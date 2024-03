MainFirst Top European Ideas: Nebenwerte vor dem Comeback?

Olgerd Eichler: Wir sind keine großen Verfechter der Substanzwertphilosophie. Unsere Investmentstrategie konzentriert sich vielmehr auf die Identifizierung von Unternehmen mit erheblichem Aktienkurspotenzial. In der Regel streben wir eine erwartete Wertsteigerung von 50 bis 100 % über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren an. Dies erfordert eine gründliche Prüfung potenzieller Unternehmen und das Einhalten anspruchsvoller Maßstäbe. Wir lehnen beispielsweise 95 % aller von uns analysierten Firmen als nicht hinreichend aussichtsreich ab. Auf diese Weise streben wir eine nachhaltige und wertorientierte Performance des Fonds an.Olgerd Eichler: In diesem Sinne sind wir bereit, einen angemessenen Preis für Aktien zu zahlen. Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch darauf, Unternehmen zu identifizieren, die stark unterbewertet sind. Wir suchen nach herausragenden Unternehmen, deren tatsächlicher Wert unserer Meinung nach bei weitem noch nicht vom Markt erkannt wurde.Jedes Unternehmen, das in unseren Fonds aufgenommen wird, wird einer gründlichen Analyse unterzogen, und wir setzen uns klare kurzfristige Ziele. Diese Ziele werden akribisch überprüft und neu validiert, um sicherzustellen, dass wir den investierten Wert kontinuierlich maximieren und gleichzeitig die langfristige Stabilität unserer Portfolios gewährleisten. Unser Ziel ist es, mit unserem Investitionsansatz einen langfristigen Wertzuwachs zu verfolgen.Olgerd Eichler: Der Fokus des Fonds auf Aktien kleinerer und mittelgroßer Unternehmen ist strategisch begründet. Wir glauben, dass in diesem Segment nicht nur historisch gute Renditen zu erzielen waren, sondern auch, dass es sich langfristig auszahlt, frühzeitig in vielversprechende Unternehmen zu investieren. Aus kapitalmarkthistorischer Sicht empfiehlt sich der Erwerb erstklassiger Unternehmen bereits in frühen Phasen, vergleichbar mit dem Kauf von Microsoft beim Börsengang.Unsere Strategie konzentriert sich daher darauf, jüngere, agile und kostengünstige Unternehmen zu identifizieren, die im Vergleich zu etablierten Konzernen eine überlegene Performance aufweisen. Durch diese Ausrichtung versuchen wir, von potenziellen Wachstumsmöglichkeiten zu profitieren und langfristig solide Renditen für unsere Investoren zu generieren.Olgerd Eichler: Historisch betrachtet gelten Small Caps als zins- und konjunktursensitiver, was in den letzten Jahren zu einer Vernachlässigung geführt hat. Allerdings nehmen wir Signale für eine Trendwende wahr, die auf mehreren Faktoren basiert.Erstens erwarten wir eine Belebung der M&A-Aktivitäten am Markt. Die letzten zwei Jahre waren vergleichsweise ruhig, und dieser Mangel an Dynamik könnte die Unterbewertung des Marktes ändern, was wiederum das Interesse an Small Caps steigern könnte. Wir gehen davon aus, dass die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer steigen wird und sich das Interesse der Anleger wieder vermehrt auf Small Caps konzentrieren könnte, da diese Unternehmen oft übersehen oder unterbewertet wurden.Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die erwarteten Zinssenkungen im Jahr 2024 positive Auswirkungen auf Nebenwerte haben werden. Ein Umfeld mit niedrigeren Zinsen könnte zu einer verstärkten Nachfrage nach diesen Unternehmen führen. Insgesamt sehen wir die Aussichten für unsere ausgewählten Portfoliotitel positiv, gestützt durch die erwarteten Veränderungen im Marktumfeld, aber auch aufgrund einer hervorragenden operativen Entwicklung der Unternehmen.Olgerd Eichler: Die aktuelle Gewichtung von rund der Hälfte des Portfolios in deutschen Werten ist in erster Linie auf die Vertrautheit mit den Unternehmen, ihren Geschäftsmodellen und dem Management zurückzuführen. Dies spiegelt keine langfristige strategische Ausrichtung mit einem "Home Bias" wider, sondern resultiert vielmehr aus der Herausforderung, ein vergleichbares Verständnis für Unternehmen in anderen Ländern zu erlangen. Im Vergleich dazu wäre es beispielsweise in Portugal oder Finnland schwieriger, einen vergleichbaren Einblick oder Know-how zu gewinnen.Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass deutsche Unternehmen oft international aufgestellt und daher weniger abhängig vom deutschen Binnenmarkt sind. Diese internationale Diversifizierung trägt zur Stabilität und Unabhängigkeit von lokalen wirtschaftlichen Schwankungen bei und kann als weiterer positiver Faktor für die Auswahl deutscher Unternehmen angesehen werden.Olgerd Eichler: Aktuell umfasst unser Investment in Finanzwerte unter anderem drei Assetmanager und zahlreiche Versicherungen sowie in der Vergangenheit zwei Börsenunternehmen. Wir haben aktuell keine Übergewichtung von Banken in unserem Portfolio vorgenommen. Die Entscheidung, in Finanzwerte zu investieren, basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter niedrige Bewertungen und attraktive Dividendenrenditen, die als gute Absicherung gegen erwartete Zinssenkungen zu sehen sind.Unser Ansatz bei Banktiteln unterscheidet sich dabei nach Kriterien wie Transparenz, Track Record und Geschäftsausrichtung. Die Auswahl der Finanzwerte basiert auf einer sorgfältigen Analyse der individuellen Stärken, Risiken und Potenziale, um für unsere Investoren langfristig nachhaltige Renditen zu erwirtschaften.Olgerd Eichler: Aegean Airlines ist aus der ehemals staatlichen Olympic Airlines hervorgegangen und hat seitdem einen signifikanten Wandlungsprozess durchlaufen. Die Neuausrichtung hin zu einer schlankeren und agileren Struktur hat das Unternehmen in eine bessere Position gebracht, um an die Börse zu gehen und sich erfolgreich am Markt zu positionieren.Ein weiterer positiver Aspekt ist die wirtschaftliche Erholung Griechenlands seit der Eurokrise. Die verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen im Land können positive Auswirkungen auf Unternehmen wie Aegean Airlines haben. Darüber hinaus glauben wir, dass der Tourismussektor in Europa so schnell nicht nachlassen wird und Griechenland als Reiseziel davon profitieren kann.Olgerd Eichler: Unser ESG-Ansatz basiert neben einer hohen Transparenz gegenüber unseren Investoren primär auf Ausschlüssen und einem aktiven Dialog mit unseren Portfoliounternehmen.Die Ausschlüsse sind in Umwelt-, Gesundheits-, Ethik- und normbasierte Sektoren unterteilt.Zu den ökologischen Ausschlüssen zählen Unternehmen, die in den Bereichen Ölsande und Schiefergas tätig sind. Im Gesundheitssektor werden Tabakunternehmen ausgeschlossen. Zusätzlich erfolgt eine ethische Bewertung, die Unternehmen aus der Erwachsenenunterhaltung ausschließt und solche, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen.Der Dialogansatz des Fonds verfolgt das Ziel, das ESG-Profil der im Portfolio enthaltenen Unternehmen im Laufe der Investitionsdauer zu verbessern. Dies wird durch einen regelmäßigen Dialog mit den Unternehmen erreicht. Dieser ist konstruktiv-kritisch ausgerichtet und zielt darauf ab, Risiken zu identifizieren und zu beseitigen. Somit integriert der Fonds nicht nur Ausschlüsse, sondern auch eine proaktive Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung der ESG-Faktoren im Portfolio.Olgerd Eichler: Abschließend können wir vorsichtig optimistisch auf das Börsenjahr blicken. Wir hoffen auf eine kleine Konjunkturerholung in Europa zum Jahresende 2024, mit der Folge, dass der Kapitalmarkt diese Erwartungen spätestens im Sommer 2024 in die Kurse einpreisen wird.Besonders interessant erscheinen uns die Aussichten für Nebenwerte. Nach einer Unterperformance von rund 30 % in den letzten Jahren sehen wir hier ein erhebliches Aufholpotenzial. Die Marktbedingungen könnten sich zu Gunsten dieser Unternehmen ändern und ein wiedererwachendes Interesse an Small und Mid Caps könnte eine positive Entwicklung am Kapitalmarkt begünstigen.LU0308864023Aktienfonds Europabis zu 5,00 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Thesaurierend2,05 %15 % der Outperformance ggü. MSCI Europe Net Total Return EUR Index (High-Water-Mark)13.07.2007217,84 Mio. EUR (per 29.02.2024)+150,0 % / +5,66% durchschnittlich p.a. (per 29.02.2024)5 von 7MAINFIRST ist eine unabhängige europäische Multi-Investment Boutique mit einem aktiven Managementansatz. Das Unternehmen managt Publikumsfonds sowie Spezialfonds in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Die Portfoliomanagementteams agieren unabhängig in der Umsetzung ihrer Investmentideen und verfolgen hierbei konsequent ihre jeweiligen Anlagestrategien und -philosophien. Dieser Ansatz, verbunden mit einer authentischen Unternehmenskultur, bildet die optimale Grundlage zur Alpha-Generierung und Schaffung von langfristigem Mehrwert für unsere Anleger. In allen MainFirst-Fonds werden Nachhaltigkeitsaspekte ausdrücklich berücksichtigt und sind vollumfänglich in den Entscheidungsprozess bei der aktiven Titelselektion integriert.Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.mainfirst.com