hatte, seit Herbst 2022 deutlich zurückblieb. Wie Sie wissen, schnitten viele nachhaltige Fonds in den beiden letzten Jahren schlechter als Fonds ab, die keine oder kaum Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Investmentauswahl berücksichtigen.Jan-Peter Schott: Während wir die Beschränkung auf die 50 Titel des Global Challenges Index aufgegeben haben, haben wir die dem Index zugrunde liegenden Nachhaltigkeitskriterien nahezu 1:1 erhalten, ja an einigen Stellen sogar verschärft. Dank der Abkopplung vom Index können wir aktuell in über 800Unternehmen investieren, ohne unseren Anspruch an eine verantwortungsvolle Kapitalanlage aufzugeben. PRIMA – Nachhaltige Rendite erfüllt unverändert die hohen Transparenzanforderungen, die an ein Finanzprodukt gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung gestellt werden.Wir sind der festen Überzeugung, dass nachhaltige Investmentprodukte nicht nur einen sinnvollen Beitrag zu einer Transformation der Wirtschaft und unserer Gesellschaft leisten können, sondern längerfristig auch das Verhältnis von Rendite und Risiko begünstigen. Nachhaltigkeitsfilter, so unsere These, schließen vor allem Aktien von Unternehmen mit weniger konstanten Geschäftsergebnissen aus. Konstante Profitabilität aber ist einer der wichtigsten Treiber für eine langfristig attraktive Rendite.Jan-Peter Schott: PRIMA – Nachhaltige Rendite folgt, wie gesagt, unverändert der Regulierungslogik von Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung.Unternehmen müssen einen positiven Beitrag (Impact) zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten, ohne ein anderes Nachhaltigkeitsziel negativ zu beeinträchtigen. Die zwölf von uns definierten Nachhaltigkeitsziele bilden zentrale Bausteine einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung, wie sie die Vereinten Nationen im Rahmen der Sustainable Development Goals entworfen haben. Die zugehörigen Beiträge der Unternehmen können belastbar über die von der Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG ermittelten Scores (SDG Solutions Assessment Scores) gemessen und nachgewiesen werden. Die zwölf Ziele sind also sowohl substanziell wesentlich als auch operationalisierbar. Entsprechend dem Hochzeitstortenmodell (Wedding Cake) des Stockholm Resilience Centre werden sie den Bereichen Biosphäre, Gesellschaft und Wirtschaft zugewiesen.Yefei Lu: Sehr gut. Wie erwähnt glauben wir, dass die angewendeten Nachhaltigkeitskriterien längerfristig auch eine im engeren Sinne wirtschaftlich qualifizierende Funktion haben. In dieser Perspektive unterstützen sie unseren Investmentansatz, der ebenfalls langfristig orientiert ist. Bevor wir investieren, beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem betreffenden Unternehmen. Haben wir uns aufgrund unserer Berechnung für eine Aktie entschieden, weil deren Börsenkurs deutlich unter dem von uns ermittelten inneren Wert gehandelt wird, halten wir lange, teilweise über viele Jahre an dem Unternehmen fest, um an der Realisierung der von uns festgestellten Profitabilität, der Zahlungsströme und ihrer Abbildung im Aktienkurs teilzunehmen. Da das Unternehmen und sein Stakeholder-Umfeld in einer Wechselbeziehung stehen, ergänzt die Inside-Out-Perspektive der Nachhaltigkeitsbetrachtung die Outside-In-Perspektive, die unserer Analyse der Wettbewerbssituation des Unternehmens zugrunde liegt. Unter dem Strich gewinnen wir ein sehr umfassendes Bild des Unternehmens, an dem wir die Anleger beteiligen.Yefei Lu: Wie erwähnt, beschäftigen wir uns sehr ausgiebig mit einem Unternehmen, bevor und nachdem wir in die zugehörige Aktie investieren. Einen solchen Aufwand kann man effektiv nur für eine begrenzte Zahl von Titeln leisten. Aber natürlich gibt es automatisierte Vorprüfungen, die uns erlauben, das eingangs unseres Gesprächs angesprochene Universum von mehreren hundert Unternehmen auch wirklich zu nutzen. Und selbstverständlich achten wir auch auf eine ausreichende Streuung der Branchen und regionalen Märkte, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Hierzu genügen allerdings bereits relativ wenige Unternehmen.Zu Ihrer Frage, was Unternehmen im Fondsportfolio ausmacht: Wie angedeutet, steht ein auf Sicht der nächsten Jahre erwartbarer, konstant hoher Nettoertrag an erster Stelle, denn dieser bildet die entscheidende Grundlage für einen entsprechenden Wertzuwachs der Aktie. Voraussetzung für einen starken Cashflow des Unternehmens ist eine starke Marktposition aufgrund schwer angreifbarer, struktureller Wettbewerbsvorteile, die wir als Burggraben (Moat) bezeichnen. Intern muss das Unternehmen effizient aufgestellt und möglichst gering verschuldet sein, damit ein hoher Anteil des Geschäftsergebnisses bei den Eigenkapitalgebern, also den Aktionären, ankommt. Auch Investitionen und hierzu benötigtes Fremdkapital können aber sinnvoll sein, um die angesprochene Wettbewerbsposition des Unternehmens für die Zukunft zu sichern. Wie für uns als Fondsmanager geht es für die Geschäftsführung der Unternehmen, in die wir investieren, um die Sicherstellung einer längerfristig hohen Ertragskraft. Kein Wunder, dass wir diese vor allem in Unternehmen finden, in denen das Management maßgeblich beteiligt ist.Yefei Lu: Diasorin S.p.A. ist ein italienisches Unternehmen, das sich auf Lösungen für die Labordiagnostik konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 im Rahmen eines Management-Buyout von Carlo Rosa übernommen, der es noch heute als Chief Executive Officer leitet. Diasorin ist u.a. in der Diagnostik von Infektionskrankheiten, Stoffwechselstörungen und Tumorerkrankungen tätig, für die es Testsysteme und Verbrauchsmaterialien liefert. Insbesondere Verbrauchsmaterialien sorgen für wiederkehrende Umsätze und Erträge. Das Unternehmen konnte aufgrund seines langjährigen Knowhows und der weitverbreiteten Krankheitsbilder in neun der letzten zehn Jahre zwischen 2014 und 2024 seinen Umsatz und in acht Jahren seinen Nettogewinn steigern. Aus Nachhaltigkeitssicht überzeugt es durch ein überdurchschnittliches ESG-Rating, besonders eine hohe Ökoeffizienz und eine niedrige CO2-Bilanz. Mit seinem Beitrag zu SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) wird es in unserer Metrik dem globalen Ziel Gesundheitsförderung und medizinische Versorgung und der sozialen Sphäre im Hochzeitstortenmodell des Stockholm Resilience Centre zugeordnet. Die Aktie halten wir bereits seit 2023 in von uns betreuten Mandaten.Yefei Lu: Gesundheitsdienstleister wie Diasorin bilden mit einem Anteil von gut 19%, verglichen mit dem Jahresende 2024, unverändert die zweitwichtigste Branche im Fondsportfolio.Auf knapp 15% stark vergrößert wurde der Anteil biopharmazeutischer Unternehmen. Im Gegenzug machen Transportunternehmen, die in Gestalt nordamerikanischer Eisenbahnunternehmen das alte Portfolio dominierten, aktuell nur noch gut 6% aus. Versicherungen bilden mit derzeit knapp 21% die stärkste Branche im neuen Portfolio. Unter den Ländern haben wir US-Aktien weiter auf rund 20% reduziert. Aktien aus Frankreich, Großbritannien und der Schweiz belegen mit jeweils rund 10% die folgenden Plätze. Japanische Aktien befinden sich aktuell nicht mehr im Portfolio.Yefei Lu: PRIMA-Anleger kennen mich bislang als Portfoliomanager des Fonds PRIMA – Globale Werte, den ich seit 2019 – in den ersten Jahren als Co-Manager neben Frank Fischer (Shareholder Value Management AG) – führe. Auch für diesen Fonds suche ich nach Qualitätsaktien wettbewerbs- und ertragsstarker Unternehmen, allerdings sind die Nachhaltigkeitskriterien weniger umfassend, und der Fonds hält eine strategische Liquidität, ist also nicht voll investiert. Ich selbst habe an der Stanford University und an der London Business School studiert. Schwerpunkt meines Studiums war die Bewertung von Unternehmen. Später habe ich ein Buch über Warren Buffett, einen der Vordenker des modernen wertorientierten Investierens und der erfolgreichsten Value-Investoren, geschrieben. Das Buch wurde auch ins Deutsche übersetzt und ist im Buchhandel erhältlich.Mit dem Aktienfonds PRIMA – Nachhaltige Rendite, einem nachhaltigen Finanzprodukt gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088, investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der aktiv, ohne Benchmark verwaltete Fonds legt ausschließlich in Unternehmen an, deren Produkte und Dienstleistungen einen Beitrag zu mindestens einem von zwölf globalen Nachhaltigkeitszielen leisten, z.B. zum Erhalt der Biodiversität, einer sicheren Ernährung oder ressourcenschonender Produktion. Alle Investitionen entsprechen strengen Ausschlusskriterien und werden im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung getätigt. Diese werden den Bereichen Biosphäre, Gesellschaft und Wirtschaft des SDG Wedding Cake des Stockholm Resilience Centres zugeordnet. Die ausgewählten Unternehmen erzielen im ESG-Rating der Ratingagentur ISS ESG ein überdurchschnittliches Ergebnis (Prime Status) und erfüllen somit hohe ökologische, soziale und ethische Standards.LU0254565053Aktien Global Nachhaltig5,00% (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Ausschüttend2,56 % (inkl. Transaktionskosten)Keine31.07.2006 (nachhaltige Anlagepolitik seit 31.10.2013)63,4 Mio. EUR (28.02.2025)104,81 % kumuliert / 6,53 % durchschnittlich pro Jahr (31.12.2013 – 28.02.2025)4 von 7LuxemburgUnbegrenztEURPRIMA ist eine Investment-Boutique für innovative, zeitgemäße Investmentfonds. PRIMA Fonds zeichnen sich durch verständliche Investmentkonzepte und robuste Anlagestrategien aus, die auf langfristige Trends am Finanzmarkt antworten. „Investieren, nicht spekulieren!“ lautet der Grundsatz für alle aufgelegten Fonds, die weltweit investieren und das verwaltete Vermögen über viele Branchen verteilen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft. Portfolioverwaltung und Fondsadministration werden zuverlässigen Partnern übertragen, die in ihrem Bereich über langjährige Erfahrung und Reputation verfügen.Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet ein Fondsvermögen von über 1 Milliarde Euro. Für die über zehnjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen sowie Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Die Expertise der Greiff AG beruht dabei auf drei Säulen. Der Bereitstellung einer kompletten Infrastruktur für externe Fondsboutiquen im Rahmen der PartnerLOUNGE Plattform, der quantitativen und qualitativen Fondsanalyse und des Fondsresearchs, sowie dem Asset Management von Fund of Funds und uniquen Single Fonds.