Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities: Kreislaufwirtschaft als Zukunftsmodell

Die Ressourcen unseres Planeten gehen langsam zur Neige, und es werden weit mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde regenerieren kann. Für eine nachhaltige Wirtschaft ist ein Wechsel zur Kreislaufwirtschaft also unabdingbar. So entsteht ein Wachstumsmarkt, der für Investoren vielversprechende Anlagemöglichkeiten bietet – Chancen, die Anleger mithilfe des Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities Fonds nutzen können.Bei der Kreislaufwirtschaft geht es um Recycling und die Reduzierung oder Vermeidung von Müll sowie Emissionen. Das Modell gewinnt aufgrund des Wandels im Konsumverhalten umweltbewusster Verbraucher sowie durch zunehmende Regulierung seitens der Politik rasch an Bedeutung – und das Potenzial ist enorm: Lediglich etwa acht Prozent der Weltwirtschaft sind bisher kreislauforientiert.Anleger können vom wachsenden Trend hin zur Kreislaufwirtschaft profitieren und die Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsform unterstützen. Mit dem Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities (WKN: A3C9ZT), einem Impact-Fonds nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR), erhalten sie Zugang zu Aktien zukunftsorientierter Unternehmen, die die Kreislaufwirtschaft voranbringen und damit einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Dabei handelt es sich um Pioniere aus einer großen Bandbreite an Sektoren: von Industriegütern und Technologie über Materialien, Versorger und Konsumgüter bis hin zu Immobilien.Sowohl die verschiedenen Anwendungsbereiche der Kreislaufwirtschaft als auch der Multi-Manager-Ansatz von Mediolanum sorgen für eine breite Diversifizierung. So entsteht eine Streuung über Investmentstile und Expertisen hinweg – im Fonds werden also die Stärken der drei Asset Manager KBI, Pictet und BlackRock kombiniert. Alle drei sind Experten für Investitionen in die Kreislaufwirtschaft: Pictet und BlackRock im Bereich Mid Caps und Wachstumsunternehmen, KBI Global Investors für Small und Mid Caps. Die thematischen Schwerpunkte unterscheiden sich bei allen drei Vermögensverwaltern.Dass Investmentphilosophie und Thema überzeugen, konnte der Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities Fonds mehrfach beweisen. Nicht nur haben Anleger dem Fonds innerhalb von gut zwei Jahren über 400 Millionen Euro anvertraut. Er wurde auch für seinen innovativen Ansatz, seine Transparenz sowie Anlegerfreundlichkeit von der Cash.-Jury mit dem Cash. Financial Advisors Award 2023 ausgezeichnet.Für einen Aktienfonds vom Timing her unglücklich – wenige Tage vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs – aufgelegt, konnte der Fonds die im letzten Herbst begonnene Erholung der Aktienmärkte stark nutzen und hat sich in positives Terrain zurückgekämpft. Insbesondere das letzte 12-Monatsergebnis mit Plus 12,95% lässt für ein grünes Investment aufhorchen (Stand: 09.04.2024).ISIN IE000ACFO6B6WKN A3C9ZT Fondskategorie Aktienfonds global (Themenfonds)Ausgabeaufschlag 3,00% (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Ertragsverwendung ThesaurierendLaufende Kosten 2,77 %Performancegebühr 20% der über 5% pro Jahr hinausgehendenWertentwicklung (High-Watermark)Auflegung 10.01.2022Fondsvolumen 408,74 Mio. EUR (per 05.04.2024)Risiko- und Ertragsprofil (SRI) 4 von 7Mediolanum International Funds Limited ist von der irischen Zentralbank als OGAW-Verwaltungsgesellschaft zugelassen. Bei der Mediolanum International Funds Ltd. (MIFL) handelt es sich um das irische Unternehmen für die Vermögensverwaltung der Mediolanum Banking Group, das geschaffen wurde, um fortschrittliche Investmentlösungen für Kunden der italienischen, spanischen und deutschen Märkte zu liefern. Die MIFL unterscheidet sich durch eine besondere Sorgfalt bei der Produktrecherche, -entwicklung und -innovation mit dem Ziel, stets eine große Bandbreite an Investmentfonds bieten zu können, die auf die aktuellen Marktdynamiken zugeschnitten ist. In diesem Bereich hat die MIFL über die Jahre hinweg eine starke Beziehung der Zusammenarbeit mit den namhaftesten Investmentunternehmen weltweit aufbauen können, um sich auch deren Strategien und Fachgebiete bei der Schaffung und der Verwaltung der eigenen Produktpalette bedienen zu können.