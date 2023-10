PRIMA – Globale Werte: Qualitätsaktien sind immer gefragt

Yefei Lu: Firmen mit hoher Qualität und gutem langfristigen Entwicklungspotenzial werden immer einen Platz in einem Investmentportfolio finden. Insofern war es eigentlich keine große Überraschung, dass sie nach einer Schwächephase wieder ihre Form finden würden. Und doch kam der starke Anstieg vor dem Hintergrund des Umfeldes mit erhöhten Zinsen unerwartet.Ich vermute, dass vor allem zwei Gründe daf32ür ausschlaggebend waren: Zum einen werden gut geführte Qualitätsunternehmen mit hohen langfristigen Wachstumsraten unabhängig vom jeweiligen Zinsumfeld mit einer Prämie gehandelt, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie sich langfristig besser entwickeln werden als ihre Wettbewerber. Und dafür ist man eben bereit zu zahlen.Zum anderen bleibt die wirtschaftliche Lage weiter angespannt, wie die Insolvenz der Silicon Valley Bank oder die Beinahe-Pleite der Credit Suisse und des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande gezeigt haben. In so einem Umfeld suchen Investoren nach Sicherheit. Und die bieten natürlich Qualitätsaktien, die überwiegend wenig verschuldet sind und hohe Marge haben, viel mehr als andere Aktien, wie z.B. klassische Deep-Value-Firmen.Yefei Lu: Die Bewertungen an den Märkten sind nach einer kurzen Phase niedriger Bewertungen im Jahr 2020 und nach einer Schwäche der Wachstumswerte 2022 historisch gesehen wieder auf einem ziemlich hohen Niveau. Das bedeutet: Mehr Vorsicht ist gefragt, obwohl immer noch einzelne gute Investmentkandidaten zu finden sind.Yefei Lu: Teilweise ja. Wir haben einige US-Internetkonzerne, die stark gestiegen sind, wie Facebook, zu den höheren Kursen wieder veräußert. Das Kapital haben wir teilweise in andere Firmen, wie z.B. in das europäische Medizintechnikunternehmen DiaSorin S.p.A. und in die Sartorius Stedim Biotech S.A., investiert.Yefei Lu: Im derzeitigen Umfeld mit steigenden Zinsen und noch relativ hohen Bewertungen bei Aktien ist die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer hoch. Wir können nicht sagen, wann genau es passieren wird und wie stark er ausfallen wird, aber dass es dazu kommt, ist möglich. Deshalb halten wir eine verhältnismäßig hohe Liquiditätsquote, die es uns ermöglicht, bei einem Rücksetzer schnell zu agieren und attraktive Unternehmen nachzukaufen.Yefei Lu: Wir haben in den letzten 12 Monaten unsere Diversifizierung verbessert und sind jetzt mit Blick auf die Sektoren deutlich breiter aufgestellt, so dass es keinen Sektor gibt, der das Portfolio dominiert.Yefei Lu: Wir investieren nur in Firmen, die wir verstehen. Und das heißt nicht nur zu verstehen, was sie machen, sondern auch, welche Assets sie besitzen, wie sie verschuldet sind etc. Bei vielen Banken ist es momentan sehr schwer, die Aktivseite der Bilanz zu bewerten. Einige Banken haben Schwierigkeiten, weil sie auf „distressed assets“ sitzen, deren Qualität in einem Umfeld höherer Zinsen schwer einzuschätzen ist und deren Wert häufig niedriger ist als erwartet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann auch Banken im Portfolio haben, aber bis jetzt haben wir keine gefunden, die unsere Investmentkriterien erfüllt. Zu den Gewinnern steigender Zinsen gehören aber auch Unternehmen aus dem Versicherungssektor, von denen haben wir einige im Portfolio.Yefei Lu: Die Strukturmaßnahme wurde durchgeführt. Da es sich um einen Merger zweier komplementärer Unternehmen handelt, begrüßen wir diesen Schritt grundsätzlich und sind überzeugt, dass die neue Einheit hohes Potential besitzt, Werte zu schaffen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die handelnden Personen in der Lage sind, die Opportunitäten zu nutzen, so dass wir in Bezug auf das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blicken.Yefei Lu: Mit den höheren Zinsen sind Zinspapiere auch für uns interessanter geworden. Wir sind aktiv dabei, passende Zinspapiere in das Portfolio zu integrieren.Yefei Lu: Insgesamt ist unser Ziel, bei unseren Aktieninvestments eine langfristige Rendite von 10-15% im Jahr zu erwirtschaften. Wir suchen deshalb gezielt nach Unternehmen mit strukturellen Wachstumstreibern zu fairen Bewertungen, die das Potenzial für so eine Rendite mitbringen. Am Markt gibt es derzeit einige Risiken, so dass ein Rückschlag möglich ist. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass unser Ansatz langfristig erfolgreich sein wird.Anlageziel des PRIMA – Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Anlageziel des PRIMA – Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert bevorzugt in Aktien von Unternehmen, die nach vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ausgewählt werden. Er wird aktiv und ohne Berücksichtigung eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Unter Beachtung der Strategien des Anlageberaters und der Verwaltungs-gesellschaft finden Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageberatungs- und Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Sofern der Teilfonds in Unternehmenstitel investiert, dürfen nur solche erworben werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen. EUR (31.08.2023)47,00 % kumuliert / 4,07 % durchschnittlich pro Jahr (31.12.2013 – 31.08.2023)3 von 7LuxemburgUnbegrenztEURDie PRIMA Fonds Service GmbH ist eine Investment-Boutique für innovative, zeitgemäße Investmentfonds. PRIMA Fonds zeichnen sich durch verständliche Investmentkonzepte und robuste Anlagestrategien aus, die auf langfristige Trends am Finanzmarkt antworten. „Investieren, nicht spekulieren!“ lautet der Grundsatz für alle aufgelegten Fonds, die weltweit investieren und das verwaltete Vermögen über viele Branchen verteilen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft. Portfolioverwaltung und Fondsadministration werden zuverlässigen Partnern übertragen, die in ihrem Bereich über langjährige Erfahrung und Reputation verfügen.Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Investment-Philosophie folgt konsequent dem Gedanken des Value-Investing im Sinne von Benjamin Graham und Warren Buffett.