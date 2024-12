Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund: Jenseits der Windräder: Wie Nordea Asset Management die Breite des Klimawandels investierbar macht

Der Fonds ist gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR) kategorisiert. Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen an.

Quelle: © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stand der Daten: 30.09.2024. Europäische Datenbank für offene Fonds, Morningstar EAA OE Sector Equity Ecology Kategorie. Betrachtungszeitraum: 01.04.2008 – 30.09.2024. Wertentwicklung in EUR und auf Basis monatlicher Beobachtungen. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zurück. Der Wert Ihrer Investition kann steigen und fallen, und Sie könnten einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren. Ein Vergleich mit anderen Finanzprodukten oder Vergleichsindizes dient nur zu Informationszwecken.

Quelle: Nordea Investment Funds S.A., 30.09.2024

Als Nordea Asset Management (NAM) vor über 16 Jahren den Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund auf den Markt brachte, war das Interesse an nachhaltigen Investments noch kaum ausgeprägt. Seitdem hat sich der Fonds zu einem europäischen Flaggschiff für Klimainvestments entwickelt. Johannes Haubrich, Head of Investment Products Equities and Fixed Income bei NAM, gewährt im Gespräch mit Markus Lück, Vertriebsdirektor bei dem skandinavischen Asset Manager, einen Blick hinter die Kulissen.Da gibt es sicher einige: Zunächst einmal haben viele Anleger derzeit ganz einfach andere Prioritäten und Sorgen. Die gestiegenen Preise und Bedenken rund um eine mögliche Rezession lassen Umweltfragen sicher etwas in den Hintergrund treten. Zudem haben die öffentlichen Diskussionen rund um Klimakleber, Heizungsenergiegesetz oder Kürzungen bei der E-Auto-Förderung sicher zur allgemeinen Verwirrung, aber auch einem gewissen Maß an Frust bei der Bevölkerung und Anlegern beigetragen.Aber trotz alldem ist der Klimawandel eine Herausforderung, die uns in den kommenden Dekaden weiter intensiv beschäftigen wird. Dekarbonisierung ist ein Problem, für das weltweit dringend nach Lösungen gesucht wird – ein Problem, dessen Bekämpfung weiterhin viel Geld kosten wird und daher auch mit vielen Chancen für Anleger verbunden ist.Im Rahmen unseres „Next Generation Climate Investing“-Konzepts bieten wir unseren Kunden nicht nur einen, sondern verschiedene Ansätze. Unser langlebigstes Konzept setzen wir im Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund um. Vor 16 Jahren waren wir mit dieser Strategie ein Pionier bei der Investition in innovative Lösungen, die der Umwelt helfen. Heute ist es einer der größten Artikel-9-Fonds in EuropaAls wir den Fonds damals auflegten, war das öffentliche Interesse am Klima-Thema noch recht gering und stark von der Politik beeinflusst, wobei Subventionen eine Schlüsselrolle spielten. Damals waren viele Anleger davon überzeugt, dass Klima- und Umweltlösungen nur im Bereich der alternativen Energien zu finden seien. Wir hielten diese Perspektive aber immer schon für viel zu eng und haben es uns zur Aufgabe gemacht, umfassendere Klima- und Umweltopportunitäten zu identifizieren – nämlich attraktiv bewertete Einzelaktien von Lösungsanbietern, die zur Verbesserung der Ressourcenausnutzung und zur Stärkung des Umweltschutzes beitragen.Für uns ist die intelligente Nutzung vorhandener Ressourcen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit. Daher konzentrieren wir uns vor allem auf Optimierer, die auf Ressourceneffizienz abzielen. Ein Beispiel wären hier die Designer von Halbleitern. Halbleiter sind in vielerlei Hinsicht das „Gehirn“ der Energieeffizienz – sie sind entscheidende Wegbereiter sowohl der digitalen als auch der grünen Wirtschaft. KI wird in all unsere Lebensbereiche vordringen und dabei einen nie gekannten Hunger nach Datenspeicher- und Prozessorkapazitäten entwickeln. Die Zukunft von „Smart Everything“ hängt daher davon ab, dass Siliziumchips schneller laufen, sich verkleinern lassen, mehr Funktionen integrieren und riesige Datenmengen zuverlässig verarbeiten – und das alles bei geringerem Stromverbrauch. Wir haben beispielsweise mit Synopsys und Cadence zwei global führende Unternehmen in diesem Segment im Portfolio.In enger Verbindung damit gefällt uns auch der Bereich der intelligenten Stromnetze. Der weltweite Verbrauch an Primärenergie stieg um 2 % gegenüber 2022 und liegt jetzt 5 % höher als vor COVID. Der Anteil erneuerbarer Energien am globalen Primärenergieverbrauch erreichte im vergangenen Jahr nur 14,6 %, ein Anstieg von nur 0,4 % gegenüber dem Vorjahr. Mit einem Anteil von 84% dominieren fossile Brennstoffe weiterhin den Energiemix. Damit die Energiewende gelingt, ist im Bereich der Stromnetze ein höheres Maß an Digitalisierung in großem Maßstab notwendig – von der Erzeugung über die Übertragung und Verteilung bis hin zur Endnutzung. Hier bieten sich attraktive Investitionschancen zum Beispiel bei MasTec oder Quanta Services, zwei der führenden Unternehmen im Erneuerbare-Energien-Segment der USA."Für uns ist die intelligente Nutzung vorhandener Ressourcen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit"Während das Segment „Ressourceneffizienz“ derzeit ca. 60 % unserer Investments ausmacht, ist der Bereich „Umweltschutz“ mit etwa einem Drittel vertreten. Dazu gehört beispielsweise die Strategie „Abfallmanagement“. Hier bietet sich großes Einsparpotenzial beim Durchbrechen des Wegwerf-Kreislaufs mit Hilfe von Recycling oder der Nutzung von Biogas aus Deponiemüll. Mit Investitionen in GFL, Republic Services oder Waste Management sind wir hier gut aufgestellt.Eine Strategie, die für uns im laufenden Jahr immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist „Sauberes Wasser und saubere Luft“. Ein Thema, das in diesem Bereich zunehmend in den Fokus rückt, sind PFAS – die sogenannten "Ewigkeits-Chemikalien". Diese weitverbreiteten Substanzen stehen im Zentrum verschärfter Regulierungen in der EU und den USA. Neue Vorschriften erhöhen den Bedarf an PFAS-Tests, besonders im Trinkwasser und künftig auch in Konsumgütern. Das wachsende Bewusstsein für Umwelt- und Gesundheitsrisiken fördert die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Produkten. Unternehmen wie Agilent, die Prüfgeräte und -lösungen anbieten, spielen eine entscheidende Rolle bei der Analyse und dem Nachweis von PFAS. Wir erwarten in diesem Bereich langfristiges Wachstum. Wir sind auch in Veralto und American Water Works investiert, die im Bereich Wasseranalytik und -aufbereitung aktiv sind. Diese Unternehmen werden unserer Überzeugung nach bei der Beseitigung von PFAS-Chemikalien aus der Umwelt eine positive Rolle spielen und von der Entwicklung profitieren können.Trotz möglicher Bedenken hinsichtlich einer erneuten Trump-Präsidentschaft bleiben Investitionen in Klima- und Umweltlösungen in den USA aus mehreren Gründen attraktiv. Viele dieser Lösungen, insbesondere im Bereich Ressourceneffizienz, sind wirtschaftlich sinnvoll und werden von Unternehmen unabhängig von der politischen Landschaft genutzt, um Kosten zu senken. Zudem treiben Verbraucherpräferenzen und technologische Fortschritte, wie KI-gestützte Rechenzentren und branchenübergreifende Elektrifizierung, die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten und sauberen Technologien voran. Die wirtschaftlichen Vorteile, einschließlich Arbeitsplatzschaffung und die positiven Auswirkungen bestehender Gesetze wie des Inflation Reduction Act machen diese Investitionen auch für republikanisch geführte Staaten attraktiv. Schließlich zeigt die Erfahrung aus Trumps vorheriger Amtszeit, dass trotz konträrer Rhetorik erneuerbare Energien weiter ausgebaut wurden. Das deutet darauf hin, dass wirtschaftliche Faktoren oft politische Überlegungen überwiegen.Das ablaufende Jahr 2024 hat uns, ähnlich wie 2023, durchaus zufriedenstellende absolute Renditeergebnisse beschert. Allerdings müssen wir festhalten, dass sich das schwierige Umfeld im Vergleich zum breiten Markt fortgesetzt hat. Wir haben erneut eine starke Konzentration auf wenige Einzeltitel im Bereich der Megacaps und IT-Unternehmen gesehen.Erfreulicherweise hat sich unsere Strategie auch in diesem Jahr wieder gut gegen die Mitbewerber behaupten können. Wenn wir einen längeren Anlagehorizont betrachten, der verschiedene Marktphasen umfasst, zählen wir sogar zu den Spitzenreitern. Wir nehmen schon seit sehr langer Zeit an diesem Rennen teil und wissen: Wir laufen hier keinen Sprint, sondern einen Marathon!"Wir laufen hier keinen Sprint, sondern einen Marathon!"Besonders erfreulich ist, dass einige unserer Fokusbereiche, wie Smart Grid, Abfallwirtschaft und Grüner Konsum, in 2024 gezeigt haben, dass mit guter Streuung über das Thema hinweg weiterhin attraktive Renditen erzielt werden können.Unsere Energieeffizienz-Strategie macht derzeit zwar eine kleine Pause aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage, aber man sollte diesen schlafenden Riesen nicht unterschätzen. Hier sehen wir starke Chancen und enormes Erholungspotenzial. Es ist wie eine gespannte Feder, die nur darauf wartet, loszuschnellen, sobald sich die wirtschaftlichen Wolken verziehen."Anleger sollten in den Themen investiert bleiben, die unsere Welt in Zukunft gestalten werden"Blicken wir auf 2025, so sind wir nach wie vor sehr optimistisch, was die langfristigen Anlagechancen im Bereich Klima und Umwelt betrifft. Aktien aus diesem Bereich werden vom Markt regelmäßig falsch bewertet und bieten attraktive Renditechancen für Anleger mit Weitblick. Unternehmen werden weiterhin mit neuen Technologien Lösungen für die Probleme der Zukunft entwickeln. Viele Klima- und Umweltlösungen bieten attraktive Amortisationszeiten (ohne Subventionen!) und sind entscheidend bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen.Wir glauben, dass der Trend zu Klimainvestitionen noch Jahrzehnte anhalten wird. LU0348926287Globale Umwelttechnologieaktien5,0% ( FondsSuperMarkt-Rabatt 100% Thesaurierend1,79%Keine13.03.20083.284,17 Mio. EUR249,66% kumuliert / 7,78% durchschnittlich pro Jahr4 von 7*Der Risikoindikator unterstellt, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Weitere Informationen zu den Risiken, denen der Fonds ausgesetzt ist, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikohinweise“ des Prospekts. Sonstige Risiken, die für das PRIIP wesentlich und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Risiko in Verbindung mit Depositary Receipts: Depositary Receipts (Zertifikate, die von Finanzinstituten verwahrte Wertpapiere darstellen) bergen das Risiko illiquider Wertpapiere und ein Kontrahentenrisiko. Derivaterisiko: Kleine Wertveränderungen der Basiswerte können große Wertveränderungen eines Derivats bewirken. Daher sind Derivate generell extrem volatil, sodass der Fonds potenziell Verluste erleiden kann, die die Kosten des Derivats deutlich übersteigen. Risiko im Zusammenhang mit Schwellen- und Frontier-Märkten: Schwellenländer und Frontier-Märkte sind weniger etabliert und volatiler als die Märkte in Industrieländern. Sie bergen höhere Risiken, insbesondere Markt-, Kredit-, Rechts- und Währungsrisiken und unterliegen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Risiken, die in Industrieländern im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Marktbedingungen stehen, wie etwa dem Liquiditäts- und Kontrahentenrisiko. Risiko im Zusammenhang mit der Wertpapierabwicklung: In einigen Ländern kann es Beschränkungen in Bezug auf den Wertpapierbesitz von Ausländern geben oder können weniger strenge Verwahrungsregeln gelten. Besteuerungsrisiko: Ein Land könnte seine Steuergesetze oder - abkommen in einer für den Fonds oder die Anteilsinhaber nachteiligen Weise ändern. 