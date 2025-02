INFOS AG unterstreicht Wachstumskurs durch Bestellung eines weiteren Vorstandsmitglieds

Dr. Dirk Rogowski ergänzt zum 01.03.2025 den Vorstand der INFOS AG, unter deren Dach der FondsSuperMarkt als wichtigste Marke agiert. Gleichzeitig wird Rogoswki Geschäftsführer der PRIMA Fonds Service GmbH und Aktionär der INFOS AG.



Dr. Rogowski bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im institutionellen Kapitalanlagemanagement mit. Er war unter anderem Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Veritas Institutional GmbH, Vorstand der Bantleon Invest AG und zuletzt Geschäftsführer der Bantleon GmbH.



Zu seiner neuen beruflichen Heimat sagt Rogowski: „Ich kenne die Vorstände der INFOS AG, Marco Kantner und Frank Berberich, schon seit vielen Jahren persönlich. Wir haben bereits in der Vergangenheit gemeinsam erfolgreiche Geschäfte getätigt, wie zum Beispiel die Übernahme des Fonds Ladens in München. Nachdem ich mich entschlossen hatte, bei Bantleon aufzuhören, lag es für mich nahe, mit den Kollegen der INFOS AG ins Gespräch zu kommen. Die Möglichkeit auch Aktionär zu werden, rundete alles perfekt für mich ab, denn Unternehmer zu sein liegt in meinen Genen.“



Marco Kantner ergänzt: „Wir sind sehr froh, dass wir Dr. Rogowski für uns gewinnen konnten. Mit ihm erhalten wir Zugang zu einer für uns bisher unerschlossenen Kundengruppe – den institutionellen Kunden in Deutschland. Über die PRIMA Fonds Service GmbH als Fondsinitiator sind wir mit Dirk Rogowski bereits in der Planung, mithilfe einer deutschen KVG ein institutionelles ELTIF-Produkt an den Start zu bringen, das in dieser Form ein Novum am Markt sein wird.“

