MF - Global Equities Unconstrained Fund: Langfristige Anlage in strukturelle Trends
FondsSuperMarkt: In den letzten zwölf Monaten seit unserem letzten Interview hat sich aus Sicht des Fonds eine Menge getan. Beginnen wir mit den organisatorischen Änderungen: Das Fondsmanagement-Team arbeitet seit letztem Sommer unter dem neuen Dach der Muttergesellschaft LAIQON AG. Welche praktischen Änderungen für das Portfoliomanagement, für Strategie und Ressourcen haben sich aus diesem Wechsel ergeben?
LAIQON Fondsmanagement-Team: Langfristig hat sich unsere Anlagephilosophie bewährt und für unsere Kunden sehr gute Ergebnisse erzielt. Daher bleibt unser Ansatz auch nach dem Wechsel zu LAIQON unverändert. Die neue Gesellschaft ist äußerst professionell aufgestellt und schafft uns den nötigen Freiraum. Unser Management-Team ist geschlossen gewechselt, und auch unsere Anleger sind uns treu gefolgt – wir konnten sogar neue Kunden hinzugewinnen.
FondsSuperMarkt: Auch geopolitisch hat sich seit unserem letzten Gespräch viel verändert, wobei die meisten Änderungen mit der Politik der US-Administration unter Donald Trump in Verbindung stehen. Welche Auswirkungen hatten die rigide US-Zoll- und -Außenpolitik, der starke Rückgang des US-Dollars im letzten Jahr und der Anstieg der Renditen am langen Ende der Zinskurven für Ihre Investmentauswahl?
LAIQON Fondsmanagement-Team: Wir investieren langfristig in strukturell attraktive Unternehmen. Im Gegensatz zu vielen anderen Fondsmanagern beschäftigen wir uns nicht so sehr mit Themen wie Politik, Kriegen, Zöllen, Konjunktur oder Zinszyklen. Vor einem Jahr war Trumps Zollpolitik im Mittelpunkt fast jeder Diskussion. Kurzfristig hat es die Märkte durcheinandergewirbelt. Jetzt, ein Jahr später, ist kaum ein Einfluss auf die Wertentwicklung der Aktienmärkte zu erkennen.
Eine ähnliche Abfolge erwarten wir beim Thema Iran. Viele Marktteilnehmer sind verunsichert. Wir konzentrieren uns auf die langfristige Selektion der besten Aktien.
FondsSuperMarkt: Der MF – Global Equities Unconstrained Fund hat in den letzten zwölf Monaten bis Ende Februar, also vor Beginn des Irankriegs, deutlich zugelegt (Anteilsklasse A). Ist diese Entwicklung vor allem der starken Gewichtung des IT- und Rohstoffsektors – hier vor allem der Betreiber von Gold- und Silberminen – zu verdanken?
LAIQON Fondsmanagement-Team: Wir sind stolz auf die langfristige Entwicklung des MF - Global Equities Unconstrained Fund. Bei einer Auswertung der Ratingagentur Absolut Research belegen wir bei der Performance über einen Zeitraum von 10 Jahren den 1. Platz von 502 Fonds.
Unsere zwei stärksten Überzeugungen sind zum einen die Knappheit bei Rohstoffen wie Gold, Silber oder Kupfer. Zum anderen sehen wir beim Jahrhundertthema Künstliche Intelligenz ein beträchtliches Potenzial. In den vergangenen Jahren haben wir von beiden Themen stark profitiert.
FondsSuperMarkt: Künstliche Intelligenz war seit unserem letzten Interview das bestimmende Wachstumsthema. Wie positionieren Sie sich in der zuletzt durchaus kontrovers geführten Debatte um Chancen und (Investitions-)Risiken von KI?
LAIQON Fondsmanagement-Team: Bei der Künstlichen Intelligenz wächst die Anzahl der Tokens, die dafür genutzt werden, explosionsartig an. Man kann dies am Wachstum unterschiedlicher Firmen ablesen. Dadurch rechnen sich auch die Investitionen dieser Firmen in neue Datacenter.
Bei den Halbleitern für die KI und auch den Speicherchips ist die Nachfrage ein Vielfaches höher als das Angebot. Wir gehen davon aus, dass dieses Defizit eher noch größer wird.
FondsSuperMarkt: Setzen Sie KI auch im Management des MF – Global Equities Unconstrained Fund ein?
LAIQON Fondsmanagement-Team: Unser Team arbeitet mit einer Bottom-Up-Fundamentalanalyse und so wählen wir unsere Aktieninvestments selbst aus. Aber selbstverständlich nutzen wir für die Analysen die KI - zum Beispiel, um Szenarioanalysen zu erstellen, Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln oder konkrete Risiken bei unseren Aktien aufzuzeigen.
FondsSuperMarkt: Südkorea, Japan und Taiwan machten per Ende Februar rund ein Viertel des Fondsportfolios aus. Steht und fällt dieses Portfoliogewicht mit der Chip-Nachfrage, oder gibt es aus Sicht Ihres Qualitäts- und Wachstumsansatzes weitere Argumente für diese Länder des Fernen Ostens?
LAIQON Fondsmanagement-Team: Neben dem Thema Minenaktien steht der Halbleiterbereich im Fokus unserer Investments. Die erfolgreichsten Firmen haben ihren Sitz in Südkorea und Taiwan. Auch beim Thema Elektrifizierung der Datacenter sind Firmen aus Südkorea und Japan gut positioniert.
FondsSuperMarkt: Auffällig erscheint angesichts der weltwirtschaftlichen Belastungen (schon vor Beginn des Irankriegs) die hohe Gewichtung des Sektors Diskretionärer Konsum von rund 20%. Was sind die Hintergründe?
LAIQON Fondsmanagement-Team: Im Konsumbereich gefallen uns Themen wie eCommerce, Reisen und im Luxussegment Schmuckhersteller. Diese Themen werden sich langfristig durchsetzen.
FondsSuperMarkt: Welche Auswirkungen hat der aktuelle Krieg am Golf für das Portfolio des MF – Global Equities Unconstrained Fund?
LAIQON Fondsmanagement-Team: Wir erwarten eine ähnliche Abfolge beim Thema Iran wie bei der Panik über die Zölle vor einem Jahr. Im 4. Quartal 2025 lieferten unsere Firmen ein Umsatzwachstum im Median von 33%. In der gerade beginnenden Berichtssaison wird diese Zahl ähnlich sein, trotz des Irankriegs. Darauf liegt unser Fokus.
FondsSuperMarkt: Gold und Silber erlebten in der aktuellen Krise hohe Preisschwankungen und verzeichneten unter dem Strich Verluste. Was trauen Sie Aktien von Edelmetallproduzenten in naher Zukunft zu?
LAIQON Fondsmanagement-Team: Trotz Iran und der aktuellen Korrektur im Februar und März ist Gold auf Jahressicht um 47% und Silber um 150% gestiegen. Das Gelddrucken der Notenbanken und das Schuldenmachen der Regierungen führen zu einem stetigen Vertrauensverlust in die nicht gedeckten Papierwährungen. Von daher sind wir für die weitere Entwicklung bei Gold und Silber sehr zuversichtlich. Immerhin können Gold und Silber als Währung über 6000 Jahre einen einzigartigen positiven Track Record vorweisen. Die Minenaktien sind selbst bei den aktuellen Gold- oder Silberkursen unserer Meinung nach massiv unterbewertet.
FondsSuperMarkt: Sind auch Ölaktien ein Thema für den MF – Global Equities Unconstrained Fund?
LAIQON Fondsmanagement-Team: Wir investieren nicht in Ölaktien. Im Gegensatz zu vielen anderen Rohstoffen sehen wir bei Öl und Gas keine strukturelle Knappheit. Wir erwarten auch, dass nach Aufhebung der Sanktionen gegenüber Venezuela, Iran und Russland die Ölproduktion deutlich gesteigert werden könnte.
Fondsdetails: MF – Global Equities Unconstrained Fund A
ISIN LU1856130205
WKN A2N6SA
Fondskategorie Aktienfonds Global Wachstum
Ausgabeaufschlag 5,00 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%)
Ertragsverwendung Thesaurierend
Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) 1,92 % (27.02.2026)
Performance Fee Max. 15% der Outperformance ggü. MSCI World Net Total Return EUR Index (High-Water-Mark)
Auflegung 25.10.2018
Fondsvolumen 729,45 Mio. EUR (27.02.2026)
Performance (seit Auflage) 218,48 % / 17,08 % durchschnittlich pro Jahr (27.02.2026)
Risikoklasse (SRI) 5 von 7
Über die LAIQON AG:
Die LAIQON AG ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,29 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2026).
Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.
Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.
Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.