MainFirst Germany Fund: Mehr als nur ein Länderfonds

Alexander Dominicus: Wir sind auf der Suche nach kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die aus eigener Kraft wachsen können, zum Beispiel durch strukturelles Wachstum, Marktanteilsgewinne oder Effizienzsteigerungen. Dabei ist für uns auch die Qualität des Managements ein entscheidender Faktor, denn wir möchten in die richtigen Menschen investieren und bevorzugen Unternehmer beziehungsweise Familienunternehmen. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Investitionsentscheidung ist die Firmenbewertung und das daraus abgeleitete Kurspotential einer Aktie.Alexander Dominicus: Wir sind in der Regel voll investiert und halten nur einen minimalen Kassenbestand. In der Vergangenheit lag die Kassenquote daher in der Regel unter 10 %.Alexander Dominicus: Wir stellen uns bei Bestückung des Fonds die Frage, wo die Stärken der deutschen Unternehmen liegen und wo die Zukunftsaussichten besonders vielversprechend sind. Wir haben in Deutschland viele einzigartige Industrieunternehmen mit international wettbewerbsfähigen Produkten und können mit deutscher Ingenieurskunst punkten. Darüber hinaus gibt es in der IT-Branche überdurchschnittliche Wachstumspotentiale, an denen wir in Zukunft partizipieren wollen.Alexander Dominicus: Wir berücksichtigen ökologische und soziale Merkmale wie die Einhaltung der UNPRI oder die Umwelt-Prinzipien (7 bis 9) des UN Global Compact durch eine Kombination verschiedener Ausschlusskriterien und einen Scoring-basierten Ansatz. Besonderes Augenmerk legen wir auf Governance-Themen. Daraus resultiert ein aktiver Dialog mit den Unternehmensvertretern unserer Portfoliopositionen. Dieser dient dem konstruktiv-kritischen Austausch über strategische und nachhaltigkeitsorientierte Themen. Unser Ziel ist es, durch dieses Engagement eine Verbesserung des ESG-Profils auf Unternehmensebene zu erreichen. Dazu gehören für uns auch eine aktive Stimmrechtsausübung sowie regelmäßige Erfolgskontrollen.Alexander Dominicus: Die schwache Performance im vergangenen Jahr ist auf die Fokussierung auf kleine und mittelgroße Unternehmen zurückzuführen. Nebenwerte haben gegenüber Standartwerten erheblich underperformed, wovon auch wir betroffen waren. Insgesamt sind wir jedoch mit der operativen Entwicklung der Unternehmen sehr zufrieden und sehen für die Zukunft ein hohes Aufholpotential.Alexander Dominicus: Wir erachten die Bewertungen derzeit als sehr attraktiv. Aufgrund der schwachen Performance der Nebenwerte sind diese im Vergleich zu den Standardwerten auch im historischen Kontext sehr niedrig bewertet. Zudem sind europäische und insbesondere deutsche Aktien rund 30 % günstiger bewertet als US-Aktien. Diese Faktoren sprechen für ein deutliches Aufholpotenzial deutscher Aktien und insbesondere für vielversprechende Perspektiven im Nebenwertesegment.Alexander Dominicus: Was unsere Portfoliounternehmen betrifft, so sind die meisten wenig energieintensiv, insbesondere im Vergleich zur Benchmark. Wir haben zum Beispiel kein Exposure im energieintensiven Stahl- oder Zementsektor. Der Chemiesektor ist deutlich untergewichtet, so dass das Thema Energieversorgung für unsere Unternehmen weniger relevant ist. Steigende Material-, aber auch Personalkosten sind jedoch ein Thema. Die Unternehmen können die Kosten jedoch in der Regel über Preissteigerungen an die Kunden weitergeben.Alexander Dominicus: Wir blicken durchaus optimistisch nach vorne. Wir erwarten sukzessiv fallende Inflationsraten, und die Unternehmen in unserem Portfolio sind deutlich besser aufgestellt, als es die Kurse vermuten lassen. Wir haben im vergangenen Jahr einen starken Ausverkauf und ein äußerst pessimistisches Umfeld gesehen, so dass die jüngsten Kursanstiege die Übertreibungen des letzten Jahres korrigieren. Die konjunkturellen Perspektiven sind durchwachsen, so dass wir uns beim Stock Picking auf gute Unternehmen konzentrieren, die aus eigener Kraft wachsen können. Das Wachstum kann zum Beispiel über strukturelles Wachstum wie die Digitalisierung erfolgen, über Marktanteilsgewinne oder Effizienzmaßnahmen. Das macht uns zuversichtlich, dass sich unsere Unternehmen auch in einem verhaltenen konjunkturellen Umfeld weiterhin gut entwickeln sollten.LU0390221256Aktienfonds Deutschland5,00% (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Thesaurierend2,09 %15% der Wertentwicklung (Highwatermark)05.06.2009167,05 Mio. EUR (31.01.2023)10,88 % durchschnittlich pro Jahr (per 30.12.2022)4 von 7MAINFIRST ist eine unabhängige europäische Multi-Investment Boutique mit einem aktiven Managementansatz. Das Unternehmen verwaltet hauseigene Publikums- sowie Spezialfonds in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Die Portfoliomanagementteams agieren unabhängig in der Umsetzung ihrer Investmentideen und verfolgen hierbei konsequent ihre jeweiligen Anlagestrategien und -philosophien. Dieser Ansatz, verbunden mit einer authentischen Unternehmenskultur, bildet die optimale Grundlage zur Alpha-Generierung und Schaffung von langfristigem Mehrwert für unsere Anleger. In allen MainFirst-Fonds werden Nachhaltigkeitsaspekte ausdrücklich berücksichtigt und sind vollumfänglich in den Entscheidungsprozess bei der aktiven Titelselektion integriert. Das Unternehmen verbindet die Expertise und Flexibilität fokussierter Investmentteams mit den Stärken und klar definierten Prozessen einer breit aufgestellten, internationalen Plattform.Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.mainfirst.com